Rezervă pentru Aioani? Rapid ar vrea să aducă un portar din Superliga, cu trecut în alb-vișiniu

Rapid negociază cu FC Argeș pentru transferul portarului Cătălin Straton (36 de ani).

Rapid îi caută în continuare înlocuitor lui Franz Stolz, portarul al cărui împrumut în Giulești a expirat în această iarnă.

După ce s-a vehiculat că negociază cu Jesus Fernandez (37 de ani), fostul goalkeeper al celor de la Real Madrid, alb-vișiniii testează terenul pe plan intern.

Rapid ar negocia cu Cătălin Straton

Echipa patronată de Dan Șucu ar fi în tratative cu FC Argeș pentru o mutare definitivă în Giulești a veteranului Cătălin Straton, potrivit gsp.ro.

Cătălin Straton/ Foto: sportpictures.eu

Portarul originar din București a fost prima opțiune a lui Bogdan Andone în sezonul trecut, când piteștenii evoluau în Liga 2.

După ce FC Argeș a revenit în elita fotbalului românesc, Straton și-a pierdut locul de titular în favoarea lui David Lazar.

7 meciuri a bifat Cătălin Straton în acest sezon ca titular pentru FC Argeș

Cătălin Straton a crescut la Rapid

Portarul de 36 de ani și-a făcut debutul în Liga 1 chiar între buturile giuleștenilor.

Se întâmpla pe 31 iulie 2009, într-o victorie a Rapidului, scor 4-1, cu Poli Iași. La acea vreme, Straton avea doar 19 ani.

11 meciuri a jucat Straton la Rapid

Ulterior, goalkeeper-ul a părăsit echipa alb-vișinie în 2012, când a semnat cu FC Vaslui. A mai fost legitimat la Universitatea Craiova, Poli Timișoara, Dunărea Călărași, Dinamo, FCSB și FC Argeș.

În prezent, Marian Aioani este titular între buturile Rapidului. În afara lui, Costantin Gâlcă se mai poate baza doar pe tânărul Adrian Briciu (18 ani).

Rapid a făcut un singur transfer în această iarnă: atacantul Daniel Paraschiv.

Dacă Straton ar ajunge la Rapid, ar fi a doua mutare pe axa Rapid - FC Argeș din această iarnă, după ce piteștenii au anunțat transferul lui Claudiu Micovschi.

