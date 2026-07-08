Infantino își freacă palmele Regula introdusă de FIFA la CM 2026 e pe cale să ducă toate favoritele în semifinale!

FIFA e la un pas să obțină ce și-a dorit la Campionatul Mondial din această vară: toate marile favorite în semifinale!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La tragerea la sorți a grupelor CM 2026, în decembrie anul trecut, FIFA a introdus o nouă regulă care îi favorizează pe granzi.

Regula introdusă la CM 2026 e pe cale să ducă toate favoritele în semifinale!

Primele 4 formații din clasamentul mondial au intrat în prima urnă, însă au mai primit un avantaj. Au fost plasate în grupe pe rute diferite. Atât timp cât își câștigă grupa, cele mai puternice formații de la turneul final nu se vor putea întâlni până în semifinale! Exact cum se întâmplă pe tabloul principal al turneelor de tenis.

Și strategia FIFA e pe cale să dea roade. Spania (câștigătoarea Euro 2024), Argentina (campioana mondială și câștigătoarea Copa America), Franța (finalista CM 2022) și Anglia (finalista Euro 2024) și-au câștigat grupele și au ajuns deja în faza sferturilor.

Dacă vor trece și de acest tur, va fi pentru prima dată de la introducerea clasamentului FIFA când primele 4 clasate înainte de startul turneului vor ajunge împreună în semifinale!

La precedentul turneu final, pentru trofeu s-au bătut Franța (locul 3) și Argentina (4). Brazilia și Belgia, primele două clasate, au fost eliminate în sferturi, respectiv grupe! Au ajuns în semifinale Croația (16) și Maroc (24)!

În 2018, nici măcar una dintre primele 4 clasate nu a ajuns în semifinale! Deși pozițiile erau ocupate de Germania, Brazilia, Portugalia și Argentina.

FIFA susține că decizia de a separa primele 4 clasate pe tabloul principal este pentru a asigura un echilibru competitiv.

Cine le stă în cale granzilor

Dintre favorite, Franța și Anglia vor avea misiuni infernale, urmând să dea peste două echipe puternice, Maroc, locul 4 la ultimul turneu final, și Norvegia lui Haaland, care vine după o victorie istorică în fața Braziliei.

Franța și Maroc s-au înfruntat și în semifinalele din urmă cu 4 ani, când europenii s-au impus cu 2-0.

Nici pentru Spania și Argentina nu va fi ușor, urmând să evolueze împotriva Belgiei și a Elveției.

Argentina, cel mai ușor traseu!

Până în momentul de față, campioana mondială en-titre poate fi considerată cea mai norocoasă dintre cele 4 favorite. A avut o grupă mai mult decât facilă, cu Austria (2-0), Algeria (3-0) și Iordania (3-1), în timp ce în faza eliminatorie a dat peste Capul Verde (3-2 d. prel.), Egipt (3-2) și Elveția.

Ruta putea fi însă mult mai complicată, dacă Portugalia nu pierdea primul loc în grupă în fața Columbiei. Am fi putut avea Messi vs. Ronaldo în sferturi!

Anglia se află deja la al doilea șoc în faza eliminatorie. După ce au trecut la limită de Mexic (3-2), britanicii vor înfrunta Norvegia.

Spania a avut și ea de trecut peste Portugalia (1-0), în timp ce Franța ar fi putut avea un traseu de coșmar: Suedia, Germania, Maroc. Nemții au clacat însă la penalty-uri în fața Paraguayului (1-1 și 3-4 pen.).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport