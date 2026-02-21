Arena Națională arată departe de condițiile ideale cu doar câteva ore înainte de Rapid - Dinamo, meci programat în această seară, de la ora 20:30.

Ninsoarea care a început ieri seară a îngreunat și mai mult situația, într-un context deja complicat pentru suprafața de joc.

Deși terenul a fost acoperit la un moment dat cu o prelată, gazonul suferise deja după ninsorile de la începutul săptămânii.

Acum, imaginile surprinse în interiorul arenei arată un teren pe jumătate acoperit de zăpadă, cu porțiuni vizibile de gazon alterat. Sunt totuși încă cu zone mari de teren complet albe.

Zăpadă peste tot pe Arena Națională, înainte de Rapid - Dinamo

La suprafața de joc se lucrează contra cronometru, cu utilaje și oameni care încearcă să degajeze zăpada, însă condițiile rămân dificile. Cu siguranță terenul nu va fi unul ușor diseară.

Problemele nu sunt doar pe teren. Și în tribune zăpada este prezentă, scaunele și zonele de beton fiind acoperite de un strat consistent.

Imaginea de ansamblu este una de iarnă autentică, mai degrabă decât de derby. Nu doar în stadion, ci și în afara lui.

Doar culoarul de la zona VIP a fost relativ curățat până la ora 13:00. Iar șansele ca până la ora jocului lucrurile să se schimbe masiv sunt destul de mici!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport