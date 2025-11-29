Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul

Dinamo - Oțelul 1-0. „Câinii” s-au impus în partida de sâmbătă seara, însă meciul a fost marcat de un moment periculos în tribune.

O bucată din tavanul Arenei Naționale s-a rupt și a căzut în apropierea peluzei oaspeților.

Partida dintre Dinamo și Oțelul a adus doar 4.800 de oameni la stadion, în condițiile în care la București plouă de două zile. Însă condițiile meteo au făcut ca o bucată din tavanul stadionului să cadă pe scaunele din tribună!

O bucată de tavan s-a desprins pe Arena Națională

Incidentul nefericit a avut loc înainte de startul meciului de pe Arena Națională.

Pare să fi fost vorba de o bucată de tavan fals, care s-a desprins de pe un cadru metalic din interiorul tavanului, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Din fericire, în zona în care bucățile de tavan au căzut nu se afla niciun spectator.

Întâmplarea reflectă o mentenanță modestă a celui mai mare stadion din România, inaugurat în urmă cu doar 14 ani.

Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale

Primăria Capitalei a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro și a dat detalii despre funcționarea Arenei Naționale.

În ansamblu, între 2022 și 2025, Primăria Capitalei a cheltuit peste 74 milioane lei (aproximativ 14,8 milioane euro) pentru funcționarea și întreținerea Arenei Naționale.

Cu un buget anual care se apropie de 4 milioane de euro, stadionul rămâne una dintre cele mai costisitoare infrastructuri sportive din România, însă și una esențială pentru desfășurarea marilor evenimente, de divertisment sau sportive.

În ultimii patru ani, bugetele dedicate întreținerii stadionului s-au menținut la un nivel relativ constant, cu o ușoară tendință de creștere în ultimii 2 ani.

2022 - 17.686.339 de lei (aprox. 3,5 milioane de euro )

- 17.686.339 de lei (aprox. ) 2023 - 17.167.255 de lei (aprox. 3,5 milioane de euro )

- 17.167.255 de lei (aprox. ) 2024 - 19.891.122 de lei (aprox. 4 milioane de euro )

- 19.891.122 de lei (aprox. ) 2025 (până în prezent) - 19.318.591 de lei (aprox. 3,9 milioane de euro)

Rezultă că, în medie, Arena Națională cheltuie anual aproximativ 4 milioane de euro pentru întreținere, reparații și plata utilităților, o sumă comparabilă cu bugetul unor cluburi din prima ligă din România.

