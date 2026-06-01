Jucătorii lui PSG au adus din nou trofeul Ligii Campionilor la Roland Garros, la două zile distanță de la finala câștigată cu Arsenal, scor 1-1 și 4-3 la penalty-uri.

Imediat după meciul câștigat de italianul Flavio Cobolli cu Zachary Svajda, scor 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5), din optimi, pe „Philippe-Chatrier” au apărut Desire Doue și Warren Zaire-Emery cu trofeul Ligii Campionilor.

Cei doi au fost primiți cu aplauze la scenă deschisă și au făcut un tur al terenului, prezentând fanilor cupa. O reeditare a momentului de anul trecut, când Ousmane Dembele a adus trofeul pe zgura pariziană.

„Suntem deja un grupa extraordinar la PSG. E incredibil. Le mulțumesc tuturor colegilor, staff-ului. A fost o muncă extraordinară din toate punctele de vedere. A fost o euforie extraordinară”, a spus Desire Doue la Eurosport.

Suntem deja de 3 ani cu Luis Enrique. A făcut o treabă extraordinară. Prima Liga Campionilor este istorică, a doua este de-a dreptul legendară. Warren Zaire-Emery

Apoi a urmat o nouă surpriză. Pe zgură au apărut și Ousmane Dembele și Bradley Barcola, alături de cealaltă cupă, câștigată anul trecut. Cei 15.000 de fani prezenți pe arenă au izbucnit din nou în urale.

Balonul de Aur la zi a confiscat și a dat tonul celebrei scandări: „Ici c'est Paris!” (n.r. - Aici e Parisul!). I s-a amintit de promisiunea făcută vara trecută, când le-a spus fanilor că va reveni cu un nou trofeu la Roland Garros:

„E o energie extraordinară aici. Vom încerca să aduc încă un trofeu alături de echipa mea pentru acești fani minunați. Urmează Cupa Mondială, sperăm să avem un parcurs excelent și acolo”.

Sub privirile lui Nasser Al-Khelaifi, președintele clubului, aflat în tribune, cele 4 staruri au făcut un nou tur cu trofeele. Apoi, după ce au făcut câteva poze cu trofeele, inclusiv cu Fabio Cobolli, revenit de la vestiare, au dat tonul la scandări, preluate imediat de fani. După alte câteva minute, cei 4 au părăsit în aplauze terenul.

