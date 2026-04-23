Cristi Chivu l-a convins pe Hakan Calhanoglu să nu plece de la Inter Milano. Antrenorul a fost suficient de clar și cu șefii clubului nerazzurro, care au luat o decizie.

Hakan Calhanoglu a fost aproape de a părăsi Inter Milano în vara lui 2025.

Cristi Chivu l-a convins să continue, i-a spus că va fi inima nerazzurra cu el antrenor.

Calhanoglu a crescut cu Chivu antrenor la Inter

Zece luni mai târziu, căpitanul Turciei a înțeles că a luat anul trecut decizia corectă. Nu doar că tehnicianul „e empatic și apropiat de jucători”.

Chivu - Calhanoglu, o legătură puternică.

Alături de Chivu, a crescut, performanța sa pe „Meazza” e și mai bună. La fel, jocul echipei, rezultatele ei.

Hakan a reușit 11 goluri și 8 assisturi sezonul precedent, în toate competițiile. În 47 de meciuri.

Are acum 12 goluri și 7 assisturi. În numai 30 de partide.

18 milioane de euro valorează Hakan Calhanoglu (Transfermarkt)

Inter e aproape de titlu în Serie A și în finala Cupei Italiei. Posibilitatea unui event așteptat de 16 ani e mare.

Inter îi prelungește contractul lui Calhanoglu. Chivu, decisiv

Joi, Gazzetta dello Sport a ieșit cu Calhanoglu subiect central pe copertă.

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani nu pleacă nici în 2026, deși Galatasaray a tot insistat pentru el.

Chivu, fericit după al doilea gol al lui Calhanoglu la 3-2 cu Como, în returul semifinalelor Cupei Italiei.

Chivu a convins și conducerea lui Inter cât de important e Hakan, ce influență are asupra vestiarului, asupra jocului.

Prelungirea e foarte aproape, presiunea antrenorului a fost decisivă. Contractul, care expiră în 2027, va fi extins. Momentan, are un salariu de 6,5 milioane de euro net.

Calhanoglu e jumătate din echipă. Când există un asemenea jucător la mijlocul terenului, colegii sunt mai relaxați, pentru că știu că îi pot da lui mingile „fierbinți”. Vincenzo Montella, selecționerul Turciei

„După 30 de ani, trebuie să am și mai multă grijă de corpul meu”

Calhanoglu i-a liniștit pe liderii clubului, îngrijorați de leziunile musculare suferite de coordonator în ultima vreme.

A lipsit 14 meciuri în actuala stagiune din cauza accidentărilor. Hakan le-a transmis, susține Gazzetta dello Sport:

„Nu m-am oprit niciodată atât de mult în carieră. Nu știu de ce, dar am învățat un lucru: după 30 de ani, trebuie să am și mai multă grijă de corpul meu”.

Un astfel de jucător este inimitabil. De fiecare dată când întâlnesc Inter, verific mai întâi dacă joacă Hakan Calhanoglu și apoi îmi bazez planul de joc în funcție de el. Vorbim de un campion care găsește întotdeauna soluția potrivită pe teren. Jucători precum Pirlo, Modric, Kroos… Cesc Fabregas, antrenor Como

Calhanoglu, două goluri și un assist la 3-2 cu Como, în Cupa Italiei

