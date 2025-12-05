E gata Arena pentru FCSB - Dinamo? FOTO. Cum arată gazonul cu o zi înainte de Derby de România. Ce s-a întâmplat cu bucata de tavan care s-a desprins +18 foto
Arena Națională. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

E gata Arena pentru FCSB - Dinamo? FOTO. Cum arată gazonul cu o zi înainte de Derby de România. Ce s-a întâmplat cu bucata de tavan care s-a desprins

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 05.12.2025, ora 13:01
alt-text Actualizat: 05.12.2025, ora 13:01
  • Se efectuează ultimele pregătiri pe Arena Națională înainte de derby-ul etapei #19 din Superliga, FCSB - Dinamo.
  • Derby de România se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Săptămâna trecută, o porțiune din tavanul Arenei Naționale s-a desprins și a căzut în zona peluzei oaspeților, în timpul meciului Dinamo - Oțelul 1-0.

GOLAZO.ro a vizitat Arena Națională pentru a vedea în ce stare se prezintă înainte de „Eternul derby”, un meci care stârnește un interes uriaș în rândul fanilor.

Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește și
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”

Cum arată Arena Națională înainte de meciul FCSB - Dinamo

Cu o zi înainte de meciul dintre cele două mari rivale, pe gazon au fost instalate lămpi speciale pentru regenerarea gazonului, iar în spațiile destinate fanilor au fost întărite pe alocuri zonele tavanului de unde se desprindeau bucăți.

Totuși, în ciuda „cârpelilor” de pe Arena Națională, majoritatea fotoliilor din zona VIP sunt deteriorate.

Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (18 imagini)

Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+18 Foto
labels.photo-gallery

Dinamo este pe locul 6, cu 34 de puncte și are un avantaj de 10 puncte față de FCSB, campioana en-titre, care ocupă locul 9, cu 24 de puncte.

Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3) și a avut o asistență care nu s-a ridicat la înălțimea partidei: puțin peste 23.000 de spectatori.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi în Dinamo - FCSB 4-3

Cu aproximativ 48 de ore înainte de Derby de România, roș-albaștrii vânduseră 17.000 de bilete. Pe lângă acestea, se adaugă și cele 3.000 de locuri vândute în peluza oaspeților scrie gsp.ro.

8.600
de bilete sunt disponibile pentru fanii dinamoviști

De menționat că în acest moment a fost deschis și inelul 3 al stadionului pentru suporterii „câinilor”.

Estimez că vor fi între 25.000-30.000 de spectatori. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, la Prima Sport

Câți spectatori au fost la ultimele 5 Derby de România

DataMeciulSpectatori
August 2025Dinamo - FCSB 4-323.215
Mai 2025FCSB - Dinamo 3-137.073
Martie 2025Dinamo - FCSB 1-231.476
Februarie 2025FCSB - Dinamo 2-130.157
Octombrie 2024Dinamo - FCSB 0-245.469

În acest sezon, Dinamo e pe locul 2 în topul spectatorilor la jocurile de acasă, cu o medie de 13.000 de fani, lider fiind Craiova cu peste 14.000.

În schimb, FCSB e abia pe locul 5, cu o medie de 7.300, însă campioana n-a jucat pe teren propriu nici unul dintre cele două derby-uri bucureștene, cu Dinamo și Rapid, în fața cărora va evolua ca gazdă în această lună: sâmbătă cu Dinamo și pe 21 decembrie cu Rapid.

Citește și

Scandal la CM de handbal FOTO. Serbia lansează acuzații grave după ce a fost egalată de Insulele Feroe în ultimele secunde: „Arbitrii au încălcat regulile!”
Handbal
12:12
Scandal la CM de handbal FOTO. Serbia lansează acuzații grave după ce a fost egalată de Insulele Feroe în ultimele secunde: „Arbitrii au încălcat regulile!”
Citește mai mult
Scandal la CM de handbal FOTO. Serbia lansează acuzații grave după ce a fost egalată de Insulele Feroe în ultimele secunde: „Arbitrii au încălcat regulile!”
Nicolescu, răspuns pentru FCSB Președintele lui Dinamo îi contrazice pe Becali și pe Mihai Stoica:  „De ce ar trebui să fie o echipă avantajată?”
Cupa Romaniei
11:15
Nicolescu, răspuns pentru FCSB Președintele lui Dinamo îi contrazice pe Becali și pe Mihai Stoica: „De ce ar trebui să fie o echipă avantajată?”
Citește mai mult
Nicolescu, răspuns pentru FCSB Președintele lui Dinamo îi contrazice pe Becali și pe Mihai Stoica:  „De ce ar trebui să fie o echipă avantajată?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
dinamo bucuresti liga 1 arena nationala fcsb
Știrile zilei din sport
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Campionatul Mondial
05.12
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Citește mai mult
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Nationala
05.12
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Citește mai mult
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Campionatul Mondial
05.12
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Citește mai mult
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Superliga
05.12
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Citește mai mult
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:20
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
08:15
„Cifrele sunt înfricoșătoare” Doi foști sportivi faimoși, acum octogenari, sunt în avangarda luptei împotriva jocurilor de noroc în Canada
„Cifrele sunt înfricoșătoare” Doi foști sportivi faimoși, acum octogenari, sunt în avangarda luptei împotriva jocurilor de noroc în Canada
23:17
Turcia sfidează România Declarații arogante după tragerea la sorți! Barajul nu s-a disputat, dar se văd deja în „șaisprezecimi”
Turcia sfidează România Declarații arogante după tragerea la sorți! Barajul nu s-a disputat, dar se văd deja în „șaisprezecimi”
22:23
„Ne motivează enorm” Prima reacție a lui Răzvan Burleanu după ce România și-a aflat posibilele adversare de la CM 2026 + De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
„Ne motivează enorm” Prima reacție a lui Răzvan Burleanu după ce România și-a aflat posibilele adversare de la CM 2026 + De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Handbal
05.12
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Citește mai mult
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
05.12
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
05.12
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
05.12
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 31 rapid 9 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share