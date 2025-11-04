„Man e exact ce-ți dorești” Ce a observat fostul coleg al lui Messi. A treia oară când se întâmplă asta
Golul lui Man la 5-2 cu Fortuna Sittard Foto: Imago
Stranieri

„Man e exact ce-ți dorești” Ce a observat fostul coleg al lui Messi. A treia oară când se întâmplă asta

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 17:35
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 17:35
  • Dennis Man, 27 de ani, e în vârf de formă în Olanda, după o lună excelentă la Eindhoven. 
  • Ultimul analist olandez impresionat de „tricolor” a fost Ibrahim Afellay.
  • Ce a spus ex-internaționalul batav, coechipier cu Leo Messi în marea formație a Barcelonei.

Când a venit la națională pentru cele două meciuri din octombrie, 2-1 în testul contra Moldovei și 1-0 cu Austria, Dennis Man depășise perioada dificilă de adaptare la Eindhoven, era integrat și juca foarte bine la PSV.

Man, prima dată integralist la națională după un an și jumătate într-un joc cu miză mare

Efectul s-a văzut împotriva austriecilor. A fost unul dintre liderii „tricolorilor” pe teren și Mircea Lucescu l-a păstrat 90 de minute pe teren.

Ceea ce nu se mai întâmplase cu extrema dreaptă la lot, într-un meci important, de un an și jumătate. De la Europenele din 2024, la 0-3 cu Țările de Jos, în optimile de finală.

10 goluri
și 8 pase decisive are Dennis Man în 41 de selecții la națională

Man a apărut de 3 ori în echipa etapei: mereu cu două goluri influențate

Întors la club, Man a continuat ascensiunea pe Philips Stadion.

Pe 21 octombrie, a înscris două goluri la 6-2 cu Napoli, în Liga Campionilor, fiind inclus în echipa etapei de Champions.

O mică scădere la 3-2 cu Feyenoord, în Eredivisie, urmată de o apariție excelentă în ultima etapă, la 5-2 cu Fortuna Sittard. Din nou, în „11”-le ideal al campionatului olandez.

Dennis Man, în echipa etapei a 11-a aleasă de site-ul Voetbal Primeur Dennis Man, în echipa etapei a 11-a aleasă de site-ul Voetbal Primeur
Dennis Man, în echipa etapei a 11-a aleasă de site-ul Voetbal Primeur

De fiecare dată când numele său a fost trecut în echipa etapei, a influențat două goluri.

  • 4-0 cu Zwolle (campionat): gol și assist. 
  • 6-2 cu Napoli (Champions): două goluri. 
  • 5-2 cu Fortuna (campionat): gol și assist. 
7 goluri
a influențat Dennis Man (4 reușite, 3 pase decisive) în 10 partide la PSV în Eredivisie și Champions League

Afellay: „Man e incredibil de creativ”

Unul dintre analiștii batavi care l-au remarcat pe Dennis a fost Ibrahim Afellay, 39 de ani, 53 de selecții și 7 goluri la naționala Olandei, 57 de goluri influențate la PSV (35-22) în 162 de partide în Eredivisie.

Cel care a jucat alături de Leo Messi trei sezoane cu Barcelona: 2010-2012 și 2013-2014. Câștigând și Liga Campionilor împreună, în 2011.

Afellay (în centru), alături de Messi, după ce a câștigat Liga Campionilor cu Barcelona, în 2011 Foto: Imago Afellay (în centru), alături de Messi, după ce a câștigat Liga Campionilor cu Barcelona, în 2011 Foto: Imago
Afellay (în centru), alături de Messi, după ce a câștigat Liga Campionilor cu Barcelona, în 2011 Foto: Imago

„Crește tot mai mult în joc la PSV. Când Pepi s-a accidentat, a intrat în echipa de start, iar Perisic a fost mutat de pe extrema dreaptă pe stânga”, a declarat Afellay la Studio Voetbal, pe postul TV național NOS.

Man a profitat de ocazie din prima clipă. E într-o formă excelentă. Incredibil de creativ și cu viteză foarte bună, exact ce-ți dorești la o aripă Ibrahim Afellay, fost jucător la PSV și Barcelona

Adevăratul Man s-a lansat în Olanda însă după accidentarea lui Van Bommel. Atunci a devenit Perisic aripă stângă, iar Dennis a fost fulminant pe extrema dreaptă.

Man joacă marți seară cu PSV a patra sa partidă în Champions. La Pireu, cu Olympiacos.

Liga Campionilor PSV Eindhoven Ibrahim Afellay eredivisie dennis man
