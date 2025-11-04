Bătălia sexelor Sabalenka, optimistă înaintea duelului cu Kyrgios: „Sunt mândră să reprezint tenisul feminin! O să dau totul ca să-l bat” +17 foto
Arnya Sabalenka FOTO: IMAGO
Tenis

Bătălia sexelor Sabalenka, optimistă înaintea duelului cu Kyrgios: „Sunt mândră să reprezint tenisul feminin! O să dau totul ca să-l bat”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 17:12
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 18:13
  • Arnya Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a vorbit despre duelul cu Nick Kyrgios (30 de ani, #652 ATP).
  • Cei doi se vor lupta în Bătălia Sexelor, pe 28 decembrie, la Dubai.

Cu aproximativ două luni înainte de meci, sportiva din Belarus i-a răspuns lui Kyrgios, care făcuse mai multe declarații ironice.

Arnya Sabalenka, despre duelul cu Kyrgios: „Voi face tot posibilul să-l bat”

Campioana de la US Open este încrezătoare că va reuși să se impună. Ea a vorbit și despre importanța unei eventuale victorii pentru tenisul feminin.

„Acest meci este o idee grozavă. Cred că va fi spectaculos de urmărit și totodată distractiv, mai ales împotriva cuiva ca Nick.

Cum am spus și într-un alt interviu, chiar cred că voi câștiga și cu siguranță o să dau totul ca să-l bat. Sunt mândră să reprezint tenisul feminin și să fac parte din această abordare modernă a legendarului meci Bătălia Sexelor”, a declarat Sabalenka, conform dailymail.co.uk.

Întrebată dacă meciul este prielnic tenisului feminin, Sabalenka a declarat: „Cu siguranță va fi un lucru important dacă voi reuși să câștig”.

Ce a spus Nick Kyrgios: „Chiar crezi că trebuie să-mi dau silința?”

Într-un podcast, jucătorul australian a vorbit despre meciul cu Sabalenka și a declarat că o va învinge fără probleme pe lidera clasamentului WTA.

„Sabalenka este o jucătoare grozavă, este un personaj… Cred că este genul de jucătoare care crede cu adevărat că va câștiga. Nu o să mă bată…

Chiar crezi că trebuie să îmi dau silința 100%? Desigur, o voi face pentru că eu reprezint partea masculină. Voi încerca, nu vreau ca ea să câștige… Aș spune că voi învinge cu 6-2, poate”, a spus Kyrgios.

Sabalenka ocupa prima poziție în clasamentul WTA, în timp ce Kyrgios a jucat doar șase meciuri oficiale în ultimii trei ani, din cauza accidentărilor. Australianul are în palmares o finală de Grand Slam: Wimbledon 2022.

Duelurile dintre femei și bărbați din tenis de-a lungul anilor

Mai multe „bătălii ale sexelor” au avut loc de-a lungul timpului în tenis, iar în două dintre ele au fost implicați și doi jucători români, Ion Țiriac și Ilie Năstase. Ambele meciuri s-au disputat în 1975.

Toate meciurile disputate între bărbați și femei:

  • 1888: Ernest Renshaw - Lottie Dod (2-6, 7-5, 7-5)
  • 1888: Lottie Dod - Harry Grove (1-6, 6-0, 6-4)
  • 1888: Lottie Dod - William Renshaw (6-2, 6-4)
  • mai 1921: Bill Tilden - Suzanne Lenglen (6-0)
  • 1928: Bill Johnston - Helen Wills
  • 1928: Edward Chandler - Helen Wills
  • 1928: Helen Wills - Elmer Griffin
  • 1928: Helen Wills - Phil Neer
  • ianuarie 1933: Helen Wills - Phil Neer (6-3, 6-4)
  • iulie 1936: Dorothy Round - Bunny Austin (7-5, 6-8)
  • iulie 1939: Cyril Kemp - Alice Marble (9-7, 8-6)
  • 1975: Ion Țiriac - Abigail Maynard (6-0, 6-0)
  • octombrie 1975: Bjorn Borg - Virginia Wade (6-3)
  • octombrie 1975: Evonne Goolagong Cawley - Ilie Năstase (7-5)
  • august 1985: Martina Navratilova/Pam Shriver - Vitas Gerulaitis/Bobby Riggs (6-3, 6-2, 6-4)
  • ianuarie 1998: Karsten Braasch - Serena Williams (6-1)
  • ianuarie 1998: Karsten Braasch - Venus Williams (6-2)
  • decembrie 2003: Yannick Noah - Justine Henin-Hardenne (4-6, 6-4, 7-6)
  • octombrie 2013: Li Na - Novak Djokovic (3-2)
  • noiembrie 2017: Johanna Konta - Pat Cash (6-3)
  • iulie 2021: Iga Swiatek - Hubert Hurkacz (7-4 tiebreak)
  • decembrie 2023: Yanis Ghazouani Durand - Mirra Andreeva (7-5, 6-2)
Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram)
Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram)

Galerie foto (17 imagini)

Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram) Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram) Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram) Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram) Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram)
+17 Foto
labels.photo-gallery

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share