Bilete FCSB - Fenerbahce Campioana României scoate la vânzare tichete pentru ultimul meci din Europa League » Care sunt prețurile

FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Fenerbahce din Europa League, programată pe 29 ianuarie, de la ora 22:00.

Până atunci, campioana o va înfrunta pe Dinamo Zagreb pe 22 ianuarie, tot de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a reintrat în lupta pentru primăvara europeană, în urma victoriei de răsunet, 4-3 cu Feyenoord de la mijlocul lunii decembrie.

Campioana ocupă locul 27 , cu 6 puncte, la unul distanță de top 24.

FCSB - Fenerbahce. Campioana a pus în vânzare biletele

Partida cu formația din Turcia este una dintre cele mai așteptate de către suporteri în acest sezon de Europa League.

Totodată, duelul s-ar putea anunța unul decisiv pentru calificarea în fazele superioare ale competiției. Pentru a ajunge la acest lucru, FCSB este nevoită să câștige mai întâi meciul din Croația cu Dinamo Zagreb.

Pentru a vedea partida cu Fenerbahce pe viu, suporterii vor trebui să plătească între 40 și 500 de lei.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Fenerbahce SK, din UEFA Europa League (joi, 29 ianuarie, 22:00 - Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de miercuri, 14 ianuarie, ora 12:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA - INEL 3 - 40 LEI

PELUZA - INEL 2 - 50 LEI

PELUZA - INEL 1 - 60 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI

VIP 3 - 200 LEI

VIP 2 - 300 LEI

VIP 1 - 500 LEI

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Vă așteptăm alături de noi!” a scris FCSB pe pagina de Facebook a clubului.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 6 15 2. Midtjylland 6 15 3. Aston Villa 6 15 4. Betis 6 14 5. Freiburg 6 14 6. Ferencvaros 6 14 7. Braga 6 13 8. FC Porto 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Stuttgart 6 12 10. AS Roma 6 12 11. Nottingham 6 11 12. Fenerbahce 6 11 13. Bologna 6 11 14. Plzen 6 10 15. Panathinaikos 6 10 16. Genk 6 10 17. Steaua Roșie 6 10 18. PAOK 6 9 19. Celta Vigo 6 9 20. Lille 6 9 21. Young Boys 6 9 22. Brann 6 8 23. Ludogorets 6 7 24. Celtic 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Dinamo Zagreb 6 7 26. Basel 6 6 27. FCSB 6 6 28. Go Ahead Eagles 6 6 29. Sturm Graz 6 4 30. Feyenoord 6 3 31. Salzburg 6 3 32. Utrecht 6 1 33. Rangers 6 1 34. Malmo 6 1 35. Maccabi Tel-Aviv 6 1 36. Nice 6 0

