Burleanu nu merge la Tbilisi De ce va rata președintele FRF primul meci al lui Hagi pe banca naționalei

Răzvan Burleanu (41 de ani) nu va fi prezent la Tbilisi pentru primul meci al lui Gică Hagi (61 de ani) în noul mandat de selecționer al României.

România va disputa două meciuri amicale, cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie), partide care marchează revenirea lui Gică Hagi pe banca „tricolorilor” după 25 de ani.

Meciul cu Georgia va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Președintele Federației Române de Fotbal nu a făcut deplasarea în Georgia, însă absența sa nu ține de motive sportive sau administrative.

De ce va rata președintele FRF primul meci al lui Hagi pe banca naționalei

Deși echipa națională a ajuns deja la Tbilisi, președintele FRF a rămas la București din motive familiale: soția sa urmează să nască în orice moment.

Burleanu, care mai are o fetiță, a ales să fie alături de familie în această perioadă, în care așteaptă venirea pe lume a unui băiețel, conform fanatik.ro.

În lipsa președintelui FRF, delegația României în Georgia este condusă de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației și președintele Comisiei Tehnice.

Stoichiță a vorbit despre începutul mandatului lui Hagi și despre perioada de reconstrucție în care intră prima reprezentativă.

„Ceea ce încearcă Hagi în această perioadă este să imprime echipei multe dintre ideile lui. Îl cunosc foarte bine și nu are niciun fel de emoții. Este un antrenor cu experiență și știe pe ce se bazează.

Să dea Dumnezeu să aibă un mandat lung. Face parte din galeria celor mai importanți oameni din fotbalul românesc.

Din păcate, domnul Lucescu nu a reușit. Hagi este mult mai tânăr și sper să aibă o carieră lungă pe banca echipei naționale.

Acest amical este un început de drum nu doar pentru Hagi, ci și pentru mulți dintre cei de la echipa națională. Este începutul unei perioade în care te gândești doar la calificarea la un turneu final.

Este nevoie de multă forță, seriozitate și dăruire. Gică este un tip serios. E nevoie de conștiinciozitate și profesionalism”, a spus Stoichiță, potrivit sursei citate.

Lotul României pentru meciul cu Georgia:

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

