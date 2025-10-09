Meci mutat din cauza ICE Argentina - Puerto Rico se va juca în Florida din cauza operațiunii  „Midway Blitz” a administrației Trump

Meciul amical de fotbal dintre Argentina și Puerto Rico, programat inițial pe 13 octombrie la Soldier Field din Chicago, a fost mutat în Florida.

Motivul a fost declanșarea unei operațiuni de amploare a Serviciului de Control al Imigrației și Vămilor din SUA (ICE).

Operațiunea, denumită „Midway Blitz”, a condus în ultima lună la arestarea a peste 1.000 de persoane.

Meciul Argentina - Puerto Rico a fost mutat în Florida din cauza operațiunii „Midway Blitz”

Administrația Trump a decis, de asemenea, mobilizarea Gărzii Naționale la periferia orașului pentru a controla protestele împotriva politicilor contra imigrației, conform apnews.com.

În urma celor întâmplate în Chicago, organizatorii au decis să mute meciul pe Chase Stadium, pe 14 octombrie, pentru a asigura siguranța jucătorilor și a suporterilor.

Astfel, duelul se va juca în „casa” lui Leo Messi în MLS, acasă la Inter Miami.

Un oficial al Asociației Argentiniene de Fotbal a confirmat că această măsură este direct legată de situația din Chicago, potrivit sursei citate.

Președintele american a descris Chicago drept o „zonă de război” și a cerut arestarea primarului Brandon Johnson și a guvernatorului Jay Robert Pritzker.

Primarul din Chicago ar trebui să fie la închisoare pentru că nu a protejat ofițerii ICE! Și guvernatorul Pritzker la fel! Donald Trump, pe rețelele de socializare

Îndemnul lui Trump a venit după ce primarul Brandon Johnson a emis un ordin care interzice agenților federali să utilizeze spații, clădiri și terenuri aflate în proprietatea administrației locale în timpul operațiunilor lor, conform nytimes.com.

Jurnaliștii din New York au mai relatat că s-au produs ciocniri între protestatari și forțele federale, însă acestea au avut loc în Broadview, la aproximativ 30 de minute de stadionul Soldier Field.

În centrul orașului Chicago au avut loc proteste care s-au desfășurat pașnic, iar guvernatorul Pritzker ar fi fost și el participant.

Înainte de partida cu Puerto Rico, Argentina va mai juca un amical, cu Venezuela, pe 11 octombrie.

