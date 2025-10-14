Coșmar pentru FCSB GOLAZO.ro a aflat care este diagnosticul final al lui Mihai Popescu. Sezon încheiat!

Mihai Popescu (32 de ani), fundașul clubului FCSB, și-a aflat diagnosticul final după accidentarea suferită. Sunt șanse mari ca jucătorul să rateze tot sezonul.

Fundașul campioanei s-a accidentat în meciul echipei naționale cu Austria, scor 1-0 pentru „tricolori”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Mihai Popescu a suferit o ruptură de ligament încrucișat

Conform informațiilor GOLAZO.ro, RMN-ul lui Mihai Popescu a confirmat că este vorba despre o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng, diagnosticul pe care staff-ul FCSB se temea deja că îl va primi.

Fundașul campioanei urmează să fie operat, cel mai probabil, la clinica Villa Stuart din Roma de profesorul Pier Paolo Mariani, cel care l-a operat pe Mihnea Rădulescu, fotbalistul Universității Craiova, care a suferit același tip de accidentare.

În urma acestei accidentări, situația este delicată: fundașul va avea nevoie de o recuperare îndelungată și cel mai probabil va rata restul sezonului.

Mihai Popescu s-a „rupt” în meciul România - Austria 1-0

Apărătorul echipei naționale s-a accidentat grav în partida cu Austria, având nevoie de ajutor pentru a putea merge în momentul în care a părăsit terenul.

A acuzat probleme medicale în minutul 70, după un duel la marginea terenului, și a cerut intervenția echipei medicale.

Ulterior, el nu a mai putut continua, astfel că Lucescu l-a introdus în locul său pe Virgil Ghiță, care a marcat unicul gol al partidei în minutul 90+5.

Probleme pentru FCSB: Doar Ngezana este disponibil pe postul de fundaș

FCSB are mari probleme în compartimentul defensiv, deoarece doar Siyabonga Ngezana ar mai rămâne apt de joc.

Dawa încă e nerefăcut după operația din aprilie, când și-a rupt ligamentele.

Graovac e și el în recuperare după o ruptură musculară suferită la final de septembrie.

O variantă pentru postul de stoper va fi Alhassan, care a mai fost folosit în centrul defensivei.

