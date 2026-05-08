Revine Mutu la Rapid?   „Briliantul” nu ar refuza oferta giuleștenilor, dar e „încurcat” de Pancu: „S-au înțeles cu el”

Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre o posibilă revenire în antrenorat, la un an distanță de la despărțirea de Petrolul Ploiești.

Fostul atacant a comentat și situația lui Daniel Pancu (48 de ani), actualul antrenor al celor de la CFR Cluj.

După ce s-a vorbit în ultimele zile despre o posibilă plecare a lui Daniel Pancu la Rapid, Ioan Varga a reacționat și a negat aceste zvonuri, precizând că antrenorul nu va părăsi CFR.

Adrian Mutu: „Am înțeles că au ajuns la un acord cu Daniel Pancu”

Adrian Mutu a vorbit despre posibilitatea de a reveni pe banca Rapidului, echipă pe care a mai antrenat-o în perioada martie 2022 - iulie 2023.

„Briliantul” a mai precizat că Daniel Pancu s-ar fi înțeles cu Rapid, deși finanțatorul clubului CFR a transmis că antrenorul va rămâne la formația clujeană.

„Acum nu are niciun rost să vorbim. La vară îmi voi căuta un angajament și sper ca de la vară să începem.

Nu zic nu (n.r. ca să antreneze Rapid). Rapid e o echipă bine organizată, nu a obținut rezultatele anul ăsta pe care le-au sperat. Dar am înțeles că au ajuns la un acord cu Daniel Pancu.

Ce am de spus despre Pancu este că s-a maturizat, e mult mai calm. E pe drumul cel bun și merită o șansă, fiind și un rapidist.

E unul dintre foștii jucători emblematici ai acestui club și să vedem ce va face”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

25 de meciuri a antrenat Daniel Pancu la CFR Cluj. A înregistrat 17 victorii, 4 remize și 4 înfrângeri

Ca antrenor, Adrian Mutu le-a pregătit pe FC Voluntari, Wahda Reserve, România U21, U Craiova, Rapid, Neftchi, CFR Cluj și Petrolul.

Numele fostului atacant fusese asociat cu Pisa, formație aflată într-o situație dificilă în Serie A. Mutu a precizat însă că discuțiile pe care le poartă nu sunt cu această echipă, ci cu alte două cluburi care nu sunt din Italia.

Ioan Varga, anunț despre viitorul lui Daniel Pancu: „Nu pleacă!”

Finanțatorul de la CFR Cluj a anunțat azi că Iuliu Mureșan și Marian Copilu au discutat cu Daniel Pancu, tehnicianul luând decizia de a rămâne în Gruia și în sezonul viitor.

„Sunt plecat, pe avioane, dar sunt cu gândul la echipă și sper ca băieții să-mi facă diseară o bucurie și să câștige.

Legat de Daniel Pancu, nu pleacă! A zis că nu a discutat cu nimeni. Iuliu Mureșan și Marian Copilu, care e de ieri la club și deja a început munca, au vorbit cu el. Și le-a spus că nu pleacă.

A zis că vrea să rămână aici și să facă performanță în continuare. Și eu vreau să rămână, mai ales că e în grafic cu obiectivele. Și dacă nu se califică în cupele europene, tot îl vreau.

Am încredere în el și știu că e un om de cuvânt și că are onoare. Fotbalul a arătat că știe, faptele vorbesc”, a declarat Ioan Varga, conform gsp.ro.

