Edi, antrenor la baraj? Iordănescu, ferm pe subiectul revenirii la națională : „Cred că am limpezit orice dubiu” +22 foto
Edi Iordănescu/ Foto: sportpictures.eu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 12:51
alt-text Actualizat: 14.10.2025, ora 12:52
  • Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul clubului polonez Legia Varșovia, a vorbit despre o posibilă revenire pe banca naționalei României.
  • Fostul selecționer al „tricolorilor” a dezvăluit că se concentrează doar pe ce are de făcut la formația din Polonia.

Mircea Lucescu a făcut un anunț surprinzător la flash-interviul de la finalul partidei. Selecționerul și-a anunțat plecarea de la cârma naționalei României dacă „tricolorii” nu vor reuși să câștige grupa:

„Eu am promis că dacă nu obțin calificarea asta, las pe altcineva să joace barajul. Dar, până atunci, trebuie să construiesc o echipă de baraj”, a afirmat Lucescu la Antena 1.

Edi Iordănescu: „Pentru mine subiectul «națională» nu există!”

Edi Iordănescu, selecționerul care a condus România la EURO 2024, a fost întrebat despre o posibilă revenire la echipa națională, după ce numele său a fost vehiculat în mai multe rânduri.

Actualul antrenor de la Legia Varșovia a fost ferm pe poziție.

„Pentru mine acest subiect nu există, este de «no comment», nici măcar din punct de vedere teoretic nu pot să intru într-o astfel de discuție.

Sunt un antrenor sub contract, toată concentrarea și atenția mea, energia mea, priceperea mea, le pun în slujba Legiei.

Îmi doresc foarte mult, în ciuda contextului greu, sunt multe lucruri care nu sunt cunoscute publicului.

Este un context foarte greu, nu întâmplător sunt 5 ani de când nu s-a luat campionatul. Tot ce reprezint e aici, mintea mea e aici sută la sută.

Echipa națională are un selecționer pe care îl respectăm și cred că, după cum am cunoscut eu oamenii din federație, în frunte cu președintele, așa cum au fost alături de mine în momentele foarte grele de la începutul mandatului meu din Liga Națiunilor, și m-au susținut în totalitate, sunt sigur că au aceeași atitudine de susținere totală pentru Mircea Lucescu, pentru munca echipei naționale și pentru tot ce urmează în continuare.

Chiar dacă au fost momente grele, pentru că nu e ușor să pierzi cu Bosnia, să faci egal cu Cipru, să pierzi cu Austria, acel test nefericit cu Canada. N-am văzut decât mesaje de susținere și de echilibru din partea federației.

Dacă ne ajută Dumnezeu și terminăm pe loc de baraj, sunt sigur că decizia de a continua sau nu îi va aparține doar selecționerului.

Mai departe ce se va întâmpla n-am de unde să știu și nu pot să intru într-o astfel de speculație. Și cu asta cred că am limpezit absolut orice dubiu.

E normal ca numele meu să rămână în atenția opiniei publice, poate chiar a federației. Au fost lucruri de succes, o echipă care a făcut performanță. Cred că lucrurile astea trebuie să ne încurajeze, trebuie să avem continuitate în muncă și în rezultate”, a spus Edi Iordănescu, citat de gsp.ro.

28 de meciuri
a bifat Edi Iordănescu pe banca României, în perioada 26 ianuarie 2022 - 22 iulie 2024. A strâns 10 victorii, 10 egaluri și 8 înfrângeri

Culisele discuțiilor Mircea Lucescu - FRF

Luni, GOLAZO.ro anunța că nu se pune problema ca Mircea Lucescu să plece, chiar dacă va termina grupa pe locul 2.

„Nu există așa ceva agreat de FRF. A fost, la un moment dat o discuție, ceva de genul: dacă la finalul grupei nu există progres, ca joc, nu avem o perspectivă bună și FRF dorește, atunci Lucescu e dispus să se dea la o parte. Aceasta a fost singura discuție”, au declarat surse din Federație pentru GOLAZO.ro

În acest moment sunt două scenarii foarte clare în relația Lucescu - FRF.

  1. Dacă echipa va termina pe locul 2, ceea ce înseamnă că cel puțin nu va pierde în Bosnia, atunci Lucescu va fi selecționer și în martie 2026.

    FRF nu ar agrea sub nici o formă o altă variantă de selecționer, dar nici Il Luce n-ar mai fi dispus să renunțe, din moment ce va termina grupa pe trend pozitiv, cu cel puțin 7 puncte în ultimele 3 jocuri și cu prezența măcar în a treia urna valorică la tragerea la sorți pentru baraj.

    Ceea ce ar crea o perspectivă optimistă pentru play-off, situație în care mai degrabă Il Luce s-ar afla în situație de a fi rugat să rămână, ceea ce i-ar satisface și orgoliul. Practic, poziția lui Lucescu n-ar mai fi în afara zonei de succes, de care a amintit că îl ține în viață.
  2. Dacă România va pierde cu Bosnia și va termina pe locul 3, atunci Lucescu va dori iarăși să plece, preliminariile dovedindu-se un mare eșec, caz în care și FRF ar da curs și ar trebui să caute selecționer pentru barajul din martie 2026.

FOTO. Meciul România - Austria 1-0

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

echipa nationala a romaniei mircea lucescu romania Legia Varsovia Edi Iordanescu
