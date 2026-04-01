Stadion Rapid/ Foto: GOLAZO.ro
Rapid, meci cu porțile închise! Comisia de Disciplină nu a avut milă de giuleșteni!

alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 15:49
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 15:54
  • Comisia de Discipină a acordat o sancțiune drastică clubului Rapid, după incidentele de la derby-ul cu Dinamo (3-2).

Gruparea din Giulești nu va putea fi încurajată de spectatori la meciul cu FC Argeș, din etapa 4 a play-off-ului!

Rapid - FC Argeș se joacă fără spectatori

După incidentele de la meciul cu Dinamo, Comisia de Disciplină a sancționat clubul Rapid cu amendă maximă de 60.000 de lei și programarea unui meci fără spectatori.

„Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD se sancționează clubul FC Rapid 1923 SA cu măsura progrămarii unui joc fără spectatori și penalitate sportivă de 60.000 lei”, informează lpf.ro.

Conform regulamentului UEFA, Rapid poate face o cerere la FRF prin care să ceară dreptul de a permite copiilor sub 14 ani să asiste la partida cu FC Argeș, sub grija unor adulți.

„În acest moment, facem toate demersurile necesare pentru ca la partidă să le fie permis accesul copiilor însoțiți de adulți, conform Regulamentului Disciplinar al FRF, Art. 27, acolo unde regula de acces este: un adult, bărbat sau femeie, la minim 7 și maxim 10 copii.

Ex. 7 copii vor veni însoțiți de un adult, 23 de copii vor fi însoțiți de 3 adulți”, a anunțat Rapid într-un comunicat pe rețelele de socializare.

Același lucru s-a întâmplat și în martie anul trecut la un meci cu U Craiova (1-2), când alb-vișiniii au primit o sancțiune similară în urma unui derby cu FCSB.

  • Rapid - FC Argeș este programat luni, 13 aprilie, de la ora 18:30. Partida se vede în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid, 10 sectoare închise la meciul cu U Cluj

Giuleștiul va fi închis parțial și la meciul cu U Cluj, programat sâmbătă, de la ora 20:30.

În urma incidentelor de la meciul cu U Craiova (1-1), formația giuleșteană a fost sancționată cu o penalitate sportivă de 60.000 de lei (aproximativ 12.000 de euro) și cu 10 sectoare suspendate:

  • În Peluza Sud s-au închis două sectoare: 108 și 109
  • În Peluza Nord s-au închis două sectoare: 120 și 121
  • În Tribuna 2 s-au închis trei sectoare: 112, 113 și 114
  • În Tribuna 1 s-au închis trei sectoare: 101, 201 și 202
Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj233
2U Craiova233
3Rapid231
4CFR Cluj230*
5FC Argeș228
6Dinamo226

*️ - beneficiază de rotunjire

