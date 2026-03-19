Sabalenka, furioasă Amenințarea lansată de jucătoare, după afirmațiile directorului turneului de la Dubai: „Ridicol! Le pasă doar de bani”
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 16:00
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 16:03
  • Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA), i-a răspuns lui Salah Tahlak, directorul turneului de la Dubai (13-28 februarie 2026), după ce acesta a declarat că ea și Iga Swiatek ar trebui să piardă puncte în clasament după ce s-au retras în ultimul moment de la turneul din Emirate.

După ce a auzit cele spuse de Tahlak, Sabalenka a transmis că se gândește să nu mai participe vreodată la turneul de la Dubai.

Arnya Sabalenka, replică pentru Salah Tahlak: „Nu sunt sigură dacă vreau să mai merg acolo”

Arnya Sabalenka și Iga Swiatek s-au retras de la turneul din Dubai din motive medicale. Swiatek a anunțat că nu va mai participa deoarece nu este pregătită mental pentru a concura, în timp ce Sabalenka a invocat accidentări minore.

Ulterior, Tahlak a declarat că sportivii care se retrag de la turnee ar trebui să fie aspru pedepsiți. El a propus ca acestora să nu le fie aplicate doar amenzi, ci să li se ia și din punctele acumulate până la acel moment.

După ce a auzit cele spuse de Salah Tahlak, Arnya Sabalenka i-a oferit replica:

„E ridicol. Nu cred că s-a prezentat în cel mai bun mod posibil. Este foarte trist să văd că directorii turneului și turneele nu ne protejează ca jucătoare.

Le pasă doar de vânzările lor, de turneul lor și atât. Comentariul lui a fost ridicol. Nu sunt sigură dacă mai vreau să merg acolo după comentariul lui. Este prea mult”, a spus Sabalenka, conform theguardian.com.

În acest sezon, am decis să acordăm prioritate sănătății mele și să ne asigurăm că avem aceste mici pauze în program în care mă pot reîncărca, pot lucra și pot fi mai bine pregătită pentru turnee mari. Programul este o nebunie și de aceea vedem atât de multe jucătoare accidentate. Arnya Sabalenka

Ce declarase Salah Tahlak

Deranjat de retragerile lui Sabalenka și Swiatek, Tahlak a declarat:

„Motivele pentru retrageri au fost puțin ciudate. Iga a spus că nu e pregătită mental pentru a concura, în timp ce Sabalenka a zis că are niște accidentări minore. Nu știu.

Cred că ar trebui să fie niște pedepse mai dure pentru jucătoare (n.r. - atunci când se retrag), nu doar amenzi, ci ar trebui să piardă puncte în clasament.

Cred că o amendă nu va rezolva nimic. Ar trebui să li se ia puncte. Acum mulți ani, Serena Williams s-a retras și a fost amendată cu 100.000 de dolari. Dar ce înseamnă 100.000 de dolari? Ea juca în alte locuri și câștiga un milion de dolari.

Vom avea o întâlnire la Roma și vreau să clarificăm această problemă. Avem un reprezentant din partea grupului internațional de turnee care va vorbi în numele nostru la WTA.

Este păcat că cheltuim sume atât de mari pentru a ne moderniza facilitățile și, la urma urmei, jucătoarele sunt personajele principale ale turneului”, a declarat Tahlak, conform thenationalnews.com.

