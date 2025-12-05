Scandal la CM de handbal FOTO. Serbia lansează acuzații grave după ce a fost egalată de Insulele Feroe în ultimele secunde: „Arbitrii au încălcat regulile!”

Meciul Serbia – Insulele Feroe de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025, scor 31-31, a avut parte de un final controversat.

Arbitrii din Argentina au penalizat-o pe Jovana Jovovic (24 de ani), și le-au acordat feroezelor o aruncare de la 7 metri, prin care au egalat.

Federația Sârbă consideră că jucătoarea a fost penalizată pe nedrept, iar o analiză internă ar fi arătat că nu ar exista nicio abatere.

Partida a fost controlată de Serbia până în ultimele secunde, când naționala sârbească conducea 31-30.

Serbia acuză arbitrajul, după golul egalizator primit în ultimele secunde

Jovovic a scăpat singură cu portarul advers, dar, în loc să tragă imediat la poartă, a mai bătut mingea pentru a câștiga timp.

Arbitrele Mariana Garcia și Maria Paolantoni au penalizat-o pentru dublu dribling, oprind partida și consultând VAR-ul timp de câteva minute.

Deciziile finale ale brigăzii de arbitri au fost decisive: Jovovic a primit cartonaș roșu, iar naționala Insulelor Feroe a beneficiat de o aruncare de la 7 metri, transformată de Mittun.

Serbia nu a mai avut timp să revină, iar meciul s-a încheiat la egalitate.

FOTO: Momentul în care Jovana Jovovic ezită să tragă la poartă și este penalizată

Federația Sârbă de Handbal a depus o plângere la IHF în care susține că arbitrii au încălcat regulile jocului.

„După o analiză detaliată a meciului dintre Serbia și Insulele Feroe, în special din cauza deciziilor ciudate ale arbitrilor din Argentina, Federația Sârbă de Handbal a solicitat o expertiză rapidă a partidei. S-a constatat că arbitrii au influențat direct rezultatul, încălcând grav regulile jocului de handbal.

Contestația se referă în principal la decizia de o penaliza pe Jovana Jovovic în ultimele momente ale meciului, precum și la acordarea nejustificată a cartonașului roșu aceleași jucătoare pentru presupusa obstrucționare a jocului, care, conform analizei, nu a existat”, a transmis federația, conform sportal.blic.rs.

Jana Mittún, a big game(-changing) player helped the Faroe Islands clinch a draw against Serbia 🇫🇴💥#handsupformore #GERNED2025 pic.twitter.com/TT0O2OsY0o — International Handball Federation (@ihfhandball) December 4, 2025

Ivan Milivojevic, secretarul general al Federației de Handbal a Serbiei, a declarat:

„După analiza pe care am efectuat-o, am trimis o notă de protest împotriva arbitrilor argentinieni, Garcia și Paolantoni.

Deciziile luate în ultimele treizeci de secunde ale meciului au influențat direct rezultatul, iar aceste decizii pot fi importante și pentru clasamentul final al echipei noastre și pentru calificarea în sferturile de finală.

Urmează ultima rundă și ne așteptăm ca astfel de greșeli să nu se mai repete”, a spus oficialul federației sârbe, conform b92.net.

Clasamentul în Grupa 2 a Campionatului Mondial de handbal feminin:

Echipa Meciuri Puncte 1. Germania 4 8 2. Serbia 4 5 3. Spania 4 4 4. Muntenegru 4 4 5. Insulele Feroe 4 3 6. Islanda 4 0

