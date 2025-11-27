GOLAZO.ro a vizitat muzeul clubului Steaua Roșie Belgrad și a găsit mai multe poze și amintiri cu Miodrag Belodedici.

Cei ce lucrează pentru Steaua Roșie își aduc aminte cu drag de fostul internațional român.

În vitrină e și un trofeu primit de la Poli Timișoara, cu ocazia unui amical din 1991, cu câteva luni înaintea Cupei Campionilor pe care au câștigat-o.

Situat chiar în spatele lojei principale, în incinta stadionului, muzeul adăpostește o cameră plină cu trofee, fotografii de colecție, tricouri, mingi, ghete vechi, dar și amintiri care leagă multipla campioană a Serbiei de România.

Legătura cu România: Belodedici

Printre vitrinele strălucitoare și panourile cu imagini legendare apare figura lui Miodrag Belodedici, un nume rostit cu respect la Belgrad.

Fost internațional român, multiplu campion, dar și câștigător al Liga Campionilor cu două cluburi diferite, Belodedici a rămas în istoria fotbalului est-european ca un caz unic.

A făcut parte din echipa de aur a sârbilor în 1991, la câteva luni după ce părăsise România pentru a juca la Belgrad, într-o perioadă complicată a vieții sale, când încă se afla sub incidența condamnării pentru dezertare din armată în România.

Finala de la Bari, același deznodământ ca în 1986

Muzeul e presărat cu fotografii de echipă în care „Belo” apare în tricoul alb roșu al echipei legendare care, pe 29 mai 1991, a triumfat în finala europeană de la Bari. La fel cum o făcuse cu cinci ani înainte în 1986, performanța a fost obținută dramatic, la penalty-uri, în fața lui Olympique Marseille.

„Fantastic jucător și un caracter superb. O legendă! E foarte iubit la Belgrad. Să știți că e mereu invitat în loja celor mai importanți oaspeți și ia parte la evenimentele clubului. Deja e aici, la Belgrad, a fost chemat de ambele cluburi, va sta în lojă. E o bucurie pentru noi că l-am avut aici”, a spus Zlatko, cel responsabil de turul muzeului.

Trofeul de pe Bega, simbolul unei prietenii istorice

În muzeu se găsește și un obiect aparte: un trofeu vechi de 35 de ani, primit de Steaua Roșie de la Poli Timișoara. Acesta i-a fost oferit cu ocazia unui meci amical disputat pe malurile Begăi, la Timișoara, pe data de 10 februarie 1991, într-un moment în care componența sârbilor era una stelară. Meci terminat la egalitate, 2-2.

Deși echipa a inclus nume uriașe ale fostei Iugoslavii, Robert Prosinecki, Mihajlovic, Pancev și Savicevic, Belodedici nu s-a aflat în lot pentru acel joc, fiind deja în imposibilitatea de a părăsi Belgradul fără garanții diplomatice.

Fostul mare internațional iugoslav Dragan Dzajic, pe atunci președintele clubului, a explicat absența lui Belodedici: „Cu cinci zile înainte de meci ne-am adresat ambasadei României și am cerut garantarea imunității pentru Belodedici pe teritoriul românesc. Nu a venit niciun răspuns, el era încă sub incidența condamnării pentru dezertare din armată, așa că nu l-am luat cu noi”.

