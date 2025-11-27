Ce se întâmplă cu Arne Slot Băgat în ședință de conducerea lui Liverpool: „Lovitură după lovitură”

Arne Slot (47 de ani), antrenorul „cormoranilor”, a fost băgat în ședință de conducerea echipei, după eșecul cu PSV, scor 1-4.

Tehnicianul a lăudat parcursul viitorului său adversar din Premier League, West Ham.

Liverpool traversează cea mai slabă serie de rezultate din 1954 până în prezent, cu 9 înfrângeri în 12 partide disputate în toate competițiile.

Arne Slot, băgat în ședință de conducerea lui Liverpool

În urma eșecului usturător cu PSV, 1-4, Arne Slot a fost băgat în ședință de conducerea „cormoranilor”.

În ciuda speculațiilor cum că duelul cu West Ham, de pe 30 noiembrie, va fi decisiv pentru viitorul său pe banca celor de la Liverpool, antrenorul a spus:

„ Am avut aceleași discuții pe care le-am avut de când am ajuns aici. Continuăm să luptăm . Încercăm să fim mai buni, dar conversațiile au fost aceleași ca în ultimul an și jumătate”, potrivit Independent.

Arne Slot: „Primim lovitură după lovitură”

Tehnicianul celor de la Liverpool le-a luat apărarea jucătorilor săi, după eșecul cu PSV:

„Cred că este dificil pentru fiecare jucător dacă are o serie de rezultate proaste, dacă pică după trei minute, apoi face o primă repriză bună, iar apoi, 10 minute după pauză, primește din nou gol. Primim lovitură după lovitură, ceea ce este greu”.

Există multă presiune dacă lucrezi sau joci la un club de top și cu atât mai mult dacă începi să pierzi mai multe meciuri decât este obișnuită echipa Arne Slot, antrenor Liverpool

Arne Slot: „West Ham este o echipă greu de învins”

Antrenorul batav l-a lăudat pe antrenorul celor de la West Ham, Nuno Esprito Santo, înaintea duelului direct.

„Are un impact asupra rezultatelor lor. S-a descurcat atât de bine peste tot unde a fost, aici, în Anglia. S-a descurcat bine la Forest și acum se descurcă bine la West Ham.

A dovedit că e un antrenor împotriva căruia e dificil de jucat, nu doar pentru mine, ci pentru toată lumea”, a spus Arne Slot.

Tehnicianul celor de la Liverpool se așteaptă la un duel complicat împotriva „ciocănarilor”:

„Este o echipă greu de învins în acest moment, West Ham, ceea ce s-ar putea să nu fi fost cazul la începutul sezonului.

Îi înfruntăm acum și trebuie să fim pregătiți pentru o provocare”.

Ultimele 12 rezultate înregistrate de Liverpool:

27 septembrie, Premier League, Crystal Palace - Liverpool 2-1

30 septembrie, Liga Campionilor, Galatasaray - Liverpool 1-0

4 octombrie, Premier League, Chelsea - Liverpool 2-1

19 octombrie, Premier League, Liverpool - Manchester United 1-2

22 octombrie, Liga Campionilor, Liverpool - Eintracht Frankfurt 5-1

25 octombrie, Premier League, Brentford - Liverpool 3-2

29 octombrie, Cupa Angliei, Liverpool - Crystal Palace 0-3

1 noiembrie, Premier League, Liverpool - Aston Villa 2-0

4 noiembrie, Liga Campionilor, Liverpool - Real Madrid 1-0

9 noiembrie, Premier League, Manchester City - Liverpool 3-0

22 noiembrie, Premier League, Liverpool - Nottingham Forest 0-3

26 noiembrie, Liga Campionilor, Liverpool - PSV 1-4

