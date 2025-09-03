„Plângi?!” Moment fabulos la conferința de presă a naționalei Argentinei, înaintea ultimului meci al lui Messi la Buenos Aires. Scaloni, copleșit de reacția unui jurnalist

Clipe emoționante la conferința de presă susținută de Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei.

Naționala lui Lionel Messi înfruntă Venezuela, pe 5 septembrie. Va fi ultima apariție oficială în tricoul naționalei Argentinei la Buenos Aires pentru legendarul câștigător a 8 Baloane de Aur.

La conferința de presă, Lionel Scaloni a fost întrebat dacă faptul că a fost coechipier cu Messi la națională, iar apoi l-a antrenat a fost cel mai bun lucru din cariera sa.

Răspunsul l-a făcut să plângă pe un jurnalist aflat în sală.

„Plângi?!”. Scaloni, copleșit de reacția unui jurnalist

Scaloni speră să-l convingă pe Messi să continue să joace la națională, dar în cazul în care nu va reuși, superstarului de la Inter Miami i se va organiza un meci grandios.

„Da, am jucat cu el, iar asta a fost ceva frumos în acel moment. Să pot participa cu el la un Mondial și să-l câștigăm a fost emoționant. Cu siguranță, cu cât va trece timpul ne vom da și mai mult seama de cât de important a fost.

Mâine va fi un meci frumos, emoționant și, cu siguranță nu va fi ultimul lui meci în Argentina. Ne vom ocupa să mai fie și altul, dacă el va decide să se retragă. Vom căuta momentul oportun pentru că merită un meci grandios de retragere. E o plăcere să-l vezi pe Messi. Ceea ce generează când intră pe teren eu n-am mai văzut la nimeni. Am antrenat mulți fotbaliști. Nu mai vorbesc despre ce înseamnă el ca fotbalist, ci de cât înseamnă ca om. E o plăcere să lucrez cu el. Nu vreau să mă gândesc că se va retrage. Azi e aici și trebuie să ne bucurăm de el”.

În timp ce se pregătea să răspundă unei noi întrebări, Lionel Scaloni a remarcat un jurnalist vizibil emoționat. Selecționerul „pumelor” s-a oprit și l-a întrebat „Plângi?!”.

Jurnalistul i-a confirmat că vorbele despre Messi l-au mișcat, iar Scaloni i-a cerut scuze: „Nu era intenția mea să te fac să plângi”.

„Mi-ai oferit cea mai mare bucurie din viața mea”, i-a transmis jurnalistul, iar cuvintele acestuia l-au copleșit pe selecționer, care i-a mulțumit cu lacrimi în ochi. Au urmat aplauze din partea tuturor celor aflați în sala de conferințe.

După câteva momente, Scaloni a fost rugat să transmită un mesaj fanilor care vor fi prezenți la meciul care se va juca la Buenos Aires, ultima partidă oficială a lui Lionel Messi pentru Argentina. Când a vrut să răspundă, Scaloni s-a emoționat și mai tare: „Chiar va trebui să ne oprim aici. L-am văzut pe el foarte emoționat și m-a molipsit și pe mine”, a spus selecționerul, gâtuit de emoție.

Și-a șters lacrimile, apoi a continuat să răspundă întrebărilor.

CASI NOS QUEBRAMOS TODOS 😥



Un periodista se emocionó por la respuesta de Scaloni y el mismo Lionel terminó casi llorando por esa reacción #PelotaParada pic.twitter.com/Ng08wf159m — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 3, 2025

Ultimul meci oficial al lui Messi la Buenos Aires

În urmă cu o săptămână, Messi a declarat că partida cu Venezuela va fi una foarte specială pentru el „pentru că este ultimul meu meci de calificare.

Este un meci foarte special și de aceea familia mea va fi alături de mine, soția mea, copiii mei, părinții mei, frații mei și, de asemenea, mai multe rude din partea soției mele”.

Argentina e deja calificată la Mondialul din 2026, care va fi găzduit de SUA, Canada și Mexic.

