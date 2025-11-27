De ce e Arsenal peste toți GOLAZO.ro decodifică secretele liderului din Premier și Champions League. Nu mai are punct slab!

Arsenal e cea mai performantă echipă a Angliei și a Europei în primele trei luni ale acestui sezon. Semne care arată că acesta poate fi sezonul său.

Antrenorul Mikel Arteta a găsit în sfârșit, după șase ani, soluțiile pentru un joc complet, apărare-atac.

„Tunarii” au mai multe strategii să înscrie, iar defensiva a devenit aproape de netrecut. Care e marele atu al londonezilor.

De peste două decenii așteaptă Arsenal un nou titlu în Premier League.

În 2003-2004, a fost anul istoriei pentru „tunari”, cel în care au devenit campionii Angliei fără să piardă niciun meci.

Printre „Invincibili”, nume mari, Thierry Henry, Patrick Vieira și Dennis Bergkamp, antrenați de unicul Arsene Wenger.

Arsenal survolează Premier League. Poate împlini visul

În 2026, vor fi 22 de ani de la ultima mare performanță a roș-albilor. Și sunt semne multe și bune că visul lor se va împlini.

După trei sezoane la rând în care au terminat pe locul doi, de două ori în spatele lui Manchester City, o dată depășiți de Liverpool, londonezii arată în sfârșit ca o echipă care poate câștiga trofeul PL.

Există o sete de victorie nemaivăzută până acum în vestiarul nostru. Vrem să câștigăm meci după meci. Pe toate! Declan Rice, mijlocaș Arsenal

Momentan, când au trecut 12 etape, 31,6% din total, sunt primii clar, la șase puncte de Chelsea și șapte de Manchester City.

Au cele mai multe victorii (9), cele mai puține înfrângeri (1), cel mai eficient atac (24 de goluri, precum City) și cea mai sigură apărare (6).

29 de puncte are Arsenal acum, +18 la golaveraj. Singurul eșec, 0-1 cu Liverpool, în deplasare, pe 31 august

Arsenal e singura cu maximum de puncte în Ligă. Fără griji cu Atletico și Bayern

Și Arsenal e prima nu doar în Premier. Conduce autoritar și în Champions League.

Tocmai a învins-o pe Bayern, 3-1, după o partidă controlată aproape integral. Nu mai există altă formație cu maximum de puncte în Liga Campionilor 2025-2026.

15 puncte din 15, cu una dintre cele mai percutante ofensive (14 goluri) și cea mai rezistentă defensivă.

1 este numărul golurilor primite de Arsenal în actuala stagiune de Champions. Numai Bayern a găsit calea spre plasă împotriva sa

Nu au fost doar întâlniri ușoare, precum Athletic Bilbao (2-0, d), Olympiacos (2-0, a) sau Slavia Praga (3-0, d).

A zdrobit Atletico, 4-0 pe „Emirates”, și i-a administrat întâiul eșec lui Bayern (3-1).

Ce are Arsenal în acest sezon? După șase ani de căutări, încercări, reușite și eșecuri, Mikel Arteta a găsit secretul care-l poate propulsa spre o performanță extraordinară: Premier, Champions sau ambele!

3 trofee a cucerit Mikel Arteta cu Arsenal: o Cupă a Angliei (2020) și două Supercupe (2020, 2023)

APĂRARE. Unde e Arsenal foarte tare: nu mai ia goluri! Linie de fier

Dacă până acum avea constant fisuri în defensivă, antrenorul spaniol în vârstă de 43 de ani a închis poarta.

Nu doar pentru că are un goalkeeper valoros, Raya, ci pentru că se apără excelent, strâns, fără spații între jucători.

Zubimendi (dreapta) e „închizătorul” perfect Foto: Imago

Nu mai riscă, nu se mai lansează în atac lăsându-se descoperită. Se protejează mereu.

Cu „zidul” asigurat, ia goluri rareori.

7 goluri a primit Arsenal în 19 meciuri. De 13 ori a păstrat poarta neatinsă!

ATAC. Strategiile variate îi ajută pe marcheze

Spre deosebire de anii trecuți, „tunarii” au multe guri de foc acum. Și au mai multe strategii ca să învingă.

Știu să marcheze în joc pozițional. Lovesc până când forțează adversarii să greșească.

Eze (în mijloc) distruge orice apărare Foto: Imago

Pot surprinde cu ușurință pe contraatac, pentru că au și lansatori, și sprinteri, și finalizatori.

Sunt foarte buni la firul ierbii, la fel de buni în aer. Înscriu împotriva oricărui tip de rivali.

309 meciuri are Arteta la Arsenal: 185 de victorii, 57 de remize, 67 de eșecuri

FAZE FIXE. Expertul Jover a transformat Arsenal într-o forță

Alt punct foarte bun al roș-albilor. Arteta nu e un specialist al fazelor fixe, dar a adus în 2021 expertul, francezul Nicolas Jover (44 de ani), pe care tot el îl convinsese să vină și la Manchester City, în 2019.

Împreună, au transformat Arsenal într-o forță la cornere, lovituri libere și auturi de margine, tot ce reprezintă pozițiile statice.

10 goluri a marcat Arsenal din cornere, ca nicio altă echipă în Top 5 Europa

Și în faza de apărare, antrenamentele intense cu Jover au efect.

REZERVE. Arteta are și pe bancă jucători de mare calitate

Nu doar titularii sunt la înălțime. Cine vine de pe bancă joacă la fel de bine.

Împotriva lui Bayern, s-a accidentat Trossard, a intrat Madueke și a înscris primul său gol la Arsenal.

Din centrarea lui Calafiori, care apăruse pe teren în repriza secundă. Și era 2-1 pentru „tunari”.

La 3-1, a fost contraatacul finalizat de Martinelli, lansat de Arteta în minutul 68, precum Calafiori.

Cu un lot complex, Arteta își permite acum nu doar să acopere accidentările, ci și să facă rotațiile dorite în echipă. Are doi jucători foarte buni pe fiecare post. Paul Robinson, ex-portar al naționalei Angliei

TRANSFERURI. Are echilibru la mijloc și forță în atac

În vară, clubul a cheltuit aproape 300 de milioane de euro în mercato pentru noi jucători.

A investit ideal. Cu Zubimendi, cumpărat cu 70 de milioane de la Real Sociedad, și-a asigurat echilibrul echipei cu numărul 6 al naționalei Spaniei.

Cu Eze (65 de milioane, Crystal Palace), a găsit atacantul care să străpungă orice apărare: internaționalul englez are 9 goluri influențate (5-4) în 17 partide.

293,5 milioane de euro a plătit Arsenal pentru transferurile din intersezon

Doar vârful mai trebuie să se integreze. Gyokeres (Sporting Lisabona, 65 de milioane) are numai 6 goluri în 14 jocuri.

Când și suedezul se va adapta stilului Arteta, Arsenal va fi irezistibilă.

Nu e ușor pentru un antrenor să țină motivați toți jucătorii, să fie mereu înfometați, uniți, luptând pentru acest tricou și reacționând bine când nu sunt pe teren. Arteta îi are astăzi pe toți cu privirea în aceeași direcție. Matt Upson, fost internațional englez

