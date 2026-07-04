Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă

Leo Messi continuă șirul recordurilor la Mondial. Încă 3 performanțe atinse de el la Argentina - Capul Verde 3-2 după prelungiri, în „16-imile” CM.

Căpitanul a criticat jocul naționalei albiceleste. Ce a reproșat în faza defensivă. Ce a făcut greșit campioana mondială. Și o surpriză pozitivă.

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Leo Messi, 39 de ani, a condus Argentina spre o nouă victorie, chiar dacă a fost neașteptat de dificil în fața Capului Verde: 3-2 după prelungiri și va juca împotriva Egiptului în „optimi”, pe 7 iulie, la Atlanta.

Cele trei performanțe ale lui Messi în meciul cu Capul Verde, la Mondial

Căpitanul naționalei albiceleste a continuat șirul recordurilor la Campionatul Mondial.

Primul jucător cu 30 de meciuri la CM.

Primul cu 20 de goluri la CM.

Primul cu opt partide consecutive în care a înscris la CM.

7 goluri a marcat Messi la acest Mondial, la fel ca în întreg turneul final precedent, în care Argentina a cucerit trofeul

Messi, nemulțumit: „Am pierdut posesia, ne-am retras și n-am făcut presing eficient”

Messi a fost însă foarte critic în analiza jocului Argentinei. Concluzia lui: „Sunt multe de corectat”.

„Știam că va fi un duel foarte dur, această echipă nu a rezistat întâmplător Spaniei și Uruguayului”, a început el, potrivit Ole și TyC Sports.

„Am reușit cea mai dificilă parte, să deschidem scorul, și am crezut că acest lucru ne va permite să ne găsim ritmul și să ne stabilizăm jocul, dar s-a întâmplat exact opusul.

Am pierdut posesia, ne-am retras și n-am făcut presing eficient. Ne-au lovit cu armele lor”.

Ne așteptam să fie greu. Este faza eliminatorie, nimeni nu-ți face cadouri. Chiar dacă deseori judecăm echipele naționale după numele lor, realizam că nu va fi ușor deloc. Asta caracterizează Mondialul: totul e complicat. Fiecare meci va fi incredibil de dificil Leo Messi, căpitanul Argentinei

Messi: „Liniile noastre erau prea distanțate. Am fost dezorganizați”

„La Pulga” a continuat în același stil, critic. „Să rămânem cu lucrurile pozitive și să le corectăm pe cele negative. Sunt multe de corectat”.

Nu a apreciat presiunea la care a fost supusă apărarea campioanei lumii.

„Nu am putut să-i presăm eficient, liniile noastre erau prea distanțate.

Când mijlocașul defensiv încerca să avanseze pentru a pune presiune pe fundașii lor centrali, distanța era prea mare pentru ca restul apărării să poată închide spațiile rapid, am fost dezorganizați.

Ei aveau superioritate numerică, fiindcă nu îi puteam marca om la om. Au păstrat posesia și ne-au obligat să alergăm mult, tocmai pentru că nu am putut exercita un presing bun Leo Messi, căpitanul Argentinei

Ce i-a plăcut lui Messi: „Fazele fixe au fost cruciale”

Ce a considerat pozitiv. Fazele fixe. Argentina a înscris golurile de 2-1 și 3-2 în prelungiri după cornere.

„Astăzi, fazele fixe au fost cruciale. Nu am reușit să concretizăm până acum, însă contează în asemenea meciuri.

Avem jucători care lovesc bine mingea cu capul și, din fericire, am putut să profităm”.

Ne-am pregătit la fazele fixe, va fi foarte important să fim puternici și în această zonă Leo Messi, căpitanul Argentinei

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