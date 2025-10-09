Teren de luptă FOTO. Cum arată gazonul de pe Arena Națională » Terenul suferă după ploile abundente! Poate fi mai rău cu Austria

ROMÂNIA - MOLDOVA. Terenul nu arată rău privit de sus, de la masa presei. Dar se văd urmele crampoanelor tot mai mult.

Nu va mai ploua la București până duminică, însă nu va fi ideal pentru pase cu Austria. Va fi bun pentru un meci de luptă.

A plouat tare în București în această săptămână, a fost cod roșu în noaptea de marți spre miercuri.

Se temeau „tricolorii” de terenul de pe Arena Națională. Cum va rezista, pentru că sunt două meciuri în patru zile. Amicalul contra Moldovei, acum, și duminică duelul cu Austria, în preliminariile Mondialului.

Acoperișul nu a fost tras de cinci ani, nu a protejat terenul pe Arenă

Nu joi era important să fie terenul bun, ci la sfârșit de weekend, împotriva austriecilor.

Acoperișul nu a fost tras. Nici nu aveau ce, pentru că nu funcționează, nu a mai fost testat de cinci ani.

Așa că picăturile grele de ploaie au căzut direct pe gazon, nu a fost protejat de nimic. Dar drenajul e încă la înălțime și apa a dispărut.

De sus, de la masa presei, terenul nu arată rău, însă se vede că începe să sufere, să obosească. Și aversele din prima jumătatea a săptămânii nu l-au ajutat.

Se văd tot mai mult urmele crampoanelor în iarbă pe Arena Națională

Zonele de iarbă roasă se observă tot mai mult și nu doar în în fața porții, unde se tocește cel mai repede.

Nimeni nu s-a pregătit pe Arena de duminică, de la FCSB - Craiova, și jucătorii noștri, și moldovenii au făcut antrenamentele oficiale de miercuri în alte părți, la Mogoșoaia și pe terenul 6 al complexului Steaua.

Totuși, joi seară, după o jumătate de oră de încălzire, deja erau vizibile urmele crampoanelor care mușcaseră din gazon.

Perspectiva pentru duminică nu e sumbră. Nu va mai ploua deloc în următoarele zile în oraș.

Dar terenul nu poate fi transformat peste noapte. Nu va fi excelent cu Austria. Nu va fi ideal pentru un joc de pase. Împotriva celei mai puternice echipe a grupei, va fi însă un meci de luptă, nu de finețuri. Și gazonul va fi pregătit de luptă.

