Scandal în Bundesliga Borussia Dortmund, în centrul unor acuzații de abuz sexual. Suspectul ar fi un fost tehnician

Borussia Dortmund este afectat de un presupus caz de abuz sexual ce datează de zeci de ani.

Implicat ar fi chiar un fost tehnician al echipei, despre care presa din Germania spune că ar avea 87 de ani.

Potrivit presei din Germania, fostul tehnician al formației din Bundesliga ar fi abuzat sexual mai mulți jucători tineri, inclusiv minori, în urmă cu mai bine de patru decenii, scrie Bild.

Borussia Dortmund, afectată de un scandal de abuz sexual

Luni, poliția germană a confirmat că a primit două plângeri într-un caz de abuz sexual, dar nu a oferit detalii despre persoana acuzată și nici despre victime.

Clubul din Dortmund a declarat pentru AFP că a mandatat o firmă de audit să investigheze și că a primit sesizări prin intermediul unei platforme dedicate.

La începutul lunii octombrie, clubul de pe „Signal Iduna Park” a emis un comunicat, în urma unui articol publicat de Bild despre aceste abuzuri sexuale.

Clubul a indicat că, prima sesizare i-a fost adusă la cunoștiință în anul 2010, însă cazul ar data încă din anul 1990.

„Este corect că o acuzație de acest fel a fost adusă pentru prima dată Borussiei Dortmund în 2010. Acuzația, formulată vag, se referea la avansuri presupuse făcute de un fost angajat al clubului unui jucător de tineret, pe atunci adult, în anii 1990.

Deși acest alt presupus incident se petrecuse cu multe decenii în urmă și era legat de viața privată a fostului angajat, clubul a încetat imediat relația de muncă minoră încă existentă cu angajatul și s-a asigurat că acesta părăsește clubul”, se arată în comunicatul emis de Borussia Dortmund, citat de newsbreak.com.

În acest moment, fosta câștigătoare de Liga Campionilor, din anul 1997, ocupă locul 2 în Bundesliga, cu 14 puncte, la 4 în spatele lui Bayern, după 6 etape.

