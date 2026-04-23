Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Confruntare spaniolă la City - Arsenal: Rodri (stânga) vs Zubimendi. Foto: Imago
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 14:12
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 14:13
  • Manchester City a recuperat diferența de nouă puncte față de Arsenal și e prima acum. 
  • Echipele lui Guardiola și Arteta sunt aproape la egalitate perfectă. Prima a înscris mai multe goluri.
  • Ce a spus Pep după victoria de miercuri seară, 1-0 pe terenul retrogradatei Burnley. 
  • Cum arată programul ultimelor cinci etape. 

În urmă cu nici două săptămâni, pe 11 aprilie, Arsenal a avut șansa de a se desprinde la 12 puncte de Manchester City.

O victorie atunci în fața lui Bournemouth putea fi decisivă pentru titlul așteptat de „tunari” din 2004. De 22 de ani!

City e prima pentru că are 3 goluri marcate în plus față de Arsenal

Roș-albii au pierdut însă, 1-2 pe „Emirates”, au fost învinși și în meciul direct de City, 1-2 pe „Etihad”, și situația nu mai e deloc în mâinile lor.

După 33 de etape, echipele lui Pep Guardiola și Mikel Arteta au linii aproape identice în clasament:

  • 1. City - 21 de victorii, 7 egaluri, 5 înfrângeri, 70 de puncte. Golaveraj +37. 
  • 2. Arsenal - 21 de victorii, 7 egaluri, 5 înfrângeri, 70 de puncte. Golaveraj +37. 

„Cetățenii” sunt primii doar pentru că au marcat trei goluri în plus (66-63).

Guardiola: „În Premier League, totul se va decide în cinci meciuri”

E posibil ca titlul să fie hotărât la acest criteriu, al treilea:

  • După puncte și golaveraj, golurile marcate. 

Dacă City și Arsenal înving tot în ultimele cinci etape, ambele vor avea 85 de puncte. Golurile ar putea alege câștigătoarea trofeului pe 24 mai.

Guardiola l-a avut asistent pe Arteta la City. Acum se luptă pentru titlu. Foto: Imago

Guardiola nu era nici supărat, nici frustrat că Haaland și coechipierii lui au învins la limită o formație retrogradată, miercuri, 1-0 în restanța cu Burnley.

Antrenorul știe că „în Premier League, totul se va decide în cinci meciuri. Cinci. Aceasta este realitatea”.

Manchester City, ultimele 5 etape

  • Everton (d, 4 mai). 
  • Brentford (a, 9 mai). 
  • Bournemouth (d, 17 mai). 
  • Crystal Palace (a, 22 mai).
  • Aston Villa (a, 24 mai). 

Victoria lui City cu Burnley

Arsenal, ultimele 5 etape

  • Newcastle (a, 25 aprilie). 
  • Fulham (a, 2 mai). 
  • West Ham (d, 10 mai). 
  • Burnley (a, 17 mai). 
  • Crystal Palace (d, 24 mai). 

Ultimul City - Arsenal 2-1 în Premier

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Manchester City Premier League arsenal TITLU
Știrile zilei din sport
Top stiri
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
23.04
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Special
23.04
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Citește mai mult
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Cupa Romaniei
23.04
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Citește mai mult
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
B365
22.04
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
Citește mai mult
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share