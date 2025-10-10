Martorii lui Iehova, lângă Metallica, pe Arenă în 2026! Primăria anunță pentru GOLAZO.ro  cât va fi închis stadionul pentru fotbal anul viitor. Lovite: FCSB, Dinamo, Rapid +9 foto
alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 23:47
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 23:48
  • Arena Națională va fi închisă pentru fotbal în 25% din 2026. Motivul: două concerte și un eveniment religios. Detalii dă chiar Primăria, într-un răspund pentru GOLAZO.ro
  • Cele mai afectat vor fi FCSB și Dinamo, echipe care au disputat în ultima vreme meciurile de pe teren propriu pe ce mai mare arenă din România

GOLAZO.ro a întrebat oficial Primăria Capitalei: “În ce perioadă din 2026, stadionul Arena Națională va fi indisponibil pentru meciurile de fotbal?”.

Răspunsul a venit din partea Direcției de Investiții, cea care se ocupă de managementul și administrarea stadionului: “Stadionul nu va fi disponibil pentru fotbal în perioada mai - iulie 2026!“.

CE PIERD FCSB, DINAMO, RAPID

În luna mai sunt programate ultimele 4 etape din play-off-ul campionatului actual. Afectate sunt în primul rând FCSB și Dinamo, dar chiar și Rapid.

Primele două au disputat aproape toate jocurile din acest sezon pe Arenă, iar Rapid a anunțat deja că derby-urile le susține tot acolo.

În plus, finala Cupei României nu va avea cum să se dispute, cu siguranță pe Arenă, chiar și dacă ar fi vorba despre un duel între două dintre cele 3 cluburi din Capitală, fiindcă ultimul act e programat miercuri 13 mai.

Pentru cele 3 echipe, închiderea Arenei inclusiv pentru luna iulie ar putea să fie o problemă în perspectiva viitorului sezon european.

Acesta ar începe la început de iulie, iar dacă cele 3 ar evolua pe continent ar trebui să-și găsească alte locații. Rapid ar juca în Giulești, FCSB în Ghencea, în vreme ce soluția cea mai viabilă pentru Dinamo ar fi Arcul de Triumf.

MECIURI IMPORTANTE PE ARENĂ, ÎN PRIMELE 4 LUNI DIN 2026

  • 29 ianuarie: FCSB - Fenerbahce, Europa League
  • 8 februarie: Dinamo - Univ. Craiova, Liga 1, sezon regulat
  • 22 februarie: Rapid - Dinamo, Liga 1, sezon regulat
  • 8 martie: Rapid - Univ. Craiova, Liga 1, sezon regulat
  • 14 martie-26 aprilie - Meciuri de play-off Liga 1 în primele 6 etape (FCSB, Dinamo, Rapid gazde)
  • 31 martie: posibil meci naționala Românie în finala barajului de Campionat Mondial

De ce e nevoie ca Arena să stea închisă 3 luni? Concertele Metallica și Iron Maiden sunt programate pentru mai:

  • Concert Metallica - 13 mai
  • Concert Iron Maiden - 28 mai

Primăria susține că “până la această dată n-au fost semnate contractele de eveniment pentru aceste două concerte”, însă se vând deja bilete de acces.

În schimb, Primăria precizează că “totodată, este preconizată organizarea, în luna iulie 2026, a celei de-a doua ediții a festivalului Neversea Kapital”. Iar după acest eveniment e nevoie ca suprafața de joc să fie înlocuită complet.

În plus, Primăria București adaugă că a semnat deja un contract pentru închirierea Arenei în 2026, pentru un cult religios care va desfășura o acțiune pe stadion.

“Pentru anul 2026 a fost încheiat un contract pentru organizarea Congresului Internațional al Martorilor lui Iehova”, a fost răspunsul primit de GOLAZO.ro.

Primăria nu precizează când va avea loc, însă data propriu zisă, conform site-ului acestui cult, e pe 2 aprilie. Și în 2025, Arena a găzduit acest congres, la jumătatea lunii iunie, când arena a fost cedată celor de la “Martorii lui Iehova” pentru 3 zile, un weekend întreg, vineri-duminică, 13-15 iunie.

În general, congresele de acest tip sunt organizate pe durata a 3 zile, astfel că, foarte probabil, evenimentul din 2026 va bloca Arena Națională tot pentru un interval asemănător.

MECIURI IMPORTANTE PE ARENĂ ÎN FINAL DE 2025

  • Duminică: România - Austria, preliminarii CM
  • 23 octombrie: FCSB - Bologna, Europa League
  • 18 noiembrie: România - San Marino, ultimul meci în prelim. CM
  • 7 decembrie: FCSB - Dinamo, Liga 1, sezon regulat
  • 11 decembrie: FCSB - Feyenoord, Europa League
  • 21 decembrie: FCSB - Rapid, Liga 1, sezon regulat
Arena Naţională, înainte de FCSB-PAOK. Foto: GOLAZO.ro
Arena Naţională, înainte de FCSB-PAOK. Foto: GOLAZO.ro

