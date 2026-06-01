O șansă mare pentru FCSB Reintră după 5 ani în top 80 echipe ale Europei și are perspective de a-și îmbunătăți coeficientul.  Cum arată traseul

FCSB a prins în extremis locul european, după ce a câștigat ambele baraje în prelungiri: 4-3 cu Botoșani și 2-1 cu Dinamo.

Va fi pentru al 24-lea sezon consecutiv în care va lua startul în Europa și va fi cap de serie în toate cele 3 duble pe care le-ar avea până în faza principală.

În calculul coeficientului, la startul noului sezon european, FCSB scapă de un sezon foarte slab (2021-2022) și va adăuga la punctaj tot ce va realiza începând din iulie.

FCSB a fost în mare pericol să bifeze cea mai mare contraperformanță de când îl are patron pe Gigi Becali. Anume: să nu prindă un loc de cupă europeană.

S-a salvat însă pe final, la cele două baraje: 4-3 cu Botoșani și 2-1 cu Dinamo, ambele câștigate în prelungiri, la capătul a 240 de minute de joc.

Nu doar că FCSB va fi în Europa, dar are o perspectivă extrem de favorabilă în viitorul sezon de Conference League.

În primul rând, datorită coeficientului, va fi în urna capilor de serie la fiecare tragere la sorți pentru cele trei duble pe care ar trebui să le dispute și să le și câștige pentru a ajunge pe tabloul principal.

TURUL 2

se va juca pe 23 și 30 iulie

Tragerea la sorți va fi pe 17 iunie

Adversari dificili: Vojvodina Novi Sad, TSKA 1948 Sofia, IFK Goteborg, Motherwell

Adversari facili: Coleraine, Zimbru Chișinău, Auda, Derry City, La Fiorita, Decic, St. Joseph’s

TURUL 3

se va juca pe 6 și 13 august

Tragerea la sorți va fi pe 20 iulie

Adversari dificili: Hajduk Split, Austria Viena, Nordsjaelland, St. Gallen, TSKA Sofia

Adversari facili: Torshavn, Differdange, Paide, Milsami Orhei, Linfield, Pyunik Eravan

PLAY-OFF

se va juca pe 20 și 27 august

Tragerea la sorți va fi pe 3 august

Adversari dificili: Getafe, Beșiktaș, Dinamo Kiev, Bașakșehir, Twente, Rijeka, Hearts

Adversari facili: Zalgiris, Riga, HJK Helsinki, Șeriff Tiraspol, AEK Larnaca, Zrinski, Shkendija

Pentru FCSB, participarea în Conference, unde adversarii sunt mai accesibili decât în Europa League, unde a fost în precedentele două sezoane, ar putea fi o șansă imensă de a-și îmbunătăți în mod substanțial coeficientul.

La startul noului sezon, în calcul punctajului, FCSB-ului îi va dispărea sezonul 2021-2022, unul rușinos, în care a făcut doar 1,5 puncte. E, de fapt, cel mai slab sezon făcut de FCSB în Europa, în ultimii 10 ani. Atunci, a suportat o eliminare în fața lui Șahtior Karagandi.

Practic, aproape tot ceea ce va realiza în 2026-2027 în Conference se va adăuga la ceea ce are în prezent, astfel că un parcurs bun, care să se termine eventual cu o calificare în faza eliminatorie, i-ar aduce FCSB-ului accesul în top 50 cluburi europene.

Când va începe sezonul european din vară, FCSB va fi pe 79. E o revenire în top 80 după 5 ani de pauză.

Clasările FCSB în ultimii ani, ținând cont de coeficient

AN LOC 2020 79 2021 92 2022 136 2023 142 2024 84 2025 82 2026 79

Ar putea fi accesibil și pe tabloul principal

Dacă ar trece de cele 3 duble din preliminarii, FCSB ar fi în urna a 3-a a tabloului principal care se prefigurează în Conference. Și, cu șansă la tragerea la sorți, ar putea beneficia de 6 meciuri acesibile:

Copenhaga

Maccabi Tel Aviv

Ludogoreț

Borac Banja Luka

Klaksvik

The New Saints

În schimb, dacă ar fi ghinionistă, sorții i-ar putea stabili un program foarte greu:

Atalanta

Anderlecht

Brighton

Trabzonspor

OFI Creta

Aarhus

Spre deosebire de Champions League și Europa League, în Conference, în faza principală sunt doar 6 meciuri de disputat, care vor fi în intervalul 15 octombrie - 17 decembrie.

3,5 milioane de euro e bonusul financiar pe care FCSB îl va antama dacă va ajunge în faza principală din Conference, dintre care 3,17 milioane sunt banii pentru prezența în grupa XXL de 36 de echipe, iar restul recompensa pentru calificările din turul 2 și turul 3 preliminar

