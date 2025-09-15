Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, l-a mustrat pe Ștefan Baiaram (22 de ani) pentru comportamentul său din meciul cu Farul, scor 2-0.

Jucătorul l-ar fi enervat atât de mult pe Mirel Rădoi încât, la doar 20 de minute după ce l-a trimis pe teren, antrenorul i-ar fi cerut atacantului să iasă, chiar dacă oltenii ar fi rămas în inferioritate numerică.

Sorin Cârțu, supărat pe Ștefan Baiaram: „Nu ai voie!”

„Tu, Baiaram, sau orice jucător, când eşti pe teren, trebuie să faci ce-ţi spune antrenorul. Este cel mai în formă fotbalist român la ora actuală. Am comentat și că n-a jucat la echipa naţională, i-am reproşat lui Mircea Lucescu acest lucru.

E acolo datorită muncii lui, dar şi lui Rădoi. Trebuie să te uiţi la el ca la Dumnezeu. Indiferent cum te cheamă, trebuie să faci ceea ce îţi spune antrenorul. Nu ai voie, ca jucător, să ieşi din cuvântul antrenorului.

Pentru că ceea ce spune (n.r. - antrenorul) e în interesul echipei, era un anumit scor pe care trebuia să-l conserve.

(n.r. - Rădoi) S-a enervat pe el pentru că nu a primit răspunsul așteptat din teren. A greşit Baiaram”, a declarat Cârțu, conform fanatik.ro.

Baiaram a jucat 14 meciuri în sezonul 2024-2025 și a reușit să marcheze șase goluri.

În sezonul 2024-2025, Baiaram a jucat 44 în care a marcat 12 goluri și a oferit patru pase decisive

2 milioane de euro e cota lui Baiaram, conform transfermarkt.com

Sorin Cârțu: „Mircea Lucescu a avut dreptate să nu-l bage pe Baiaram”

Fostul oficial al Universității a subliniat totodată că selecționerul Mircea Lucescu a avut dreptate legat de faptul că Baiaram nu a fost utilizat în ultima acțiune a echipei naționale.

„Uite, fac un comentariu şi vis-a-vis de reproşul adus lui Mircea Lucescu.

Mă simt eu ca om de fotbal, pentru comentariile pe care le-am făcut faţă de Baiaram. Mircea Lucescu a avut dreptate cu el, că a fost reţinut să îl bage în teren. Au fost nişte probleme fizice.

Nu că bat în retragere, dar îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Baiaram este un fotbalist foarte bun, mereu l-am lăudat. Dar în acest moment avem nevoie de un echilibru maxim. Nu avem nevoie de alte incidente”, a mai spus oficialul oltenilor.

