Protest la Camp Nou Condiții sinistre pentru muncitorii de la arena Barcelonei +5 foto
Foto: IMAGO
Protest la Camp Nou Condiții sinistre pentru muncitorii de la arena Barcelonei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 17:28
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 17:28
  • Zeci de muncitori din cadrul companiilor care execută lucrările de renovare ale stadionului Camp Nou au protestat, marți, în fața șantierului față de condițiile în care lucrează.

Firmele Ekstreme Works și Limak, care se ocupă cu lucrările de la stadionul Barcelonei, sunt acuzate că intenționează să concedieze aproximativ 50 de angajați din cauza unei „situații administrative neclare”.

Muncitorii de la Camp Nou au protestat în fața stadionului

Sindicatul CCOO susține că firmele Ekstreme Works și Limak „intenționează să trimită muncitorii înapoi în țara lor fără nicio garanție” și că acești muncitori „nu au acte”, potrivit as.com. Zeci de muncitori au protestat vehement în fața arenei.

„Unii dintre ei lucrează de peste un an douăsprezece ore pe zi, șapte zile pe săptămână”, a declarat pentru EFE (Education For Employment), Carlos del Barrio, șeful Acțiunii Sindicale a CCOO.

Sindicatul solicită ca acești muncitori să fie înregistrați la asigurările sociale pentru ca salariile lor să fie regularizate și ca guvernul să le reglementeze situația.

În plus, CCOO consideră că FC Barcelona a ignorat acest eveniment, pe care l-a sesizat la Inspecția Muncii.

Suntem conștienți că există o presiune mare pentru deschiderea stadionului, dar nu se poate face acest lucru în detrimentul tuturor drepturilor lucrătorilor. Carlos del Barrio, șeful Acțiunii Sindicale a CCOO

Camp Nou își deschide porțile

Cu câteva zile înainte de protest, FC Barcelona a anunțat că va organiza vineri, 7 noiembrie, o sesiune de antrenament la care pot participa și suporterii.

„Echipa masculină de fotbal FC Barcelona se va întoarce oficial la Spotify Camp Nou vineri, 7 noiembrie, pentru a susține o sesiune de antrenament deschisă în fața fanilor Barça, care sunt entuziasmați de perspectiva de a vedea echipa din nou pe stadion.

Această sesiune va servi, de asemenea, ca test tehnic și operațional pentru a asigura buna funcționare a sistemelor, a punctelor de acces și a diverselor aspecte ale facilității, ca parte a procesului de redeschidere treptată a stadionului”, a transmis FC Barceona pe site-ul oficial.

Camp Nou va fi finalizat după ce se va termina de construit cel de-al treilea inel, zonele VIP și după ce va fi montat acoperișul. Stadionul va avea o capacitate maximă de 105.000 de locuri, urmând să fie cel mai mare stadion din Europa.

Camp Nou - stadiul lucrărilor FOTO facebook (1).jpg Camp Nou - stadiul lucrărilor FOTO facebook (2).jpg Camp Nou - stadiul lucrărilor FOTO facebook (3).jpg Camp Nou - stadiul lucrărilor FOTO facebook (4).jpg Camp Nou - stadiul lucrărilor FOTO facebook (5).jpg
