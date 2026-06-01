Ianis Hagi dictează moda la națională! Accesoriul de lux etalat de fiul selecționerului la plecarea spre Tbilisi pentru amicalul cu Georgia +12 foto
Ianis Hagi poartă un colier supradimensionat din mărgele, accesoriu care a ieșit în evidență la plecarea naționalei României spre Tbilisi. Foto: Facebook / Echipa națională de fotbal a României.(foto: Facebook / Echipa națională de fotbal a României﻿)
Nationala

Ianis Hagi dictează moda la națională! Accesoriul de lux etalat de fiul selecționerului la plecarea spre Tbilisi pentru amicalul cu Georgia

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 15:39
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 15:39
  • Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai observați „tricolori” la plecarea spre Tbilisi, unde România va disputa primul meci din noul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi.
  • Mijlocașul a atras atenția printr-un colier purtat peste echipamentul oficial al naționalei și va avea un rol special în amicalul cu Georgia, urmând să îmbrace tricoul cu numărul 10 în absența lui Nicolae Stanciu.
  • Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Echipa națională a României a ajuns, luni, la Tbilisi pentru meciul amical împotriva Georgiei, partidă care marchează debutul oficial al noului mandat de selecționer al lui Gică Hagi.

Cu cine atacăm Georgia  Gică Hagi a definitivat lotul României pentru duelul de la Tbilisi » Pe cine a lăsat acasă selecționerul
Citește și
Cu cine atacăm Georgia Gică Hagi a definitivat lotul României pentru duelul de la Tbilisi » Pe cine a lăsat acasă selecționerul
Citește mai mult
Cu cine atacăm Georgia  Gică Hagi a definitivat lotul României pentru duelul de la Tbilisi » Pe cine a lăsat acasă selecționerul

Ianis Hagi, în echipamentul naționalei și cu colier la gât

Ianis Hagi a atras din nou toate privirile la îmbarcare. Mijlocașul de la Alanyaspor nu se dezice de modă nici atunci când îmbracă echipamentul oficial al echipei naționale.

Fiul selecționerului Gheorghe Hagi a inclus în ținută un colier alcătuit din mărgele și elemente decorative, purtat la vedere peste tricoul de prezentare.

Ianis Hagi și-a exprimat personalitatea prin accesorii inclusiv la interviuri televizate.

Moda colierelor din mărgele heishi, pietre naturale sau perle a cunoscut o ascensiune spectaculoasă în ultimii ani în rândul fotbaliștilor de top la nivel mondial.

Pentru mulți dintre ei, apariția dinaintea partidelor reprezintă o adevărată declarație de stil.

VIDEO. Călătoria tricolorilor spre Tbilisi

Ianis Hagi va fi decar cu Georgia

În absența căpitanului Nicolae Stanciu, care nu a făcut deplasarea la Tbilisi, Ianis Hagi va îmbrăca tricoul cu numărul 10 în partida amicală cu Georgia.

La antrenamentele dinaintea jocului, Ianis a purtat numărul 14 pe echipament, însă pentru primul meci din noul mandat al lui Gheorghe Hagi va prelua simbolicul „decar” al tătălui său.

O echipă cu Georgia, alta cu Țara Galilor

Stanciu este unul dintre cei nouă jucători rămași în cantonamentul de la Mogoșoaia, în perspectiva amicalului cu Țara Galilor. Din grupul lăsat să se pregătească acasă mai fac parte Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan, Vlad Dragomir și Denis Drăguș.

Gheorghe Hagi a explicat că intenționează să împartă lotul și să testeze formule diferite de echipă în cele două partide de verificare din această perioadă, astfel încât să poată evalua cât mai mulți jucători.

După duelul cu Georgia, „tricolorii” vor reveni în țară pentru al doilea amical al lunii, contra Țării Galilor. Meciul este programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua.

Partida va fi transmisă în direct de Prima TV și va putea fi urmărită, de asemenea, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Ianis Hagi și Răzvan Marin, doi dintre liderii naționalei (foto: Facebook /Echipa națională de fotbal a României﻿)
Ianis Hagi și Răzvan Marin, doi dintre liderii naționalei (foto: Facebook /Echipa națională de fotbal a României﻿)

Galerie foto (12 imagini)

Ianis Hagi și Răzvan Marin, doi dintre liderii naționalei (foto: Facebook /Echipa națională de fotbal a României﻿) Vladimir Screciu (foto: Facebook /Echipa națională de fotbal a României﻿) Lisav Eissat (foto: Facebook /Echipa națională de fotbal a României﻿) Răzvan Marin și Ștefan Tarnovanu (foto: Facebook /Echipa națională de fotbal a României﻿) Tudor Băluță și Andrei Coubiș (foto: Facebook /Echipa națională de fotbal a României﻿)
+12 Foto
labels.photo-gallery

Lotul României pentru meciul cu Georgia:

PORTARI

  • Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

  • Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Citește și

O șansă mare pentru FCSB Reintră după 5 ani în top 80 echipe ale Europei și are perspective de a-și îmbunătăți coeficientul.  Cum arată traseul
Conference League
15:27
O șansă mare pentru FCSB Reintră după 5 ani în top 80 echipe ale Europei și are perspective de a-și îmbunătăți coeficientul. Cum arată traseul
Citește mai mult
O șansă mare pentru FCSB Reintră după 5 ani în top 80 echipe ale Europei și are perspective de a-și îmbunătăți coeficientul.  Cum arată traseul
„Joc oriunde pentru Ucraina” Romanchuk, după ce a debutat ca fundaș dreapta pentru națională
Superliga
14:33
„Joc oriunde pentru Ucraina” Romanchuk, după ce a debutat ca fundaș dreapta pentru națională
Citește mai mult
„Joc oriunde pentru Ucraina” Romanchuk, după ce a debutat ca fundaș dreapta pentru națională

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
amical romania georgia ianis hagi colier
Știrile zilei din sport
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Tenis
01.06
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Citește mai mult
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Superliga
01.06
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Citește mai mult
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Superliga
01.06
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1, după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Citește mai mult
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Tenis
01.06
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Citește mai mult
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:09
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
12:46
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
12:48
Se desparte de Dinamo Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
Se desparte de Dinamo  Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
11:13
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Top stiri
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Superliga
01.06
Actul semnat de Mara și CFR Datorie de peste 200.000 de euro garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Citește mai mult
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Tenis
01.06
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Citește mai mult
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Liga Campionilor
01.06
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Citește mai mult
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 52 rapid 27 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
02.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share