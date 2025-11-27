Djokovic președintele Serbiei?  Un impresar e convins că  Nole îl poate învinge pe Aleksandar Vucic: „Dacă va candida, cred sincer că va câștiga”

Zvonko Milojkovic a vorbit pentru GOLAZO.ro despre tensiunile politice din Serbia.

Impresarul crede că Novak Djokovic (40 de ani), fostul lider ATP, ar putea candida la președinție.

Următoarele alegeri prezidențiale din Serbia se vor desfășura în 2027.

Clasa politică din Serbia a fost zguduită de proteste masive, după ce copertina gării din Novi Sad a cedat, în noiembrie 2024.

Novak Djokovic, președinte în Serbia? „Cred sincer că va câștiga”

Cu ocazia duelului din etapa #5 a fazei principale din Europa League, dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, GOLAZO.ro s-a deplasat în capitala Serbiei, unde a discutat cu Zvonko Milojkovic, omul din spatele unor transferuri notabile în fotbalul românesc.

Întrebat despre stiuația politică din țara vecină, agentul a menționat tensiunile din Serbia:

„Instabilă, dominată complet de proteste. Totul se învârte în jurul studenților, al tinerilor și al contestării președintelui.

Vă spun sincer… Novak Djokovic este și el critic față de puterea actuală. Nu m-ar surprinde deloc să-l vedem candidând la președinție .

N-ar fi o surpriză și, sincer, ar avea șanse uriașe. El are bani, poate un miliard de euro, deci nu ar intra în politică pentru bani, cum fac mulți politicieni ai noștri, care vin cu pantofi rupți și pleacă cu vile.

La 38 de ani, e la final de carieră. S-a mutat în Grecia tocmai din nemulțumire, din dorința de a se distanța de atmosfera din țară.

E extrem de popular, respectat, cu un caracter puternic. Amintiți-vă de pozițiile lui ferme și când s-a opus vaccinării COVID, sau cât capital global are, discuții inclusiv cu oameni ca Donald Trump. Dacă va candida în 2027, cred sincer că va câștiga” , a spus Zvonko Milojkovic.

Sârbul nu ar fi primul sportiv care devine președinte. În 2018, George Weah, fost fotbalist la AC Milan, a câștigat alegerile prezidențiale în Liberia.

Novak Djokovic, unul dintre „inamicii” lui Aleksandar Vucic

Jucătorul de tenis, numit de-a lungul timpului „cel mai mare ambasador al Serbiei” de către președintele Aleksandar Vucic, a intrat în dizgrația clasei politice din țara natală.

Fostul lider ATP s-a alăturat unui protest studențesc, după ce copertina gării din Novi Sad s-a prăbușit și a cauzat moartea a 16 persoane.

Nocak Djokovic și hanoracul pe care scrie „Studenții sunt campioni”. Foto: Captură, Instagram, @sport.klub

Djokovic a vorbit pentru prima dată despre tragedia din Novi Sad în decembrie 2024.

Copertina căzută în gara din Novi Sad. Foto: X, @novinarupenziji

În ianuarie i-a dedicat o victorie unei studente rănite în timpul protestelor, după ce a fost lovită de o mașină.

Pentru Vucic și personalitatea sa narcisistă, este extrem de ofensator faptul că pe rețelele sociale tot mai mulți sugerează ca Djokovic să candideze la președinție Ivan Protic, analist politic, la sfârșitul lunii august

