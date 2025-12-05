Se efectuează ultimele pregătiri pe Arena Națională înainte de derby-ul etapei #19 din Superliga, FCSB - Dinamo.

Derby de România se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Săptămâna trecută, o porțiune din tavanul Arenei Naționale s-a desprins și a căzut în zona peluzei oaspeților, în timpul meciului Dinamo - Oțelul 1-0.

GOLAZO.ro a vizitat Arena Națională pentru a vedea în ce stare se prezintă înainte de „Eternul derby”, un meci care stârnește un interes uriaș în rândul fanilor.

Cum arată Arena Națională înainte de meciul FCSB - Dinamo

Cu o zi înainte de meciul dintre cele două mari rivale, pe gazon au fost instalate lămpi speciale pentru regenerarea gazonului, iar în spațiile destinate fanilor au fost întărite pe alocuri zonele tavanului de unde se desprindeau bucăți.

Totuși, în ciuda „cârpelilor” de pe Arena Națională, majoritatea fotoliilor din zona VIP sunt deteriorate.

Dinamo este pe locul 6, cu 34 de puncte și are un avantaj de 10 puncte față de FCSB, campioana en-titre, care ocupă locul 9, cu 24 de puncte.

Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3) și a avut o asistență care nu s-a ridicat la înălțimea partidei: puțin peste 23.000 de spectatori.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi în Dinamo - FCSB 4-3

Cu aproximativ 48 de ore înainte de Derby de România, roș-albaștrii vânduseră 17.000 de bilete. Pe lângă acestea, se adaugă și cele 3.000 de locuri vândute în peluza oaspeților scrie gsp.ro.

8.600 de bilete sunt disponibile pentru fanii dinamoviști

De menționat că în acest moment a fost deschis și inelul 3 al stadionului pentru suporterii „câinilor”.

Estimez că vor fi între 25.000-30.000 de spectatori. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, la Prima Sport

Câți spectatori au fost la ultimele 5 Derby de România

Data Meciul Spectatori August 2025 Dinamo - FCSB 4-3 23.215 Mai 2025 FCSB - Dinamo 3-1 37.073 Martie 2025 Dinamo - FCSB 1-2 31.476 Februarie 2025 FCSB - Dinamo 2-1 30.157 Octombrie 2024 Dinamo - FCSB 0-2 45.469

În acest sezon, Dinamo e pe locul 2 în topul spectatorilor la jocurile de acasă, cu o medie de 13.000 de fani, lider fiind Craiova cu peste 14.000.

În schimb, FCSB e abia pe locul 5, cu o medie de 7.300, însă campioana n-a jucat pe teren propriu nici unul dintre cele două derby-uri bucureștene, cu Dinamo și Rapid, în fața cărora va evolua ca gazdă în această lună: sâmbătă cu Dinamo și pe 21 decembrie cu Rapid.

