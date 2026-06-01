O șansă mare pentru FCSB Reintră după 5 ani în top 80 echipe ale Europei și are perspective de a-și îmbunătăți coeficientul.  Cum arată traseul
Conference League

O șansă mare pentru FCSB Reintră după 5 ani în top 80 echipe ale Europei și are perspective de a-și îmbunătăți coeficientul. Cum arată traseul

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 15:27
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 15:29
  • FCSB a prins în extremis locul european, după ce a câștigat ambele baraje în prelungiri: 4-3 cu Botoșani și 2-1 cu Dinamo.
  • Va fi pentru al 24-lea sezon consecutiv în care va lua startul în Europa și va fi cap de serie în toate cele 3 duble pe care le-ar avea până în faza principală.
  • În calculul coeficientului, la startul noului sezon european, FCSB scapă de un sezon foarte slab (2021-2022) și va adăuga la punctaj tot ce va realiza începând din iulie.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a fost în mare pericol să bifeze cea mai mare contraperformanță de când îl are patron pe Gigi Becali. Anume: să nu prindă un loc de cupă europeană.

S-a salvat însă pe final, la cele două baraje: 4-3 cu Botoșani și 2-1 cu Dinamo, ambele câștigate în prelungiri, la capătul a 240 de minute de joc.

Ngezana s-a hotărât  Ignorat de selecționer înainte de Mondial, fundașul FCSB face un anunț important: „E momentul potrivit”
Citește și
Ngezana s-a hotărât Ignorat de selecționer înainte de Mondial, fundașul FCSB face un anunț important: „E momentul potrivit”
Citește mai mult
Ngezana s-a hotărât  Ignorat de selecționer înainte de Mondial, fundașul FCSB face un anunț important: „E momentul potrivit”

Nu doar că FCSB va fi în Europa, dar are o perspectivă extrem de favorabilă în viitorul sezon de Conference League.

În primul rând, datorită coeficientului, va fi în urna capilor de serie la fiecare tragere la sorți pentru cele trei duble pe care ar trebui să le dispute și să le și câștige pentru a ajunge pe tabloul principal.

TURUL 2

  • se va juca pe 23 și 30 iulie
  • Tragerea la sorți va fi pe 17 iunie
  • Adversari dificili: Vojvodina Novi Sad, TSKA 1948 Sofia, IFK Goteborg, Motherwell
  • Adversari facili: Coleraine, Zimbru Chișinău, Auda, Derry City, La Fiorita, Decic, St. Joseph’s

TURUL 3

  • se va juca pe 6 și 13 august
  • Tragerea la sorți va fi pe 20 iulie
  • Adversari dificili: Hajduk Split, Austria Viena, Nordsjaelland, St. Gallen, TSKA Sofia
  • Adversari facili: Torshavn, Differdange, Paide, Milsami Orhei, Linfield, Pyunik Eravan

PLAY-OFF

  • se va juca pe 20 și 27 august
  • Tragerea la sorți va fi pe 3 august
  • Adversari dificili: Getafe, Beșiktaș, Dinamo Kiev, Bașakșehir, Twente, Rijeka, Hearts
  • Adversari facili: Zalgiris, Riga, HJK Helsinki, Șeriff Tiraspol, AEK Larnaca, Zrinski, Shkendija

Pentru FCSB, participarea în Conference, unde adversarii sunt mai accesibili decât în Europa League, unde a fost în precedentele două sezoane, ar putea fi o șansă imensă de a-și îmbunătăți în mod substanțial coeficientul.

La startul noului sezon, în calcul punctajului, FCSB-ului îi va dispărea sezonul 2021-2022, unul rușinos, în care a făcut doar 1,5 puncte. E, de fapt, cel mai slab sezon făcut de FCSB în Europa, în ultimii 10 ani. Atunci, a suportat o eliminare în fața lui Șahtior Karagandi.

Practic, aproape tot ceea ce va realiza în 2026-2027 în Conference se va adăuga la ceea ce are în prezent, astfel că un parcurs bun, care să se termine eventual cu o calificare în faza eliminatorie, i-ar aduce FCSB-ului accesul în top 50 cluburi europene.

Când va începe sezonul european din vară, FCSB va fi pe 79. E o revenire în top 80 după 5 ani de pauză.

Clasările FCSB în ultimii ani, ținând cont de coeficient

ANLOC
202079
202192
2022136
2023142
202484
202582
202679

Ar putea fi accesibil și pe tabloul principal

Dacă ar trece de cele 3 duble din preliminarii, FCSB ar fi în urna a 3-a a tabloului principal care se prefigurează în Conference. Și, cu șansă la tragerea la sorți, ar putea beneficia de 6 meciuri acesibile:

  • Copenhaga
  • Maccabi Tel Aviv
  • Ludogoreț
  • Borac Banja Luka
  • Klaksvik
  • The New Saints

În schimb, dacă ar fi ghinionistă, sorții i-ar putea stabili un program foarte greu:

  • Atalanta
  • Anderlecht
  • Brighton
  • Trabzonspor
  • OFI Creta
  • Aarhus

Spre deosebire de Champions League și Europa League, în Conference, în faza principală sunt doar 6 meciuri de disputat, care vor fi în intervalul 15 octombrie - 17 decembrie.

3,5 milioane de euro
e bonusul financiar pe care FCSB îl va antama dacă va ajunge în faza principală din Conference, dintre care 3,17 milioane sunt banii pentru prezența în grupa XXL de 36 de echipe, iar restul recompensa pentru calificările din turul 2 și turul 3 preliminar

Citește și

„Bancă nu avem. Echipă da!”  Clubul din Liga 1 pregătește mai multe transferuri pentru sezonul viitor
Superliga
15:07
„Bancă nu avem. Echipă da!” Clubul din Liga 1 pregătește mai multe transferuri pentru sezonul viitor
Citește mai mult
„Bancă nu avem. Echipă da!”  Clubul din Liga 1 pregătește mai multe transferuri pentru sezonul viitor
Dorit în Turcia  Starul lui FCSB ar putea deveni coleg cu un „tricolor”
Superliga
14:55
Dorit în Turcia Starul lui FCSB ar putea deveni coleg cu un „tricolor”
Citește mai mult
Dorit în Turcia  Starul lui FCSB ar putea deveni coleg cu un „tricolor”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
ADVERSARI fcsb conference league traseu
Știrile zilei din sport
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Tenis
01.06
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Citește mai mult
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Superliga
01.06
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Citește mai mult
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Superliga
01.06
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1, după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Citește mai mult
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Tenis
01.06
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Citește mai mult
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:09
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
12:46
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
12:48
Se desparte de Dinamo Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
Se desparte de Dinamo  Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
11:13
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Top stiri
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Superliga
01.06
Actul semnat de Mara și CFR Datorie de peste 200.000 de euro garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Citește mai mult
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Tenis
01.06
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Citește mai mult
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Liga Campionilor
01.06
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Citește mai mult
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 52 rapid 27 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
02.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share