„Oamenii spun prostii” Guardiola a răspuns criticilor privind modul în care jucătorii săi s-au bucurat după meciul cu Arsenal: „Asta le-am spus” 

Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a vorbit despre modul în care jucătorii săi s-au bucurat la finalul partidei cu Arsenal, câștigată de „cetățeni” cu 2-1.

City s-a impus în derby-ul cu Arsenal și a pus mare presiune pe „tunari”, cu doar cinci etape de final. Gruparea din Manchester se află la doar trei puncte în spatele londonezilor, dar are un meci mai puțin disputat.

Pep Guardiola, răspuns pentru Wayne Rooney: „Oamenii spun prostii”

După victoria cu Arsenal, jucătorii lui Guardiola s-au bucurat alături de suporteri, iar fanii au afișat în tribune un banner cu mesajul: „Panică pe străzile din Londra”.

Ulterior, legendarul Wayne Rooney a vorbit despre modul în care „cetățenii” s-au bucurat, declarând: „Cred că a fost puțin exagerat. Mai au șase meciuri de jucat. A fost puțin prematur și s-ar putea întoarce împotriva lor”.

La câteva zile distanță, în conferința de presă premergătoare a partidei cu Burnley, Guardiola a răspuns criticilor, fără a-l numi în mod direct pe Rooney.

„Când am sărbătorit, oamenii au putut spune orice prostii au vrut, dar jucătorii au sărbătorit pentru că știu valoarea adversarului. Știau că dacă nu câștigam, era «pa pa».

Au câștigat și suntem încă în luptă. Cum să nu sărbătorească? Oricât de mult respecți adversarul și fanii adversarilor, sărbătorești cum vrei.

Așteptăm până la sfârșitul sezonului pentru a sărbători? Haide...”, a declarat Pep Guardiola, conform bbc.com.

„Ce sens are să nu trăim momentul?”

În continuarea discursului său, tehnicianul spaniol a mai declarat:

„Le-am spus «fiecare meci, mergeți la fanii noștri și bucurați-vă de moment». Ce sens are să nu-l trăiți? Trebuie să sărbătorim o singură dată atunci când câștigăm? Și dacă nu câștigăm, plângem tot timpul?

Bineînțeles că nu vom sărbători la mijlocul săptămânii dacă vom câștiga cu 3-0 sau 4-0 și adversarii vor fi diferiți. Toată lumea știa meciul acela. A fost o finală, mai ales pentru noi.

Poate nu și pentru ei, dar pentru noi a fost o finală și, bineînțeles, trebuia să o sărbătorim”, a mai spus Pep Guardiola.

Luptă încinsă la titlu în Premier League

Dacă Manchester City își câștigă toate meciurile rămase, ar termina campionatul cu 85 de puncte. Același lucru se poate întâmpla și în cazul lui Arsenal.

În Premier League, criteriile de departajare sunt în următoarea ordine: golaveraj, goluri marcate, rezultate directe. Astfel, fiecare gol ar putea fi decisiv!

În acest moment, Arsenal are un golaveraj de +37, în timp ce „cetățenii” au +36.

Programul din ultimele etape:

ARSENAL MAN. CITY* Newcastle (A) Burnley (D) Fulham (A) Everton (D) West Ham(D) Brentford (A) Burnley(A) Bournemouth(D) Crystal Palace (D) Aston Villa (A)

*În afară de cele cinci meciuri, City mai are de disputat și restanța cu Crystal Palace din etapa #27. Partida a fost amânată, deoarece gruparea de pe Etihad a avut de disputat finala Cupei Ligii Angliei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport