Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986

Soția și fiica marelui Helmut Duckadam, eroul serii de 7 mai 1986, de la Sevilla, au mers la locul unde legendarul portar a scris istorie.

Helmut Duckadam s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani, după ce a avut mai multe probleme cardiace.

La Sevilla, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Helmut Duckadam a apărat patru penalty-uri și i-a adus Stelei Cupa Campionilor Europeni. Astăzi se împlinesc 40 de la acea zi unică în fotbalul românesc.

Soția și fiica lui Helmut Duckadam au mers la Sevilla

Alexandra și Julianne Duckadam au fost prezente la Sevilla, acolo unde legendarul portar a scris istorie în urmă cu 40 de ani.

Cele două s-au fotografiat atât în afara stadionului, cât și pe gazon, chiar la poarta pe care marele portar a apărat-o fără greșeală în seara de 7 mai 1986.

Ele au publicat apoi imaginile pe rețelele de socializare alături de un mesaj emoționant: „Cel mai bun loc în care puteam fi azi. Mai aproape de Helmut. În locul în care s-a scris istorie”.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Alexandra Duckadam și fiica sa, Julianne, nu ar fi primit o invitație din partea Stelei pentru evenimentele organizate azi, în Ghencea, cu ocazia zilei aniversare.

Cine a fost Helmut Duckadam

Helmut Duckadam s-a născut în comuna Semlac din județul Arad. În 1978, când avea 19 ani, a ajuns la UTA, iar 1982 a fost transferat la Steaua.

A devenit titularul echipei și emblema câștigării CCE din 1986, prin prestația sa fenomenală din finala cu FC Barcelona, fiind primul portar din istorie care a apărat 4 lovituri de departajare în același meci.

A fost nevoit să abandoneze cariera de fotbalist imediat după acea performanță fantastică, din cauza unui cheag de sânge la brațul drept.

A mai jucat doar la nivel amator, la Vagonul Arad, până în 1989, apoi a lucrat o vreme pentru Poliția de frontieră.

Și-a încercat norocul și în SUA, unde a fost o vreme prin Loteria Vizelor, dar nu s-a adaptat și a revenit în țară.

Din 2010, Helmut Duckadam a devenit președinte de imagine la FCSB și a făcut parte din club până în 2020.

