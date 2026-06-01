Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul” +12 foto
Jucătorii lui PSG au adus din nou trofeul Ligii Campionilor la Roland Garros, la două zile distanță de la finala câștigată cu Arsenal, scor 1-1 și 4-3 la penalty-uri. Foto: PSG
Liga Campionilor

Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”

alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 18:32
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 18:32
  • Jucătorii lui PSG au adus din nou trofeul Ligii Campionilor la Roland Garros, la două zile distanță de la finala câștigată cu Arsenal, scor 1-1 și 4-3 la penalty-uri.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Imediat după meciul câștigat de italianul Flavio Cobolli cu Zachary Svajda, scor 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5), din optimi, pe „Philippe-Chatrier” au apărut Desire Doue și Warren Zaire-Emery cu trofeul Ligii Campionilor.

Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Citește și
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Citește mai mult
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii

Starurile lui PSG au adus cele două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”

Cei doi au fost primiți cu aplauze la scenă deschisă și au făcut un tur al terenului, prezentând fanilor cupa. O reeditare a momentului de anul trecut, când Ousmane Dembele a adus trofeul pe zgura pariziană.

„Suntem deja un grupa extraordinar la PSG. E incredibil. Le mulțumesc tuturor colegilor, staff-ului. A fost o muncă extraordinară din toate punctele de vedere. A fost o euforie extraordinară”, a spus Desire Doue la Eurosport.

Suntem deja de 3 ani cu Luis Enrique. A făcut o treabă extraordinară. Prima Liga Campionilor este istorică, a doua este de-a dreptul legendară. Warren Zaire-Emery

Apoi a urmat o nouă surpriză. Pe zgură au apărut și Ousmane Dembele și Bradley Barcola, alături de cealaltă cupă, câștigată anul trecut. Cei 15.000 de fani prezenți pe arenă au izbucnit din nou în urale.

Jucătorii lui PSG au adus trofeul Ligii Campionilor la Roland Garros (11).jpg
Jucătorii lui PSG au adus trofeul Ligii Campionilor la Roland Garros (11).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Jucătorii lui PSG au adus trofeul Ligii Campionilor la Roland Garros (1).jpg Jucătorii lui PSG au adus trofeul Ligii Campionilor la Roland Garros (2).jpg Jucătorii lui PSG au adus trofeul Ligii Campionilor la Roland Garros (3).jpg Jucătorii lui PSG au adus trofeul Ligii Campionilor la Roland Garros (4).jpg Jucătorii lui PSG au adus trofeul Ligii Campionilor la Roland Garros (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Balonul de Aur la zi a confiscat și a dat tonul celebrei scandări: „Ici c'est Paris!” (n.r. - Aici e Parisul!). I s-a amintit de promisiunea făcută vara trecută, când le-a spus fanilor că va reveni cu un nou trofeu la Roland Garros:

„E o energie extraordinară aici. Vom încerca să aduc încă un trofeu alături de echipa mea pentru acești fani minunați. Urmează Cupa Mondială, sperăm să avem un parcurs excelent și acolo”.

Sub privirile lui Nasser Al-Khelaifi, președintele clubului, aflat în tribune, cele 4 staruri au făcut un nou tur cu trofeele. Apoi, după ce au făcut câteva poze cu trofeele, inclusiv cu Fabio Cobolli, revenit de la vestiare, au dat tonul la scandări, preluate imediat de fani. După alte câteva minute, cei 4 au părăsit în aplauze terenul.

Citește și

Nu rămâne la FCSB! Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare: un fotbalist care a jucat 30 de meciuri nu va fi păstrat
Superliga
16:32
Nu rămâne la FCSB! Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare: un fotbalist care a jucat 30 de meciuri nu va fi păstrat
Citește mai mult
Nu rămâne la FCSB! Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare: un fotbalist care a jucat 30 de meciuri nu va fi păstrat
O șansă mare pentru FCSB Reintră după 5 ani în top 80 echipe ale Europei și are perspective de a-și îmbunătăți coeficientul.  Cum arată traseul
Conference League
15:27
O șansă mare pentru FCSB Reintră după 5 ani în top 80 echipe ale Europei și are perspective de a-și îmbunătăți coeficientul. Cum arată traseul
Citește mai mult
O șansă mare pentru FCSB Reintră după 5 ani în top 80 echipe ale Europei și are perspective de a-și îmbunătăți coeficientul.  Cum arată traseul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
Roland Garros Champions League Liga Campionilor TROFEU ousmane dembele desire doue Warren Zaire-Emery bradley barcola
Știrile zilei din sport
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Tenis
01.06
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Citește mai mult
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Superliga
01.06
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Citește mai mult
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Superliga
01.06
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1, după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Citește mai mult
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Tenis
01.06
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Citește mai mult
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:09
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
12:46
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
12:48
Se desparte de Dinamo Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
Se desparte de Dinamo  Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
11:13
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Top stiri
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Superliga
01.06
Actul semnat de Mara și CFR Datorie de peste 200.000 de euro garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Citește mai mult
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Tenis
01.06
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Citește mai mult
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Liga Campionilor
01.06
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Citește mai mult
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 52 rapid 27 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
02.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share