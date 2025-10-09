Teren de luptă FOTO. Cum arată gazonul de pe Arena Națională » Terenul suferă după ploile abundente! Poate fi mai rău cu Austria +12 foto
Nationala

Teren de luptă FOTO. Cum arată gazonul de pe Arena Națională » Terenul suferă după ploile abundente! Poate fi mai rău cu Austria

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 20:15
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 21:22
  • ROMÂNIA - MOLDOVA. Terenul nu arată rău privit de sus, de la masa presei. Dar se văd urmele crampoanelor tot mai mult.
  • Nu va mai ploua la București până duminică, însă nu va fi ideal pentru pase cu Austria. Va fi bun pentru un meci de luptă.

A plouat tare în București în această săptămână, a fost cod roșu în noaptea de marți spre miercuri.

România - Moldova 2-1  Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria
Citește și
România - Moldova 2-1 Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria
Citește mai mult
România - Moldova 2-1  Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria

Se temeau „tricolorii” de terenul de pe Arena Națională. Cum va rezista, pentru că sunt două meciuri în patru zile. Amicalul contra Moldovei, acum, și duminică duelul cu Austria, în preliminariile Mondialului.

Acoperișul nu a fost tras de cinci ani, nu a protejat terenul pe Arenă

Nu joi era important să fie terenul bun, ci la sfârșit de weekend, împotriva austriecilor.

Acoperișul nu a fost tras. Nici nu aveau ce, pentru că nu funcționează, nu a mai fost testat de cinci ani.

Așa că picăturile grele de ploaie au căzut direct pe gazon, nu a fost protejat de nimic. Dar drenajul e încă la înălțime și apa a dispărut.

De sus, de la masa presei, terenul nu arată rău, însă se vede că începe să sufere, să obosească. Și aversele din prima jumătatea a săptămânii nu l-au ajutat. 

România - Moldova. Cum arată gazonul de pe Arena Națională după ploile din București (11).jpg
România - Moldova. Cum arată gazonul de pe Arena Națională după ploile din București (11).jpg

Galerie foto (12 imagini)

România - Moldova. Cum arată gazonul de pe Arena Națională după ploile din București (1).jpg România - Moldova. Cum arată gazonul de pe Arena Națională după ploile din București (2).jpg România - Moldova. Cum arată gazonul de pe Arena Națională după ploile din București (3).jpg România - Moldova. Cum arată gazonul de pe Arena Națională după ploile din București (4).jpg România - Moldova. Cum arată gazonul de pe Arena Națională după ploile din București (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Se văd tot mai mult urmele crampoanelor în iarbă pe Arena Națională

Zonele de iarbă roasă se observă tot mai mult și nu doar în în fața porții, unde se tocește cel mai repede.

Nimeni nu s-a pregătit pe Arena de duminică, de la FCSB - Craiova, și jucătorii noștri, și moldovenii au făcut antrenamentele oficiale de miercuri în alte părți, la Mogoșoaia și pe terenul 6 al complexului Steaua.

Totuși, joi seară, după o jumătate de oră de încălzire, deja erau vizibile urmele crampoanelor care mușcaseră din gazon.

Perspectiva pentru duminică nu e sumbră. Nu va mai ploua deloc în următoarele zile în oraș.

Dar terenul nu poate fi transformat peste noapte. Nu va fi excelent cu Austria. Nu va fi ideal pentru un joc de pase. Împotriva celei mai puternice echipe a grupei, va fi însă un meci de luptă, nu de finețuri. Și gazonul va fi pregătit de luptă. 

VIDEO. Imnul României cântat de Lidia Buble înainte de meciul cu Moldova

Citește și

Moldovan, apărat! Un fost mare internațional e de partea portarului desființat de selecționer: „Nu mi-ar fi convenit ce a făcut Lucescu”
Nationala
19:53
Moldovan, apărat! Un fost mare internațional e de partea portarului desființat de selecționer: „Nu mi-ar fi convenit ce a făcut Lucescu”
Citește mai mult
Moldovan, apărat! Un fost mare internațional e de partea portarului desființat de selecționer: „Nu mi-ar fi convenit ce a făcut Lucescu”
Moment istoric: Ianis, decar și căpitanul României  Hagi jr., prima dată în postura celebrului său tată, Gheorghe Hagi, la amicalul cu Moldova
Nationala
15:54
Moment istoric: Ianis, decar și căpitanul României Hagi jr., prima dată în postura celebrului său tată, Gheorghe Hagi, la amicalul cu Moldova
Citește mai mult
Moment istoric: Ianis, decar și căpitanul României  Hagi jr., prima dată în postura celebrului său tată, Gheorghe Hagi, la amicalul cu Moldova

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
austria amical Echipa Nationala arena nationala TEREN moldova preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Nationala
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Citește mai mult
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Campionatul Mondial
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește mai mult
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Diverse
09.10
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui”
Citește mai mult
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Campionatul Mondial
09.10
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Citește mai mult
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:34
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
09:20
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”
01:13
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Top stiri din sport
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Superliga
09.10
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Citește mai mult
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Nationala
09.10
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Citește mai mult
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09.10
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Diverse
09.10
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Citește mai mult
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 38 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share