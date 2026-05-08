„Trebuie să se schimbe”  Gică Craioveanu, după ce Baiaram a fost lăsat din nou pe bancă: „Asta nu-i place lui Coelho” 

CFR CLUJ - U CRAIOVA. Gică Craioveanu (58 de ani), fostul mare atacant al Universității Craiova, a vorbit despre situația lui Ștefan Baiaram (23 de ani), cel care pare că a intrat în dizgrațiile lui Filipe Coelho (45 de ani).

Baiaram a fost lăsat pe banca de rezerve și la partida cu CFR Cluj, din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1. Acesta a fost titular ultima dată la meciul cu Rapid, din runda a cincea.

Gică Craioveanu, despre situația lui Ștefan Baiaram: „Lui Coelho nu-i place atitudinea lui”

Fostul mare atacant a explicat că Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, este nemulțumit de atitudinea lui Ștefan Baiaram, acesta fiind motivul pentru care nu mai este folosit încă din primul minut.

„Nu-i place lui Mister atitudinea lui. El trebuie să se schimbe. Și la antrenamente, dar și așa, în general. Iar când intră, nu e decisiv.

A fost decisiv la începutul campionatului, a fost acea ofertă, nu a plecat, iar de atunci este în scădere mare de formă”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.

4,5 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt

În actuala stagiune, Ștefan Baiaram a jucat 46 de meciuri în tricoul Craiovei, în toate competițiile, reușind să înscrie 12 goluri și să ofere șase pase decisive.

CFR Cluj - U Craiova, echipele de start:

CFR : M. Popa – Sinyan, Ilie, Huja – Kun, Keita, Muhar, Camora – Cordea, Zahovic, Korenica

: M. Popa – Sinyan, Ilie, Huja – Kun, Keita, Muhar, Camora – Cordea, Zahovic, Korenica Rezerve: Vâlceanu, Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Sfaiţ, Gligor, Aliev

Vâlceanu, Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Sfaiţ, Gligor, Aliev Antrenor : Daniel Pancu

: Daniel Pancu U Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Matei, Nsimba, Teles

L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Matei, Nsimba, Teles Rezerve : Glodean, Goncalves, Mogoş, Ştefan, Stevanovic, Creţu, Băluţă, Băsceanu, Al-Hamlawi, Baiaram, Etim, Rădulescu

: Glodean, Goncalves, Mogoş, Ştefan, Stevanovic, Creţu, Băluţă, Băsceanu, Al-Hamlawi, Baiaram, Etim, Rădulescu Antrenor: Filipe Coelho

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport