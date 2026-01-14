Bilete FCSB - Fenerbahce Campioana României scoate la vânzare tichete pentru ultimul meci din Europa League » Care sunt prețurile +74 foto
FCSB/ Foto: sporpictures.eu
Europa League

Bilete FCSB - Fenerbahce Campioana României scoate la vânzare tichete pentru ultimul meci din Europa League » Care sunt prețurile

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 11:33
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 11:33
  • FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Fenerbahce din Europa League, programată pe 29 ianuarie, de la ora 22:00.
  • Până atunci, campioana o va înfrunta pe Dinamo Zagreb pe 22 ianuarie, tot de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a reintrat în lupta pentru primăvara europeană, în urma victoriei de răsunet, 4-3 cu Feyenoord de la mijlocul lunii decembrie.

Campioana ocupă locul 27 , cu 6 puncte, la unul distanță de top 24.

Dani Coman, replică pentru FCSB Președintele de la FC Argeș, după ce campioana a amenințat că nu bagă echipa pe teren: „Îi așteptăm la deszăpezire”
Citește și
Dani Coman, replică pentru FCSB Președintele de la FC Argeș, după ce campioana a amenințat că nu bagă echipa pe teren: „Îi așteptăm la deszăpezire”
Citește mai mult
Dani Coman, replică pentru FCSB Președintele de la FC Argeș, după ce campioana a amenințat că nu bagă echipa pe teren: „Îi așteptăm la deszăpezire”

FCSB - Fenerbahce. Campioana a pus în vânzare biletele

Partida cu formația din Turcia este una dintre cele mai așteptate de către suporteri în acest sezon de Europa League.

Totodată, duelul s-ar putea anunța unul decisiv pentru calificarea în fazele superioare ale competiției. Pentru a ajunge la acest lucru, FCSB este nevoită să câștige mai întâi meciul din Croația cu Dinamo Zagreb.

Pentru a vedea partida cu Fenerbahce pe viu, suporterii vor trebui să plătească între 40 și 500 de lei.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Fenerbahce SK, din UEFA Europa League (joi, 29 ianuarie, 22:00 - Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de miercuri, 14 ianuarie, ora 12:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

  • PELUZA - INEL 3 - 40 LEI
  • PELUZA - INEL 2 - 50 LEI
  • PELUZA - INEL 1 - 60 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI
  • TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI
  • TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI
  • VIP 3 - 200 LEI
  • VIP 2 - 300 LEI
  • VIP 1 - 500 LEI

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Vă așteptăm alături de noi!” a scris FCSB pe pagina de Facebook a clubului.

FOTO. Imagini de la FCSB - Feyenoord 4-3, ultima victorie a campioanei din Europa League

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (8).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (8).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+74 Foto
labels.photo-gallery

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon615
2. Midtjylland615
3. Aston Villa615
4. Betis614
5. Freiburg614
6. Ferencvaros614
7. Braga613
8. FC Porto613
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Stuttgart612
10. AS Roma612
11. Nottingham611
12. Fenerbahce611
13. Bologna611
14. Plzen610
15. Panathinaikos610
16. Genk610
17. Steaua Roșie610
18. PAOK69
19. Celta Vigo69
20. Lille69
21. Young Boys69
22. Brann68
23. Ludogorets67
24. Celtic67
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Dinamo Zagreb67
26. Basel66
27. FCSB66
28. Go Ahead Eagles66
29. Sturm Graz64
30. Feyenoord63
31. Salzburg63
32. Utrecht61
33. Rangers61
34. Malmo61
35. Maccabi Tel-Aviv61
36. Nice60

Citește și

Manchester United are antrenor „Diavolii” au anunțat cine preia  banca tehnică, după plecarea lui Ruben Amorim: „Știu ce trebuie să fac”
Campionate
23:00
Manchester United are antrenor „Diavolii” au anunțat cine preia banca tehnică, după plecarea lui Ruben Amorim: „Știu ce trebuie să fac”
Citește mai mult
Manchester United are antrenor „Diavolii” au anunțat cine preia  banca tehnică, după plecarea lui Ruben Amorim: „Știu ce trebuie să fac”
Nicolescu, criză de nervi Întrebarea care l-a scos din sărite pe președintele lui Dinamo: „Disperare mare! Nu înțeleg”
Superliga
21:45
Nicolescu, criză de nervi Întrebarea care l-a scos din sărite pe președintele lui Dinamo: „Disperare mare! Nu înțeleg”
Citește mai mult
Nicolescu, criză de nervi Întrebarea care l-a scos din sărite pe președintele lui Dinamo: „Disperare mare! Nu înțeleg”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
fenerbahce bilete europa league fcsb
Știrile zilei din sport
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Special
14.01
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Citește mai mult
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
14.01
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
14.01
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
14.01
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
09:31
„Asta nu înseamnă nimic!” Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
„Asta nu înseamnă nimic!”  Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
10:07
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
10:30
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
14.01
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14.01
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
14.01
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
14.01
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 22 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share