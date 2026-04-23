Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League

Manchester City a recuperat diferența de nouă puncte față de Arsenal și e prima acum.

Echipele lui Guardiola și Arteta sunt aproape la egalitate perfectă. Prima a înscris mai multe goluri.

Ce a spus Pep după victoria de miercuri seară, 1-0 pe terenul retrogradatei Burnley.

Cum arată programul ultimelor cinci etape.

În urmă cu nici două săptămâni, pe 11 aprilie, Arsenal a avut șansa de a se desprinde la 12 puncte de Manchester City.

O victorie atunci în fața lui Bournemouth putea fi decisivă pentru titlul așteptat de „tunari” din 2004. De 22 de ani!

City e prima pentru că are 3 goluri marcate în plus față de Arsenal

Roș-albii au pierdut însă, 1-2 pe „Emirates”, au fost învinși și în meciul direct de City, 1-2 pe „Etihad”, și situația nu mai e deloc în mâinile lor.

După 33 de etape, echipele lui Pep Guardiola și Mikel Arteta au linii aproape identice în clasament:

1. City - 21 de victorii, 7 egaluri, 5 înfrângeri, 70 de puncte. Golaveraj +37.

2. Arsenal - 21 de victorii, 7 egaluri, 5 înfrângeri, 70 de puncte. Golaveraj +37.

„Cetățenii” sunt primii doar pentru că au marcat trei goluri în plus (66-63).

Guardiola: „În Premier League, totul se va decide în cinci meciuri”

E posibil ca titlul să fie hotărât la acest criteriu, al treilea:

După puncte și golaveraj, golurile marcate.

Dacă City și Arsenal înving tot în ultimele cinci etape, ambele vor avea 85 de puncte. Golurile ar putea alege câștigătoarea trofeului pe 24 mai.

Guardiola l-a avut asistent pe Arteta la City. Acum se luptă pentru titlu. Foto: Imago

Guardiola nu era nici supărat, nici frustrat că Haaland și coechipierii lui au învins la limită o formație retrogradată, miercuri, 1-0 în restanța cu Burnley.

Antrenorul știe că „în Premier League, totul se va decide în cinci meciuri. Cinci. Aceasta este realitatea”.

Manchester City, ultimele 5 etape

Everton (d, 4 mai).

Brentford (a, 9 mai).

Bournemouth (d, 17 mai).

Crystal Palace (a, 22 mai).

Aston Villa (a, 24 mai).

Arsenal, ultimele 5 etape

Newcastle (a, 25 aprilie).

Fulham (a, 2 mai).

West Ham (d, 10 mai).

Burnley (a, 17 mai).

Crystal Palace (d, 24 mai).

