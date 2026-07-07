FIFA a anunțat brigada pentru Franța - Maroc, primul sfert de finală al Campionatului Mondial 2026.

Partida este programată pe 9 iulie, de la ora 23:00, ora României, pe Boston Stadium, iar la centru va fi argentinianul Facundo Tello (44 de ani).

Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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După ce francezul Francois Letexier (37 de ani) a arbitrat Argentina - Egipt (3-2), forul mondial a anunțat o brigadă integral argentiniană pentru duelul din sferturile Campionatului Mondial, ceea ce e o premieră la turneul actual.

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Franța - Maroc este primul sfert de finală al Mondialului 2026. Câștigătoarea va continua cursa pentru semifinale.

Argentina își așteaptă adversara din duelul Elveția - Columbia, după victoria controversată cu Egipt, scor 3-2, meci în care a revenit de la 0-2.

Finalul acelei partide a fost urmat de proteste dure din partea egiptenilor, care au reclamat mai multe decizii de arbitraj.

Brigada afișată de FIFA pentru Franța - Maroc:

Arbitru: Facundo Tello

Asistenți: Juan Pablo Belatti și Gabriel Chade

Arbitru de rezervă: Dario Herrera

Rezervă asistent: Cristian Navarro

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

Franța și Argentina sunt văzute drept două dintre principalele candidate la câștigarea Cupei Mondiale.

Cele două naționale au jucat și ultima finală de Campionat Mondial, în 2022, în Qatar. Argentina a câștigat atunci trofeul după un meci spectaculos cu Franța: 3-3 după 120 de minute și 4-2 la loviturile de departajare.

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