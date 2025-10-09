Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi

Dr. Astrit Hasani (39 de ani), președintele Federației Europene de Haltere, cere încheierea statutului de neutralitate pentru sportivii din Rusia și Belarus.

Hasani a trimis o scrisoare deschisă președintelui Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry în care a cerut ridicarea imediată a statutului de „sportivi individuali neutri” pentru competitorii ruși și belaruși, informează insidethegames.biz.

Federația Europeană de Haltere cere încheierea statutului de neutralitate pentru sportivii din Rusia și Belarus

Originar din Kosovo, Hasani a îndemnat CIO să se angajeze public și să nu mai aplice acest statut niciunei țări pe viitor reafirmând principiul că sportul este mai presus de politică.

Dr. Astrit a invocat îngrijorările exprimate de diverse federații naționale europene cu privire la consecvență și imparțialitate.

Situația a fost scoasă recent în evidență după decizia în ceea ce privește Jocurile Paralimpice și de cererile pentru o considerație similară pentru sportivii israelieni din cauza conflictelor în derulare.

Scrisoarea susține în mod explicit că statutul neutru creează un precedent periculos care amenință valorile olimpice fundamentale ale neutralității, universalității și puterii unificatoare a sportului.

„Principiul responsabilității individuale trebuie aplicat, sportivii trebuie judecați după propriul lor comportament și propria lor eligibilitate, nu după acțiunile oficialilor comitetelor olimpice naționale.

Aplicarea statutului neutralității, în special când nu este bazat pe încălcări individuale și pe circumstanțe naționale, stabilește un precedent care amenință principiile fundamentale ale Mișcării Olimpice.

Acest moment a servit drept o reamintire importantă asupra faptului că sportul se ridică deasupra diviziunilor politice” se arată în document, potrivit agerpress.ro

El a concluzionat spunând că ridicarea restricțiilor privind statutul de sportiv individual neutru nu va fi un act politic, „ci o reafirmare a valorilor olimpice în care credem cu toții''.

Cererea lui Hasani vine după ce halterofililor ruși li s-a permis să se întoarcă pe scena mondială, după o pauză de patru ani.

Federația Internațională de Haltere a aprobat șapte din 16 transmiși inițial.

Rusia și Belarus interzise la Jocurile Olimpice încă din 2016

Comitetul Olimpic Internațional a suspendat Rusia și Belarus în 2016, la Rio, din cauza unui scandal de dopaj.

Din aceleași motive, sportivii din ambele țări au concurat sub un steag neutru la Pyeongchang în 2018 și la Tokyo în 2021.

În 2022, la Beijing, Rusia și Belarus au fost excluse din cauza războiului din Ucraina.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport