Ce au apreciat englezii la Drăgușin Notă mică pentru tot sezonul, dar s-a ținut cont de un lucru și s-a remarcat ceva
Drăgușin, în timpul meciului cu Wolverhampton, câștigat cu 1-0 de Tottenham. Foto: Imago
Stranieri

Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 17:29
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 17:29
  • Radu Drăgușin, 24 de ani, a evitat retrogradarea cu Tottenham după un sezon teribil, prima parte pierdută de „tricolor” din cauza accidentării grave suferite la genunchi. 
  • Cum a fost văzut fundașul central de jurnaliștii englezi. Ce notă i-au dat, ce au spus despre jocul său și ce au observat pozitiv. 
  • Cum au fost notați ceilalți jucători, mai ales stoperii, și care au fost calificativele primite de antrenori față de Drăgușin. 
Radu Drăgușin a ratat 11 luni, returul sezonului trecut și prima parte a acestei stagiuni, din cauza rupturii suferite la ligamentul încrucișat anterior al genunchiului drept, pe 30 ianuarie 2025.

Drăgușin, doar 5 meciuri de 90 de minute la Tottenham. Două minute cu De Zerbi

A revenit și a jucat puțin la Tottenham în 2026. Numai 11 meciuri în toate competițiile, zece în Premier League, unul singur în Liga Campionilor.

  • 6 meciuri titular, 5 integralist. 
  • 5 partide intrând de pe bancă. 
582 de minute
a evoluat Radu Drăgușin la Tottenham în 2025-2026 (53 în medie pe meci)

Dintre aceste minute, numai două pe teren în ultimele șapte etape, cu Roberto De Zerbi antrenor.

Nota lui Drăgușin pentru 2025-2026: 4,5

Tehnicianul italian, cel care a salvat echipa, evitând retrogradarea, a apreciat faptul că Drăgușin a fost mereu pozitiv - „A fost extraordinar, chiar dacă nu a jucat”.

Radu Drăgușin a fost mai mult rezervă cu De Zerbi, însă italianul l-a apreciat. Foto: Imago

Jurnaliștii englezi i-au dat o notă mică pentru aparițiile sale, 4,5, cea mai mică pentru fundașii centrali, dar au ținut cont de un lucru important și au remarcat totuși ceva.

Cum a fost văzut Drăgușin: „Un jucător care încearcă să-și recapete precizia”

„În mare parte, Drăgușin a părut un jucător care încearcă să-și recapete precizia după o pauză atât de lungă, ceea ce este de înțeles”, au comentat cei de la Football London, un site care urmărește cu mare atenție ce se întâmplă la fiecare club londonez din Premier League.

De Zerbi, Drăgușin și Bissouma. Ambii jucători au primit nota 4,5 pentru acest sezon. Foto: Imago

„Totuși, a avut câteva mici contribuții importante, inclusiv în ultima etapă”.

Dacă partenerii din centrul apărării au luat mai mult decât el (Romero 6, Van de Ven 6,5, Danso 7), au fost unii jucători notați la fel ca „tricolorul” sau chiar sub el.

  • Bissouma (mijlocaș) și Kolo Muani (atacant) - 4,5. 
  • Davies (fundaș stânga) - 3; Solanke (vârf) - 4. 

Doi antrenori ai lui Tottenham, notați sub Drăgușin

Și antrenorii au fost notați de Football London. Primii doi, danezul Thomas Frank, care a pregătit echipa în prima jumătate a sezonului, și croatul Igor Tudor, care a rezistat foarte puțin, au primit sub Drăgușin.

  • Thomas Frank (12 iunie 2025 - 11 februarie 2026): 4.
  • Igor Tudor (13 februarie - 29 martie 2026): 2. 

Al treilea, italianul Roberto De Zerbi, numit imediat după Tudor, a fost recompensat cu cea mai mare notă: 8. Peste cele ale tuturor jucătorilor.

