Drăgușin și Xavi Simons, după 2-2 cu Brighton. Foto: Imago
Psiholog pentru Drăgușin Tottenham a dat anunț pe social media, după ce De Zerbi a găsit punctul nevralgic al jucătorilor săi

alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 12:22
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 12:22
  • Tottenham caută psiholog pentru a-i ajuta pe Spurs să-și revină și să salveze echipa, evitând retrogradarea. 
  • Antrenorul Roberto De Zerbi a expus aspectul la care trebuie să lucreze jucătorii ca să câștige meciuri.

Cu cinci etape înainte de sfârșitul campionatului, se știu două retrogradate în Premier League: Burnley și Wolverhampton.

Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Citește și
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Citește mai mult
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”

Mai e un loc, 18, pe care scrie Championship, locul lui Tottenham acum.

Echipa lui Radu Drăgușin are două puncte de recuperat față de West Ham, aflată pe 17, poziția salvării.

Chemat de urgență, după ce Thomas Frank și Igor Tudor eșuaseră, Roberto De Zerbi nu a găsit încă drumul spre victorie:

  • 0-1 cu Sunderland (d). 
  • 2-2 cu Brighton (a). 

De Zerbi, despre Drăgușin și colegii săi: „Suferă prea mult”

Antrenorul italian a atras atenția care este punctul vulnerabil al jucătorilor săi: psihicul.

„Misiunea mea nu e momentan să schimb stilul de joc. Am făcut două sau trei lucruri cu mingea, însă crucial nu e cu minge sau fără minge. Aspectul esențial este cel mental”, a declarat De Zerbi presei engleze.

Trebuie să găsim energia potrivită, spiritul potrivit. Eu cred în acești jucători. Ei suferă prea mult. E decisiv să creștem mental. Roberto De Zerbi, antrenor Tottenham

Anunțul lui Tottenham: „Căutăm un psiholog credibil, discret și foarte eficient”

Clubul a reacționat. A dat anunț pe LinkedIn, rețea de socializare axată pe afaceri și locuri de muncă.

„Căutăm un psiholog remarcabil pentru a se alătura echipei noastre de performanță.

Un rol cu impact ridicat, care înseamnă sprijin individual pentru jucători, muncă sistematică alături de antrenori și dezvoltarea psihologică permanentă a întregii echipe”.

Avem nevoie de un profesionist credibil, discret și foarte eficient într-un mediu de Premier League, capabil să construiască încrederea jucătorilor și antrenorilor, acționând cu rigoarea profesională așteptată la cel mai înalt nivel al jocului. Mesajul lui Tottenham

Citește și

„Mi-a venit să intru în zid” Richarlison, colegul lui Drăgușin, despre depresie și gândurile sinucigașe
Campionate
14:53
„Mi-a venit să intru în zid” Richarlison, colegul lui Drăgușin, despre depresie și gândurile sinucigașe
Citește mai mult
„Mi-a venit să intru în zid” Richarlison, colegul lui Drăgușin, despre depresie și gândurile sinucigașe
De Zerbi a surprins din prima clipă Noul antrenor al lui Drăgușin a făcut un gest neașteptat când a semnat cu Tottenham
Campionate
18:28
De Zerbi a surprins din prima clipă Noul antrenor al lui Drăgușin a făcut un gest neașteptat când a semnat cu Tottenham
Citește mai mult
De Zerbi a surprins din prima clipă Noul antrenor al lui Drăgușin a făcut un gest neașteptat când a semnat cu Tottenham

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Știrile zilei din sport
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Cupa Romaniei
23.04
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Citește mai mult
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Cupa Romaniei
23.04
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Citește mai mult
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Superliga
23.04
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Citește mai mult
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Superliga
23.04
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Citește mai mult
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
00:08
Kopic, împietrit pe bancă Antrenorul lui Dinamo, după eliminarea dramatică din Cupă: „E greu pentru noi toți când pierdem așa”
Kopic, împietrit pe bancă Antrenorul lui Dinamo, după eliminarea dramatică din Cupă: „E greu pentru noi toți când pierdem așa”
00:13
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
23:22
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
23.04
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Special
23.04
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Citește mai mult
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Cupa Romaniei
23.04
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Citește mai mult
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
B365
22.04
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
Citește mai mult
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

