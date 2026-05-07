Probleme pentru fani înainte de finală  Suporterii lui Arsenal ar putea trece pe la București , în drumul spre Budapesta

Fanii lui Arsenal ar putea trece pe la București în călătoria spre Budapesta, pentru finala Ligii Campionilor.

PSG - Arsenal se joacă pe 30 mai, de la ora 19:00, pe Puskas Arena din Budapesta, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Pentru finala Ligii Campionilor, UEFA le-a acordat ambelor echipe un număr de câte 16.824 de bilete, adică 27% din capacitatea arenei. Stadionul din Budapesta are 61.400 de locuri.

Fanii grupării londoneze întâmpină probleme înainte de finala Ligii Campionilor. Un zbor direct de la Londra la Budapesta costă până la 1.500 de lire sterline, iar singurele camere de hotel disponibile pentru acea perioadă sunt la aproximativ 32 de kilometri de capitala Ungariei.

Miercuri, compania Wizz Air, cu sediul central în Ungaria, a anunțat că va încerca să dubleze numărul de zboruri spre Budapesta pe 29 mai, cererea fiind una foarte mare.

Tom Hall, expert în călătorii, dar și fan al lui Arsenal, a vorbit și despre celelalte variante pe care suporterii le-au găsit pentru a ajunge la Budapesta, una dintre acestea fiind chiar cu escală în capitala țării noastre.

„În general, Budapesta în sine este o destinație de neratat cu avionul, dar este posibil să ajungi și cu trenul, din apropiere.

Unii fani din zona mea au rezervat bilete la Bratislava și Viena, în timp ce eu am văzut bilete dus-întors directe la București, la doar 15 ore de călătorie cu autobuzul sau trenul” , a declarat Tom Hall, conform theguardian.com.

Fanii mai au și posibilitatea de a face deplasarea cu un autobuz, în schimbul al 300 de lire sterline, dar marea problemă în acest caz este că durata călătoriei ar fi de 48 de ore, ceea ce ar însemna că suporterii ar trebui să petreacă o noapte în Germania, la Nurnberg.

20 de ani au trecut de la ultima calificare a lui Arsenal în finala Ligii Campionilor

Transportul nu este singura problemă, ci și biletele.

Acestea vor fi distribuite prin tragere la sorți, având prioritate deținătorii de abonamente, iar prețurile vor începe de la 70 de euro, crescând chiar până la 950 de euro.

UEFA nu va permite revânzarea biletelor prin intermediul altor platforme și a anunțat că o astfel de achiziție ar putea duce chiar la anularea biletelor.

Totuși, asta nu i-a împiedicat pe unii fani să posteze anunțuri cu bilete, cu prețuri de pornire de aproximativ 4.000 de lire.

