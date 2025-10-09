Frenkie de Jong critică decizia Barcelonei Mijlocașul nu este de acord ca meciul cu Villarreal să se joace în SUA: „Este incorect”

Frenkie de Jong (28 de ani), mijlocașul celor de la Barcelona, nu este de acord ca meciul cu Villarreal să se joace la Miami.

Olandezul a purtat de mai multe ori banderola de căpitan al catalanilor.

Javier Tebas, președintele La Liga, a anunțat oficial că meciul din decembrie se va disputa pe Hard Rock Stadium.

Frenkie de Jong nu este de acord cu decizia ca meciul să fie mutat în SUA: „Este incorect”

Înainte ca UEFA să aprobe decizia, mai multe voci din fotbal au criticat-o, iar acum fotbalistul care a fost căpitan de trei ori în acest sezon spune că nu e de acord.

„Nu este corect pentru competiție. Acum jucăm un meci în deplasare, pe teren neutru. Nu îmi place și nu cred că este corect pentru jucători.

Cluburile vor încasă bani din asta, dar eu nu sunt de acord să jucăm un meci de La Liga în Miami.

Înțeleg de ce alte echipe nu sunt de acord”, a declarat fotbalistul olandez, conform marca.com.

267 de meciuri a jucat Frenkie de Jong la Barcelona. Acesta a reușit să marcheze 19 goluri și să ofere 24 de pase decisive

Meciul era programat inițial pe Estadio de la Ceramica din Villarreal, așa că suporterii echipei gazdă vor fi recompensați: cei care vor merge la Miami vor călători gratuit, iar cei care nu pot participa vor primi o reducere de 30% la abonament , a anunțat Villarreal pe site-ul oficial.

Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”

Aleksander Ceferin (57 de ani), președintele UEFA, a afirmat că nu aprobă această schimbare, dar nu a avut cum să o împiedice.

„ Meciurile din campionat ar trebui jucate pe teren propriu. Orice alt scenariu ar priva fanii loiali, care merg la meciuri, și ar putea introduce elemente de distorsionare a competițiilor.

Deși este regretabil că trebuie să permitem desfășurarea acestor două meciuri, această decizie este excepțională și nu trebuie considerată un precedent.

Angajamentul nostru este clar: să protejăm integritatea ligilor naționale și să ne asigurăm că fotbalul rămâne ancorat în mediul său de origine”, a transmis Ceferin, conform theguardian.com.

În afară de acea partidă, și AC Milan - Como, din cadrul etapei #16 din Serie A, se va disputa în afara Europei, mai exact în Australia.

