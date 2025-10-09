Bogdan Stelea (57 de ani), fostul mare portar al naționalei României, a sărit în apărarea lui Horațiu Moldovan (27 de ani).

Portarul de la Real Oviedo a fost criticat dur de Mircea Lucescu, pentru greșelile din meciurile cu Canada (0-3) și Cipru (2-2).

Horațiu Moldovan a fost lăsat în afara lotului pentru acțiunea din octobrie a echipei naționale, după evoluțiile modeste din luna precedentă.

Bogdan Stelea: „Mi se mare mai mare greșeala lui Man”

Fostul portar al „Generației de Aur” nu este acord cu criticile aduse de Mircea Lucescu, în special unui portar.

„Mi se pare mai mare greșeala lui Man la faza aia. Ești un atacant care primești o pasă lungă. OK, este un concept tactic la care se face referire. Tu, ca atacant, nu ai voie să nu simți adversarul că vine și că îți ia mingea atât de ușor. Să rămâi pasiv...

În general, în momentul în care nominalizezi un jucător și vorbești despre greșelile lui, mai ales la un portar... Nimănui nu-i place să fie cricat. Eu nu aș fi făcut nimic, dar nici nu mi-ar fi convenit. Eu n-am cerut niciodată explicații vreunui antrenor”, a spus Bogdan Stelea, potrivit digisport.ro.

FOTO. Gafa lui Moldovan de la amicalul cu Canada

Declarațiile lui Mircea Lucescu: „Moldovan nu s-a gândit la consecințe”

Mircea Lucescu nu l-a menajat pe Horațiu Moldovan la conferința de miercuri.

„Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, dar jocul este responsabilitatea jucătorilor. Și atunci antrenorul poate să tragă la răspundere jucătorul, pentru ceea ce a făcut.

Ce a făcut Moldovan la meciul acela cu Canada... Nu s-a gândit ce consecințe poate avea pe plan emoțional la ceilalți.

Când vii la echipa națională, trebuie să fii super responsabil, să știi că orice mișcare a ta poate influența cariera altor jucători”, a declarat Lucescu la conferință.

Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport