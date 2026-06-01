Antrenor uriaș la Rapid Echipa de handbal feminin va fi pregătită de Dragan Adžić: „Este omul trofeelor supreme”

Dragan Adžić (56 de ani) este noul antrenor al echipei de handbal feminin CS Rapid.

Renumitul tehnician muntenengrean are un palmares impresionant.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fără antrenor de la finalul lunii aprilie, când a fost anunțată despărțirea de Laurent Bezeau, formația giuleșteană a reușit o mutare spectaculoasă.

Citește și Ziua și transferul la U Cluj Fostul jucător de la FCSB a semnat cu vicecampioana României Citește mai mult Ziua și transferul la U Cluj Fostul jucător de la FCSB a semnat cu vicecampioana României

Dragan Adžić, antrenor la CS Rapid

Rapid a terminat sezonul pe locul 7 în Liga Florilor și a părăsit Cupa României în sferturile de finală. În EHF European League s-a oprit în play-off-ul pentru sferturi, unde a fost eliminată de Viborg.

Acum, Rapid va fi pregătită de cel care ocupă și funcția de selecționer al naționalei Sloveniei. Și care a obținut rezultate extraordinare de-a lungul carierei de antrenor.

„Unul dintre cei mai titrați și respectați tehnicieni din handbalul mondial preia banca tehnică a echipei noastre de senioare! Visam sus si construim cu ambitie, aducând în Giulești o cultură a performanței și a excelenței.

Dragan Adžić este omul trofeelor supreme! Parcursul său este o poveste despre glorie, disciplină și succes la cel mai înalt nivel. Iată reperele de aur din palmaresul noului nostru mentor:

De 2 ori Câștigător al EHF Champions League – în 2012 și 2015 (cu ŽRK Budućnost)

Campion European – în 2012 (cu Naționala Muntenegrului)

Vicecampion Olimpic la Jocurile Olimpice de la Londra – în 2012 (cu Naționala Muntenegrului)

Actualul Selecționer al Naționalei Sloveniei (din 2021), echipă pe care a condus-o magistral inclusiv pe scena Jocurilor Olimpice de la Paris!

Suntem pregătiți pentru o nouă eră a handbalului rapidist! Dragan, bine ai venit la cea mai iubită echipă din România! Giuleștiul este gata de spectacol!”, a anunțat CS Rapid, pe Facebook.

Abordare nouă la CS Rapid: „Un model de urmat”

La începutul lunii mai, Vlad Andronescu, președintele CS Rapid, anunța că echipa de handbal va avea o strategie nouă în sezoanele următoare.

„Vrem să punem accent, ușor-ușor, pe jucători români, să întinerim lotul, să aducem jucătoare tinere, chiar și străinele să fie un pic mai tinere și să fie completate de cele care sunt deja la club, cu experiență.

Consider că este un model de urmat, o strategie mult mai bună, mai sănătoasă, să investești în jucătorii pe care-i ai, în caracterele în care crezi.

Astfel mergi pe ambiția, orgoliul, dorința sportivului de a se realiza, a face performanță”, anunța Andronescu, potrivit gsp.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport