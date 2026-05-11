Fază controversată în Premier League FOTO. VAR a intervenit în prelungirile meciului West Ham - Arsenal. Decizia ar putea stabili câștigătoarea titlului!

WEST HAM - ARSENAL 0-1. Controversă în Premier League. West Ham a reușit să egaleze în prelungiri, dar golul a fost anulat, iar spiritele s-au încins pe London Stadium

Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Arsenal a obținut o victorie extrem de importantă, decizia „centralului” Chris Kavanagh fiind crucială în stabilirea scorului final.

Faza care ar putea decide titlul în Premier League

În partida cu West Ham de duminică, după un meci foarte complicat, Arsenal a reușit să deschidă scorul pe final, în minutul 83, atunci când Leandro Trossard a punctat din pasa lui Martin Odegaard.

În minutul 90+7, o fază de arbitraj a încins spiritele la Londra.

Aflată în mare nevoie de puncte, fiind pe poziție retrogradabilă, West Ham a egalat, după ce proaspăt intratul Wilson l-a învins pe Raya cu un șut din mijlocul careului, după un corner la care defensiva lui Arteta nu a fost pe poziții.

Deși Kavanagh a validat golul, cei din camera VAR au observat pe înregistrări că Pablo, atacantul lui West Ham, l-a faultat pe Raya.

După ce a văzut că brazilianul l-a lovit cu mâna în gât pe portarul „tunarilor”, arbitrul englez a anulat golul, ceea ce a provocat o „explozie” de furie în sectorul ocupat de fanii lui West Ham.

În final, Arsenal s-a impus și răsuflă ușurată în contextul luptei cu Manchester City pentru câștigarea Premier League.

Nuno Espirito Santo: „Oamenii din fotbal și-au pierdut simțul realității”

„Controversat. Cred că din cauza trecutului recent al Premier League, a modului în care s-au desfășurat lucrurile la cornere, la blocaje și la țineri. Așadar, cred că toți cei implicați în fotbal și-au pierdut puțin simțul realității legat de ce este sau nu este fault. De aceea suntem supărați. La fel ca în situații similare, se iau decizii diferite. Nu înțeleg prea bine.

Uneori pare o luptă de wrestling, așa că noțiunea de fault se îndepărtează de ceea ce vedeam înainte, iar acest lucru îi bulversează pe jucători, iar publicul nu înțelege motivul din spatele deciziilor diferite”, a declarat Nuno Espirito Santo, antrenorul lui West Ham, la finalul meciului

