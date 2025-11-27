Respect pentru Belo Muzeul clubului Steaua Roșie e plin cu imagini cu Belodedici: „Fantastic! O legendă! Va fi în tribune”. Trofeul-surpriză expus +16 foto
Muzeul clubului Steaua Roșie e plin cu imagini cu Belodedici (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
Europa League

Respect pentru Belo Muzeul clubului Steaua Roșie e plin cu imagini cu Belodedici: „Fantastic! O legendă! Va fi în tribune”. Trofeul-surpriză expus

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 13:58
  • GOLAZO.ro a vizitat muzeul clubului Steaua Roșie Belgrad și a găsit mai multe poze și amintiri cu Miodrag Belodedici.
  • Cei ce lucrează pentru Steaua Roșie își aduc aminte cu drag de fostul internațional român.
  • În vitrină e și un trofeu primit de la Poli Timișoara, cu ocazia unui amical din 1991, cu câteva luni înaintea Cupei Campionilor pe care au câștigat-o.

GOLAZO.ro a vizitat muzeul clubului Steaua Roșie Belgrad, un spațiu cochet, deloc mare, dar încărcat de istorie.

Situat chiar în spatele lojei principale, în incinta stadionului, muzeul adăpostește o cameră plină cu trofee, fotografii de colecție, tricouri, mingi, ghete vechi, dar și amintiri care leagă multipla campioană a Serbiei de România.

„Poate fi 7-0, dar și 0-3” Steaua Roșie, analizată de un sârb care o știe și pe FCSB: „El te poate distruge singur”. Adevărul șocant al excluderii lui Radonjic
Citește și
„Poate fi 7-0, dar și 0-3” Steaua Roșie, analizată de un sârb care o știe și pe FCSB: „El te poate distruge singur”. Adevărul șocant al excluderii lui Radonjic
Citește mai mult
„Poate fi 7-0, dar și 0-3” Steaua Roșie, analizată de un sârb care o știe și pe FCSB: „El te poate distruge singur”. Adevărul șocant al excluderii lui Radonjic

Legătura cu România: Belodedici

Printre vitrinele strălucitoare și panourile cu imagini legendare apare figura lui Miodrag Belodedici, un nume rostit cu respect la Belgrad.

Fost internațional român, multiplu campion, dar și câștigător al Liga Campionilor cu două cluburi diferite, Belodedici a rămas în istoria fotbalului est-european ca un caz unic.

A făcut parte din echipa de aur a sârbilor în 1991, la câteva luni după ce părăsise România pentru a juca la Belgrad, într-o perioadă complicată a vieții sale, când încă se afla sub incidența condamnării pentru dezertare din armată în România.

Muzeul echipei Steaua Roșie e plin cu imagini cu Miodrag Belodedici (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
Muzeul echipei Steaua Roșie e plin cu imagini cu Miodrag Belodedici (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)

Galerie foto (16 imagini)

Muzeul echipei Steaua Roșie e plin cu imagini cu Miodrag Belodedici (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Muzeul echipei Steaua Roșie e plin cu imagini cu Miodrag Belodedici (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Muzeul echipei Steaua Roșie e plin cu imagini cu Miodrag Belodedici (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Muzeul echipei Steaua Roșie e plin cu imagini cu Miodrag Belodedici (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Muzeul echipei Steaua Roșie e plin cu imagini cu Miodrag Belodedici (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
+16 Foto
labels.photo-gallery

Finala de la Bari, același deznodământ ca în 1986

Muzeul e presărat cu fotografii de echipă în care „Belo” apare în tricoul alb roșu al echipei legendare care, pe 29 mai 1991, a triumfat în finala europeană de la Bari. La fel cum o făcuse cu cinci ani înainte în 1986, performanța a fost obținută dramatic, la penalty-uri, în fața lui Olympique Marseille.

„Fantastic jucător și un caracter superb. O legendă! E foarte iubit la Belgrad. Să știți că e mereu invitat în loja celor mai importanți oaspeți și ia parte la evenimentele clubului. Deja e aici, la Belgrad, a fost chemat de ambele cluburi, va sta în lojă. E o bucurie pentru noi că l-am avut aici”, a spus Zlatko, cel responsabil de turul muzeului.

Trofeul de pe Bega, simbolul unei prietenii istorice

În muzeu se găsește și un obiect aparte: un trofeu vechi de 35 de ani, primit de Steaua Roșie de la Poli Timișoara. Acesta i-a fost oferit cu ocazia unui meci amical disputat pe malurile Begăi, la Timișoara, pe data de 10 februarie 1991, într-un moment în care componența sârbilor era una stelară. Meci terminat la egalitate, 2-2.

Deși echipa a inclus nume uriașe ale fostei Iugoslavii, Robert Prosinecki, Mihajlovic, Pancev și Savicevic, Belodedici nu s-a aflat în lot pentru acel joc, fiind deja în imposibilitatea de a părăsi Belgradul fără garanții diplomatice.

Fostul mare internațional iugoslav Dragan Dzajic, pe atunci președintele clubului, a explicat absența lui Belodedici: „Cu cinci zile înainte de meci ne-am adresat ambasadei României și am cerut garantarea imunității pentru Belodedici pe teritoriul românesc. Nu a venit niciun răspuns, el era încă sub incidența condamnării pentru dezertare din armată, așa că nu l-am luat cu noi”.

VIDEO: Imagini spectaculoase cu stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad

Citește și

Cum poate fi învinsă Steaua Roșie  Mihai Stoica, despre adversara din etapa #5 din Europa League: „Au început și ei să aibă probleme”
Europa League
12:44
Cum poate fi învinsă Steaua Roșie Mihai Stoica, despre adversara din etapa #5 din Europa League: „Au început și ei să aibă probleme”
Citește mai mult
Cum poate fi învinsă Steaua Roșie  Mihai Stoica, despre adversara din etapa #5 din Europa League: „Au început și ei să aibă probleme”
FCSB a lăsat acasă 5 jucători Lotul deplasat de campioana României la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie
Europa League
12:19
FCSB a lăsat acasă 5 jucători Lotul deplasat de campioana României la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie
Citește mai mult
FCSB a lăsat acasă 5 jucători Lotul deplasat de campioana României la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Steaua Rosie Belgrad Miodrag Belodedici europa league muzeu fcsb
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Handbal
27.11
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește mai mult
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Conference League
27.11
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League
Citește mai mult
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Europa League
27.11
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:51
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
01:03
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
00:45
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
01:18
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Top stiri din sport
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Conference League
27.11
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Citește mai mult
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Europa League
27.11
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Citește mai mult
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Campionate
27.11
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Citește mai mult
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Diverse
27.11
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share