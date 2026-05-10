Răzvan Marin, superb cadou. Pe 23 mai, „tricolorul” împlinește 30 de ani. Azi, 10 mai, a cucerit titlul de campion al Greciei.

AEK Atena a învins duminică seară, 2-1 cu Panathinaikos, și s-a distanțat la 8 puncte de PAOK și Olympiacos, cu două etape înainte de final.

Marin a fost urmărit pe stadion de selecționerul Gică Hagi.

Ce performanță pentru Răzvan Marin! A părăsit în 2025 Cagliari, unde nu mai avea un rol important și echipa se zbătea să evite retrogradarea, și a ajuns la AEK Atena, unde e titular indiscutabil. Și campion în 2026!

Marin și AEK, victorie în prelungiri. Pentru titlu!

Duminică seară, AEK a avut un meci dificil în fața lui Panathinaikos, pe teren propriu.

Adversarii au deschis scorul (Tetteh 62), dar galben-negrii au egalat zece minute mai târziu (Zini 72) și au forțat victoria.

Marin a fost înlocuit în minutul 86 și, în prelungiri, jucătorii lui Marko Nikolic au înscris: Joao Mario (90+3). Golul decisiv pentru titlu.

16 goluri a influențat Răzvan Marin în 46 de meciuri jucate la AEK în toate competițiile (7 goluri, 9 assisturi)

Lucescu, 1-1 pe terenul lui Olympiacos. A rămas la 8 puncte de AEK

La Pireu, Răzvan Lucescu și PAOK nu au putut mai mult: 1-1 cu Olympiacos.

Rodinei a punctat pentru 1-0 (61), Konstantelias a egalat cu călcâiul (69), însă această remiză nu a ajutat pe nimeni.

Lucescu, învins de Marko Nikolic. Și în meciul direct, AEK - PAOK 3-0. Și în cursa pentru titlu. Foto: Imago

Răzvan s-a predat. Cu două etape înainte de final, AEK are 8 puncte față de PAOK și Olympiacos. E campioana Greciei.

14 titluri are AEK Atena în Grecia. A așteptat trei ani să fie iar campioană

Hagi l-a oferit fotbalului pe Răzvan Marin. Azi s-a bucurat pentru el

Răzvan Marin a fost urmărit duminică, pe stadionul lui AEK, de Gică Hagi, selecționerul începând pregătirile pentru primele sale două meciuri, amicalele cu Georgia (d, 2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie, în Ghencea).

Hagi a fost cel care l-a crescut pe Marin la academia sa, au cucerit împreună titlul cu Viitorul, în 2017, lansându-l apoi spre Europa.

Astăzi, antrenorul se bucură pentru performanța jucătorului său.

