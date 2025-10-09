Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români

Miguel Angel Russo, antrenorul celor de la Boca Juniors, a încetat din viață la vârsta de 69 de ani, după o lungă suferință cauzată de cancer.

Fostul tehnician nu a mai condus echipa din 21 septembrie, când s-au agravat simptomele bolii severe pe care a avut-o.

Boca Juniors, în doliu. A murit antrenorul Miguel Angel Russo

Argentinianul a fost diagnosticat cu cancer de prostată în 2017, în timp ce antrena în Columbia. Starea tehnicianului s-a agravat în ultimele zile.

Russo a lipsit pe 6 octombrie de la victoria categorică a lui Boca împotriva lui Newells Old Boys (5-0), un succes care a urcat echipa pe prima poziție în clasament, conform marca.com.

Russo era un antrenor extrem de respectat și apreciat la Boca Juniors. Se afla la al treilea mandat pe banca echipei cu cele mai multe titluri Libertadores din istorie (șase) și a câștigat o Ligă și o Cupă a Ligii (2019-2020), precum și ultima Libertadores obținută de club (2007).

Atunci, pe teren era și Juan Roman Riquelme, actualul președinte al echipei.

„Club Atletico Boca Juniors anunță că joi, între orele 10:00 și 22:00 (ora Argentinei), își va deschide porțile pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Miguel Angel Russo.

Priveghiul va continua vineri între 10:00 și 12:00.

Pentru a respecta intimitatea familiei, este interzisă fotografierea sau filmarea la fața locului.

Întreaga comunitate a Club Atlético Boca Juniors transmite condoleanțe familiei și prietenilor în acest moment de profundă durere”, a transmis clubul prin intermediul unui comunicat.

Miguel Angel Russo l-a antrenat pe Bogdan Stelea

Pe lângă Boca Juniors, Russo a antrenat mai multe echipe importante din Argentina, precum San Lorenzo și Velez Sarsfield, dar și din afara țării, printre care Millonarios (Columbia), Al-Nassr (Arabia Saudită).

A antrenat-o și pe Salamanca (Spania), unde a colaborat cu trei fotbaliști români: Bogdan Stelea, Cătălin Munteanu și Lucian Marinescu.

