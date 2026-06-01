Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii

01.06.2026, ora 18:06
01.06.2026, ora 19:06
  • În plin concordat preventiv, Petrolul a cesionat drepturi TV de peste un milion de euro către membri ai conducerii clubului, finanțatori și o asociație sportivă din Ploiești.
Petrolul Ploiești se află într-o perioadă financiară complicată, în timp ce clubul funcționează sub concordat preventiv, procedură menită să permită reorganizarea datoriilor și evitarea insolvenței.

Petrolul a cesionat peste un milion de euro din drepturile TV pentru a stinge din datorii

În acest context, mai multe contracte de cesiune de creanță au fost înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), vizând sumele pe care clubul urmează să le încaseze din drepturile TV aferente sezonului 2026-2027.

Valoarea totală a acestor cesiuni este de aproape 6 milioane de lei, peste un milion de euro!

Documentele analizate indică faptul că banii o parte din drepturile TV ale sezonului 2025-2026 și 2026–2027 au fost direcționați către mai multe persoane care au împrumutat clubul, dar și către o structură sportivă locală.

Cine sunt beneficiarii cesiunilor

Printre beneficiarii cesiunilor se regăsesc președintele Petrolului, Claudiu Tudor, vicepreședintele Cristian Fogarassy, oamenii de afaceri Adrian Gabriel Bădic și Răzvan Mihai Mateescu, precum și ACS Lupii Tineri Ploiești.

Documentele analizate indică următoarele cesiuni:

  • Adrian Gabriel Bădic - 1.375.000 lei (264.423 euro)
  • ACS Lupii Tineri Ploiești - 2.240.167,53 lei (430.801 euro)
  • Răzvan Mihai Mateescu - 700.000 lei (134.615 euro)
  • Răzvan Mihai Mateescu - 369.200 lei (71.000 euro)
  • Cristian Fogarassy - 570.434 lei (109.699 euro)
  • Claudiu Tudor - 500.000 lei (96.153 euro)
  • Claudiu Tudor - 244.655 lei (47.049 euro)

Total cumulat: 5.999.456,53 lei (1.153.740 euro)

În cazul președintelui Claudiu Tudor, documentele indică două cesiuni distincte, în valoare totală de 744.655 de lei. Ambele au ca sursă drepturile TV aferente sezoanelor 2025–2026 și 2026–2027. Prima, în valoare de 500.000 de lei, urmează să fie achitată începând din mai 2026, iar cea de-a doua, de 244.655 de lei, din iunie 2026.

Celelalte cesiuni vizează exclusiv drepturile TV din sezonul 2026–2027 și urmează să fie executate începând cu luna iulie 2026.

Cum funcționează mecanismul

Prin aceste contracte, Petrolul a cedat către diverși creditori dreptul de a încasa sume viitoare din drepturile TV ale clubului.

În practică, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) nu mai trimite toți banii din drepturile TV direct către Petrolul. O parte din sume este oprită și plătită direct către persoanele sau organizațiile care au aceste contracte de cesiune.

Aceste contracte sunt înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), ceea ce înseamnă că devin oficiale și trebuie respectate la momentul în care LPF împarte banii din drepturile TV.

Recent, gruparea prahoveană și-a dezvăluit bilanțul contabil. Care nu arată deloc bine pentru anul 2025:

  • A înregistrat o pierdere de 2,6 milioane de euro
  • Are o datorie de 9,3 milioane de euro
  • Față de decembrie 2024, datoria a crescut cu aproape 50%
  • Datoria principală e către ANAF, în jur de 4 milioane de euro, dintre care, peste 3 milioane e o sumă reeșalonată, dar care tot va trebui achitată

Președintele Claudiu Tudor a împrumutat Petrolul cu 237.000 de euro doar în 2025

Între datoriile pe care clubul le are se regăsesc și împrumuturile pe care anumite persoane fizice le-au făcut în ultimii ani, chiar și în 2025. Printre acestea e inclusiv cel care e președintele clubului: Claudiu Tudor și cel care a semnat rapoartele fiscale trimise deja către Ministerul Finanțelor.

În aprilie, Claudiu Tudor figura în contabilitatea Petrolului cu o creanță de peste 350.000 de euro. El apărea și la final de decembrie 2024, însă atunci, suma era de 118.000de euro. Pe parcursul anului trecut însă, Claudiu Tudor a mai împrumutat clubul pe care îl conduce cu 237.000 de euro.

Practic, ceea ce are acum de luat Tudor sunt banii returnați fostului conducător al Petrolului, Marian Copilu. Care în 2023 și 2024 a dat clubului, sub formă de împrumut, 375.000 de euro. Bani pe care i-a recuperat în totalitate în 2025.

Copilu a venit acum doi ani la Petrolul cu Mihai Răzvan Mateescu, care apare acum în continuare cu un împrumut acordat clubului pe care nu l-a recuperat, de circa 1.000.000 de euro.

Cum și-a mărit Petrolul datoria cu 50% într-un singur an

Echipa ploieșteană a generat pe parcursul anului 2025 aproape același nivel de venituri ca și în 2024: 5 milioane de euro.

Cu toate acestea însă, clubul a mărit bugetul salarial cu 33%. Și a trecut de la 4,3 milioane de euro în 2024 la nu mai puțin de aproape 5,7 milioane de euro anul trecut. S-a trecut pragul de avarie: bugetul salarial a depășit toate veniturile clubului.

Cum există multe alte cheltuieli în afara sumelor privind beneficiile angajaților, Petrolul a terminat anul 2025 și cu deficit mare, dar a și adăugat milioane de euro și la datoria totală, care la 31 decembrie ajunsese la 9,3 milioane euro!

Claudiu Tudor: „Suntem aproape de un parteneriat”

Recent, Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a confirmat interesul unor investitori italieni cu privire la încheierea unui parteneriat cu clubul prahovean.

Oficialul celor de la Petrolul a confirmat că negocierile sunt destul de avansate, iar posibilii investitori au fost deja pe stadionul „Ilie Oană” la o partidă a echipei, unde au luat contact cu atmosfera.

„Da, este adevărat. Sunt aproape de un parteneriat cu niște oameni de afaceri italieni, din anturajul clubului Napoli.

Au fost aici, au asistat la meciul cu Hermannstadt, și le-a plăcut atmosfera. Sunt interesați să investească și să ne ajute. Nu este vorba despre o preluare a clubului, cel puțin nu în primă fază, ci despre un parteneriat”, a declarat Claudiu Tudor, potrivit observatorulph.ro.

