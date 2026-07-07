ARGENTINA - EGIPT 3-2. Lionel Messi (39 de ani), starul naționalei albiceleste, a vorbit despre revenirea incredibilă a campioanei mondiale.

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Căpitanul Argentinei a ratat un penalty în minutul 21, la scorul de 1-0 pentru Egipt, însă a ieșit la rampă pe finalul meciului.

Messi a centrat decisiv la golul lui Romero de 1-2, în minutul 79. Patru minute mai târziu a marcat golul egalizator. Ulterior, Enzo Fernandez a dat lovitura în prelungiri pentru selecționata lui Scaloni.

Lionel Messi: „Ceea ce a făcut acest grup a fost o nebunie”

„Acesta este Campionatul Mondial și toate meciurile se desfășoară în același fel. Sunt foarte fericit. Nu este deloc ușor să revii de la 0-2, dar, așa cum spun mereu, acest grup nu renunță niciodată și luptă până la final.

Am avut norocul să marcăm repede prin Cuti (n.r. Romero), iar asta ne-a lăsat suficient timp.

Ceea ce a făcut acest grup astăzi a fost incredibil. Sunt foarte fericit că oamenii pot fi în continuare alături de noi și se pot bucura de ceea ce facem” , a declarat Messi, citat de ole.com.ar.

8 este numărul de goluri marcate de Messi la CM 2026, după reușita din meciul cu Egipt

Lionel Messi l-a depășit pe Diego Maradona

Pasa decisivă oferită la golul lui Romero i-a adus lui Messi un nou record.

„La Pulga” a a ajuns la 9 assisturi la Campionatele Mondiale și l-a depășit pe regretatul Diego Maradona, campion mondial cu Argentina în 1986. „El Pibe de Oro” are 8 asemenea realizări.

În plus, starul lui Inter Miami a devenit jucătorul cu cele mai multe assisturi din istoria turneului final mondial.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Lionel Messi has now broken Diego Maradona's record and is the World Cup's all-time assist leader with 9 assists! 🇦🇷💫 pic.twitter.com/QperanLQIv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026

Topul jucătorilor cu cele mai multe pase decisive la CM

Lionel Messi - 9 Diego Maradona - 8 Grzegorz Lato/Pierre Littbarski - 7

După nebunia de meci de la Atlanta, Argentina va înfrunta în sferturi învingătoarea duelului Elveția - Columbia.

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