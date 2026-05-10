- Răzvan Marin, superb cadou. Pe 23 mai, „tricolorul” împlinește 30 de ani. Azi, 10 mai, a cucerit titlul de campion al Greciei.
- AEK Atena a învins duminică seară, 2-1 cu Panathinaikos, și s-a distanțat la 8 puncte de PAOK și Olympiacos, cu două etape înainte de final.
- Marin a fost urmărit pe stadion de selecționerul Gică Hagi.
Ce performanță pentru Răzvan Marin! A părăsit în 2025 Cagliari, unde nu mai avea un rol important și echipa se zbătea să evite retrogradarea, și a ajuns la AEK Atena, unde e titular indiscutabil. Și campion în 2026!
Marin și AEK, victorie în prelungiri. Pentru titlu!
Duminică seară, AEK a avut un meci dificil în fața lui Panathinaikos, pe teren propriu.
Adversarii au deschis scorul (Tetteh 62), dar galben-negrii au egalat zece minute mai târziu (Zini 72) și au forțat victoria.
Marin a fost înlocuit în minutul 86 și, în prelungiri, jucătorii lui Marko Nikolic au înscris: Joao Mario (90+3). Golul decisiv pentru titlu.
Lucescu, 1-1 pe terenul lui Olympiacos. A rămas la 8 puncte de AEK
La Pireu, Răzvan Lucescu și PAOK nu au putut mai mult: 1-1 cu Olympiacos.
Rodinei a punctat pentru 1-0 (61), Konstantelias a egalat cu călcâiul (69), însă această remiză nu a ajutat pe nimeni.
Răzvan s-a predat. Cu două etape înainte de final, AEK are 8 puncte față de PAOK și Olympiacos. E campioana Greciei.
Hagi l-a oferit fotbalului pe Răzvan Marin. Azi s-a bucurat pentru el
Răzvan Marin a fost urmărit duminică, pe stadionul lui AEK, de Gică Hagi, selecționerul începând pregătirile pentru primele sale două meciuri, amicalele cu Georgia (d, 2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie, în Ghencea).
Hagi a fost cel care l-a crescut pe Marin la academia sa, au cucerit împreună titlul cu Viitorul, în 2017, lansându-l apoi spre Europa.
Astăzi, antrenorul se bucură pentru performanța jucătorului său.