Ce se întâmplă cu Arne Slot Băgat în ședință de conducerea lui Liverpool: „Lovitură după lovitură”
Arne Slot FOTO: IMAGO
Campionate

Ce se întâmplă cu Arne Slot Băgat în ședință de conducerea lui Liverpool: „Lovitură după lovitură”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 21:43
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 21:43
  • Arne Slot (47 de ani), antrenorul „cormoranilor”, a fost băgat în ședință de conducerea echipei, după eșecul cu PSV, scor 1-4.
  • Tehnicianul a lăudat parcursul viitorului său adversar din Premier League, West Ham.

Liverpool traversează cea mai slabă serie de rezultate din 1954 până în prezent, cu 9 înfrângeri în 12 partide disputate în toate competițiile.

Liga Campionilor  PSV, victorie mare pe Anfield, cu Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Citește și
Liga Campionilor PSV, victorie mare pe Anfield, cu Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga Campionilor  PSV, victorie mare pe Anfield, cu Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat

Arne Slot, băgat în ședință de conducerea lui Liverpool

În urma eșecului usturător cu PSV, 1-4, Arne Slot a fost băgat în ședință de conducerea „cormoranilor”.

În ciuda speculațiilor cum că duelul cu West Ham, de pe 30 noiembrie, va fi decisiv pentru viitorul său pe banca celor de la Liverpool, antrenorul a spus:

Am avut aceleași discuții pe care le-am avut de când am ajuns aici. Continuăm să luptăm. Încercăm să fim mai buni, dar conversațiile au fost aceleași ca în ultimul an și jumătate”, potrivit Independent.

Arne Slot: „Primim lovitură după lovitură”

Tehnicianul celor de la Liverpool le-a luat apărarea jucătorilor săi, după eșecul cu PSV:

„Cred că este dificil pentru fiecare jucător dacă are o serie de rezultate proaste, dacă pică după trei minute, apoi face o primă repriză bună, iar apoi, 10 minute după pauză, primește din nou gol. Primim lovitură după lovitură, ceea ce este greu”.

Există multă presiune dacă lucrezi sau joci la un club de top și cu atât mai mult dacă începi să pierzi mai multe meciuri decât este obișnuită echipa Arne Slot, antrenor Liverpool

Arne Slot: „West Ham este o echipă greu de învins”

Antrenorul batav l-a lăudat pe antrenorul celor de la West Ham, Nuno Esprito Santo, înaintea duelului direct.

Are un impact asupra rezultatelor lor. S-a descurcat atât de bine peste tot unde a fost, aici, în Anglia. S-a descurcat bine la Forest și acum se descurcă bine la West Ham.

A dovedit că e un antrenor împotriva căruia e dificil de jucat, nu doar pentru mine, ci pentru toată lumea”, a spus Arne Slot.

Tehnicianul celor de la Liverpool se așteaptă la un duel complicat împotriva „ciocănarilor”:

„Este o echipă greu de învins în acest moment, West Ham, ceea ce s-ar putea să nu fi fost cazul la începutul sezonului.

Îi înfruntăm acum și trebuie să fim pregătiți pentru o provocare”.

Ultimele 12 rezultate înregistrate de Liverpool:

  • 27 septembrie, Premier League, Crystal Palace - Liverpool 2-1
  • 30 septembrie, Liga Campionilor, Galatasaray - Liverpool 1-0
  • 4 octombrie, Premier League, Chelsea - Liverpool 2-1
  • 19 octombrie, Premier League, Liverpool - Manchester United 1-2
  • 22 octombrie, Liga Campionilor, Liverpool - Eintracht Frankfurt 5-1
  • 25 octombrie, Premier League, Brentford - Liverpool 3-2
  • 29 octombrie, Cupa Angliei, Liverpool - Crystal Palace 0-3
  • 1 noiembrie, Premier League, Liverpool - Aston Villa 2-0
  • 4 noiembrie, Liga Campionilor, Liverpool - Real Madrid 1-0
  • 9 noiembrie, Premier League, Manchester City - Liverpool 3-0
  • 22 noiembrie, Premier League, Liverpool - Nottingham Forest 0-3
  • 26 noiembrie, Liga Campionilor, Liverpool - PSV 1-4

Citește și

Trafic, proteste și mult gri Reportaj din Belgrad după un an de proteste ale studenților într-un oraș blocat în trecut și sugrumat de trafic și corupție
Europa League
19:25
Trafic, proteste și mult gri Reportaj din Belgrad după un an de proteste ale studenților într-un oraș blocat în trecut și sugrumat de trafic și corupție
Citește mai mult
Trafic, proteste și mult gri Reportaj din Belgrad după un an de proteste ale studenților într-un oraș blocat în trecut și sugrumat de trafic și corupție
Djokovic președintele Serbiei?  Un impresar e convins că  Nole îl poate învinge pe Aleksandar Vucic: „Dacă va candida, cred sincer că va câștiga”
Diverse
18:38
Djokovic președintele Serbiei? Un impresar e convins că Nole îl poate învinge pe Aleksandar Vucic: „Dacă va candida, cred sincer că va câștiga”
Citește mai mult
Djokovic președintele Serbiei?  Un impresar e convins că  Nole îl poate învinge pe Aleksandar Vucic: „Dacă va candida, cred sincer că va câștiga”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
liverpool antrenor Premier League west ham united arne slot
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Handbal
27.11
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește mai mult
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Conference League
27.11
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League
Citește mai mult
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Europa League
27.11
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:51
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
01:03
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
00:45
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
01:18
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Top stiri din sport
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Conference League
27.11
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Citește mai mult
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Europa League
27.11
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Citește mai mult
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Campionate
27.11
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Citește mai mult
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Diverse
27.11
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share