Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Georgi Milanov, cel mai din dreapta, ar putea pleca de la Dinamo în vară. Foto: Sportpictures
Superliga

Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare

Ionuț Cojocaru
Publicat: 23.02.2026, ora 19:20
Actualizat: 23.02.2026, ora 19:20
  • Dinamo ar putea să se despartă de unul dintre primele transferuri realizate în mandatul lui Zeljko Kopic (48 de ani).

„Câinii” își fac deja calculele pentru mercato-ul de vară și ar fi stabilit direcția în cazul unuia dintre cei mai experimentați jucători din lot.

Georgi Milanov, unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare

Georgi Milanov are șanse mari să nu mai continue la Dinamo din vară.

Bulgarul a ajuns la echipă în ianuarie 2024 și a avut un rol important în obiectivele recente ale clubului: salvarea de la retrogradare și, ulterior, calificarea în primul play-off după o pauză de opt ani.

82 de meciuri
a jucat Milanov la Dinamo, echipă pentru care a marcat 3 goluri și a oferit 8 pase decisive

Între timp, concurența pe postul de mijlocaș s-a intensificat odată cu venirea unor jucători precum Cătălin Cîrjan, Patrick Olsen, Andrei Mărginean sau Cristi Mihai, iar Milanov și-a pierdut treptat statutul de titular.

Vara trecută, Milanov a fost aproape de o revenire în Bulgaria, însă mutarea nu s-a concretizat, iar jucătorul și-a prelungit contractul pentru încă un sezon, cu opțiune pentru încă unul.

Conform gsp.ro, opțiunea nu ar urma să fie activată de Dinamo, astfel că mijlocașul ar părăsi clubul la expirarea actualei înțelegeri.

În cariera sa, bulgarul a mai jucat la Litex Lovech, CSKA Moscova, Grasshoppers Zurich, Videoton, Levski Sofia și Al-Dhafra.

Milanov nu este singurul fotbalist din lot cu contract scadent la 1 iulie 2026. În aceeași situație se află Kennedy Boateng, Eddy Gnahore, Jordan Ikoko și Valentin Țicu.

În cazul lui Boateng, Dinamo a purtat discuții cu acesta pentru prelungire, însă jucătorul ar fi semnat o deja ofertă din China. Dinamo i-ar fi propus un salariu de până la 25.000 de euro pe lună, ofertă refuzată de fundaș.

În cazul lui Ikoko și Țicu, contractele lor includ clauze de prelungire:

  • pentru fundașul dreapta se poate adăuga încă un an
  • pentru Țicu prelungirea poate ajunge până la trei ani, în funcție de cum va progresa după accidentarea de durată

