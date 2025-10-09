Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Dr. Astrit Hasani / Foto: Facebook
Diverse

Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea statutului de neutralitate pentru sportivi

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 10:34
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 10:34
  • Dr. Astrit Hasani (39 de ani), președintele Federației Europene de Haltere, cere încheierea statutului de neutralitate pentru sportivii din Rusia și Belarus.

Hasani a trimis o scrisoare deschisă președintelui Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry în care a cerut ridicarea imediată  a statutului de „sportivi individuali neutri” pentru competitorii ruși și belaruși, informează insidethegames.biz.

Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Citește și
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Citește mai mult
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”

Federația Europeană de Haltere cere încheierea statutului de neutralitate pentru sportivii din Rusia și Belarus

Originar din Kosovo, Hasani a îndemnat CIO să se angajeze public și să nu mai aplice acest statut niciunei țări pe viitor reafirmând principiul că sportul este mai presus de politică.

Dr. Astrit a invocat îngrijorările exprimate de diverse federații naționale europene cu privire la consecvență și imparțialitate.

Situația a fost scoasă recent în evidență după decizia în ceea ce privește Jocurile Paralimpice și de cererile pentru o considerație similară pentru sportivii israelieni din cauza conflictelor în derulare.

Scrisoarea susține în mod explicit că statutul neutru creează un precedent periculos care amenință valorile olimpice fundamentale ale neutralității, universalității și puterii unificatoare a sportului.

„Principiul responsabilității individuale trebuie aplicat, sportivii trebuie judecați după propriul lor comportament și propria lor eligibilitate, nu după acțiunile oficialilor comitetelor olimpice naționale.

Aplicarea statutului neutralității, în special când nu este bazat pe încălcări individuale și pe circumstanțe naționale, stabilește un precedent care amenință principiile fundamentale ale Mișcării Olimpice.

Acest moment a servit drept o reamintire importantă asupra faptului că sportul se ridică deasupra diviziunilor politice” se arată în document, potrivit agerpress.ro

El a concluzionat spunând că ridicarea restricțiilor privind statutul de sportiv individual neutru nu va fi un act politic, „ci o reafirmare a valorilor olimpice în care credem cu toții''.

Cererea lui Hasani vine după ce halterofililor ruși li s-a permis să se întoarcă pe scena mondială, după o pauză de patru ani.

Federația Internațională de Haltere a aprobat șapte din 16 transmiși inițial.

Rusia și Belarus interzise la Jocurile Olimpice încă din 2016

Comitetul Olimpic Internațional a suspendat Rusia și Belarus în 2016, la Rio, din cauza unui scandal de dopaj.

Din aceleași motive, sportivii din ambele țări au concurat sub un steag neutru la Pyeongchang în 2018 și la Tokyo în 2021.

În 2022, la Beijing, Rusia și Belarus au fost excluse din cauza războiului din Ucraina.

Citește și

Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Diverse
09:37
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Citește mai mult
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Rațiu, «zboară» din nou Internaționalul român, lăudat în Spania după ce a depășit momentul dificil al unui transfer eșuat în  Premier League
Stranieri
09:27
Rațiu, «zboară» din nou Internaționalul român, lăudat în Spania după ce a depășit momentul dificil al unui transfer eșuat în Premier League
Citește mai mult
Rațiu, «zboară» din nou Internaționalul român, lăudat în Spania după ce a depășit momentul dificil al unui transfer eșuat în  Premier League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
haltere rusia belarus Dr. Astrit Hasani federatia europeana de haltere
Știrile zilei din sport
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Nationala
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Citește mai mult
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Campionatul Mondial
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește mai mult
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Diverse
09.10
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui”
Citește mai mult
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Campionatul Mondial
09.10
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Citește mai mult
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:34
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
09:20
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”
01:13
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Top stiri din sport
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Superliga
09.10
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Citește mai mult
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Nationala
09.10
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Citește mai mult
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09.10
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Diverse
09.10
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Citește mai mult
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 38 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share