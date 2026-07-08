„Nu-i văd câștigând Mondialul” Patrick Vieira, legenda Franței, a analizat Argentina: „Le lipsesc viteza și prospețimea”

Patrick Vieira (50 de ani), fostul mare internațional francez și campion mondial în 1998, consideră că Argentina are probleme mari și că parcursul miraculos la CM 2026 nu poate continua la infinit.

Campioana mondială a supraviețuit în fața Egiptului, după ce a revenit de la 0-2, cât arăta tabela în minutul 78.

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Argentina continuă să trăiască periculos la Mondialul din SUA. Deținătoarea trofeului s-a calificat dramatic în sferturile de finală după un incredibil 3-2 cu Egiptul, revenind de la 0-2 în ultimele 11 minute de joc.

Messi a ratat un penalty ('21), iar Egipt i-a condus pe argentinieni din minutul 15, când Yasser Ibrahim a deschis scorul. Mostafa Ziko a făcut 2-0 în minutul 67, dar naționala lui Scaloni a revenit prin golurile lui Romero ('79), din pasa lui Messi, care a făcut 2-2 patru minute mai târziu ('79). Golul calificării a fost marcat de Enzo Fernandez ('90+2).

Lionel Messi a fost din nou omul providențial, însă prestația „pumelor” nu i-a convins pe toți specialiștii.

Patrick Vieira: „La 2-0 pentru Egipt am crezut că Argentina va fi eliminată”

Printre cei mai critici în ceea ce privește jocul Argentinei s-a numărat Patrick Vieira, fostul mare internațional francez.

Fostul mijlocaș al Franței a recunoscut că a fost încântat de spectacolul oferit de cele două echipe, însă a mărturisit că, la un moment dat, nu mai credea în șansele campioanei mondiale.

„A fost un meci extraordinar. Mi-a făcut cu adevărat plăcere să-l urmăresc. În primul rând datorită scenariului, apoi datorită calității jocului. A fost o partidă foarte interesantă, cu multe ocazii.

Argentina a rămas calmă în permanență, chiar dacă, sincer, la 2-0 am crezut că vor fi eliminați. Dar când Messi este la un asemenea nivel, este foarte greu să-i reziști”, a declarat Vieira, la RMC Sport.

„Argentina suferă, îi lipsește viteza”

Dincolo de revenirea spectaculoasă a sud-americanilor, Vieira consideră că echipa lui Lionel Scaloni are o problemă evidentă.

„Mi se pare că această echipă duce lipsă de viteză. Din punct de vedere tehnic este peste medie, însă îi lipsesc vivacitatea, explozia și ritmul, cu excepția lui Messi, care este capabil să schimbe jocul dintr-o singură acțiune.

În rest, este greu să găsești un jucător care să accelereze și să facă diferența în ultimii 30 de metri. Sincer, nu credeam că vor găsi energia necesară pentru a trece de această fază a competiției”.

„Nu văd Argentina câștigând Mondialul”

Legenda lui Arsenal și a naționalei Franței spune că inspirația individuală a lui Messi nu va putea compensa la nesfârșit lipsurile colective.

„Înaintea competiției mă gândeam la o finală Franța – Argentina. Dar când am văzut meciul cu Capul Verde, în care au avut foarte mult noroc, iar apoi partida din această seară... Sigur, în fotbal orice este posibil…

Totuși, eu nu văd Argentina mergând până la capăt din cauza lipsei de viteză și de prospețime fizică. Când va întâlni Franța sau echipe puțin mai puternice, precum Anglia, cred că va avea mult mai multe dificultăți”.

Ce urmează pentru Argentina

În sferturile de finală, Argentina va înfrunta Elveția, într-un meci care poate confirma sau infirma avertismentul lansat de Vieira.

Argentina - Elveția se joacă pe 12 iulie, de la ora 4 dimineața, ora României. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1 și AntenaPlay.

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