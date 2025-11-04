- Dennis Man, 27 de ani, e în vârf de formă în Olanda, după o lună excelentă la Eindhoven.
- Ultimul analist olandez impresionat de „tricolor” a fost Ibrahim Afellay.
- Ce a spus ex-internaționalul batav, coechipier cu Leo Messi în marea formație a Barcelonei.
Când a venit la națională pentru cele două meciuri din octombrie, 2-1 în testul contra Moldovei și 1-0 cu Austria, Dennis Man depășise perioada dificilă de adaptare la Eindhoven, era integrat și juca foarte bine la PSV.
Man, prima dată integralist la națională după un an și jumătate într-un joc cu miză mare
Efectul s-a văzut împotriva austriecilor. A fost unul dintre liderii „tricolorilor” pe teren și Mircea Lucescu l-a păstrat 90 de minute pe teren.
Ceea ce nu se mai întâmplase cu extrema dreaptă la lot, într-un meci important, de un an și jumătate. De la Europenele din 2024, la 0-3 cu Țările de Jos, în optimile de finală.
Man a apărut de 3 ori în echipa etapei: mereu cu două goluri influențate
Întors la club, Man a continuat ascensiunea pe Philips Stadion.
Pe 21 octombrie, a înscris două goluri la 6-2 cu Napoli, în Liga Campionilor, fiind inclus în echipa etapei de Champions.
O mică scădere la 3-2 cu Feyenoord, în Eredivisie, urmată de o apariție excelentă în ultima etapă, la 5-2 cu Fortuna Sittard. Din nou, în „11”-le ideal al campionatului olandez.
De fiecare dată când numele său a fost trecut în echipa etapei, a influențat două goluri.
- 4-0 cu Zwolle (campionat): gol și assist.
- 6-2 cu Napoli (Champions): două goluri.
- 5-2 cu Fortuna (campionat): gol și assist.
Afellay: „Man e incredibil de creativ”
Unul dintre analiștii batavi care l-au remarcat pe Dennis a fost Ibrahim Afellay, 39 de ani, 53 de selecții și 7 goluri la naționala Olandei, 57 de goluri influențate la PSV (35-22) în 162 de partide în Eredivisie.
Cel care a jucat alături de Leo Messi trei sezoane cu Barcelona: 2010-2012 și 2013-2014. Câștigând și Liga Campionilor împreună, în 2011.
„Crește tot mai mult în joc la PSV. Când Pepi s-a accidentat, a intrat în echipa de start, iar Perisic a fost mutat de pe extrema dreaptă pe stânga”, a declarat Afellay la Studio Voetbal, pe postul TV național NOS.
Man a profitat de ocazie din prima clipă. E într-o formă excelentă. Incredibil de creativ și cu viteză foarte bună, exact ce-ți dorești la o aripă Ibrahim Afellay, fost jucător la PSV și Barcelona
Adevăratul Man s-a lansat în Olanda însă după accidentarea lui Van Bommel. Atunci a devenit Perisic aripă stângă, iar Dennis a fost fulminant pe extrema dreaptă.
Man joacă marți seară cu PSV a patra sa partidă în Champions. La Pireu, cu Olympiacos.