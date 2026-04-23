Psiholog pentru Drăgușin Tottenham a dat anunț pe social media, după ce De Zerbi a găsit punctul nevralgic al jucătorilor săi

Tottenham caută psiholog pentru a-i ajuta pe Spurs să-și revină și să salveze echipa, evitând retrogradarea.

Antrenorul Roberto De Zerbi a expus aspectul la care trebuie să lucreze jucătorii ca să câștige meciuri.

Cu cinci etape înainte de sfârșitul campionatului, se știu două retrogradate în Premier League: Burnley și Wolverhampton.

Mai e un loc, 18, pe care scrie Championship, locul lui Tottenham acum.

Echipa lui Radu Drăgușin are două puncte de recuperat față de West Ham, aflată pe 17, poziția salvării.

Chemat de urgență, după ce Thomas Frank și Igor Tudor eșuaseră, Roberto De Zerbi nu a găsit încă drumul spre victorie:

0-1 cu Sunderland (d).

2-2 cu Brighton (a).

De Zerbi, despre Drăgușin și colegii săi: „Suferă prea mult”

Antrenorul italian a atras atenția care este punctul vulnerabil al jucătorilor săi: psihicul.

De Zerbi și fundașul dreapta Pedro Porro. Foto: Imago

„Misiunea mea nu e momentan să schimb stilul de joc. Am făcut două sau trei lucruri cu mingea, însă crucial nu e cu minge sau fără minge. Aspectul esențial este cel mental”, a declarat De Zerbi presei engleze.

Trebuie să găsim energia potrivită, spiritul potrivit. Eu cred în acești jucători. Ei suferă prea mult. E decisiv să creștem mental. Roberto De Zerbi, antrenor Tottenham

Anunțul lui Tottenham: „Căutăm un psiholog credibil, discret și foarte eficient”

Clubul a reacționat. A dat anunț pe LinkedIn, rețea de socializare axată pe afaceri și locuri de muncă.

Drăgușin a jucat nouă meciuri în acest sezon la Tottenham. Foto: Instagram

„Căutăm un psiholog remarcabil pentru a se alătura echipei noastre de performanță.

Un rol cu impact ridicat, care înseamnă sprijin individual pentru jucători, muncă sistematică alături de antrenori și dezvoltarea psihologică permanentă a întregii echipe”.

Avem nevoie de un profesionist credibil, discret și foarte eficient într-un mediu de Premier League, capabil să construiască încrederea jucătorilor și antrenorilor, acționând cu rigoarea profesională așteptată la cel mai înalt nivel al jocului. Mesajul lui Tottenham

