Ianis Hagi dictează moda la națională! Accesoriul de lux etalat de fiul selecționerului la plecarea spre Tbilisi pentru amicalul cu Georgia

Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai observați „tricolori” la plecarea spre Tbilisi, unde România va disputa primul meci din noul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi.

Mijlocașul a atras atenția printr-un colier purtat peste echipamentul oficial al naționalei și va avea un rol special în amicalul cu Georgia, urmând să îmbrace tricoul cu numărul 10 în absența lui Nicolae Stanciu.

Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Echipa națională a României a ajuns, luni, la Tbilisi pentru meciul amical împotriva Georgiei, partidă care marchează debutul oficial al noului mandat de selecționer al lui Gică Hagi.

Ianis Hagi, în echipamentul naționalei și cu colier la gât

Ianis Hagi a atras din nou toate privirile la îmbarcare. Mijlocașul de la Alanyaspor nu se dezice de modă nici atunci când îmbracă echipamentul oficial al echipei naționale.

Fiul selecționerului Gheorghe Hagi a inclus în ținută un colier alcătuit din mărgele și elemente decorative, purtat la vedere peste tricoul de prezentare.

Ianis Hagi și-a exprimat personalitatea prin accesorii inclusiv la interviuri televizate.

Moda colierelor din mărgele heishi, pietre naturale sau perle a cunoscut o ascensiune spectaculoasă în ultimii ani în rândul fotbaliștilor de top la nivel mondial.

Pentru mulți dintre ei, apariția dinaintea partidelor reprezintă o adevărată declarație de stil.

Ianis Hagi va fi decar cu Georgia

În absența căpitanului Nicolae Stanciu, care nu a făcut deplasarea la Tbilisi, Ianis Hagi va îmbrăca tricoul cu numărul 10 în partida amicală cu Georgia.

La antrenamentele dinaintea jocului, Ianis a purtat numărul 14 pe echipament, însă pentru primul meci din noul mandat al lui Gheorghe Hagi va prelua simbolicul „decar” al tătălui său.

O echipă cu Georgia, alta cu Țara Galilor

Stanciu este unul dintre cei nouă jucători rămași în cantonamentul de la Mogoșoaia, în perspectiva amicalului cu Țara Galilor. Din grupul lăsat să se pregătească acasă mai fac parte Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan, Vlad Dragomir și Denis Drăguș.

Gheorghe Hagi a explicat că intenționează să împartă lotul și să testeze formule diferite de echipă în cele două partide de verificare din această perioadă, astfel încât să poată evalua cât mai mulți jucători.

După duelul cu Georgia, „tricolorii” vor reveni în țară pentru al doilea amical al lunii, contra Țării Galilor. Meciul este programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua.

Partida va fi transmisă în direct de Prima TV și va putea fi urmărită, de asemenea, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul României pentru meciul cu Georgia:

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

